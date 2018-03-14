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Проект указа о вхождении ОАК в «Ростех» внесен в правительство

Проект указа президента о вхождении Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) в госкорпорацию «Ростех» подготовлен и внесен в правительство, заявил министр промышленности Денис Мантуров, передает ТАСС.

По его словам, процесс вхождения может занять около одного года.

«С учетом того, что у "Ростеха" особый статус по закону, то управление переходит сразу с подписанием указа», - отметил министр.

Вхождение ОАК в «Ростех» также подразумевает наличие инвестиций в размере 30-40 млрд руб. в ближайшие три года в проект производства самолета МС-21.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что глава государства Владимир Путин одобрил предложение Минпромторга о привлечении «Ростеха» к финансированию проекта создания самолета МС-21.