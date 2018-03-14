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Проект указа о вхождении ОАК в «Ростех» внесен в правительство

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Проект указа президента о вхождении Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) в госкорпорацию «Ростех» подготовлен и внесен в правительство, заявил министр промышленности Денис Мантуров, передает ТАСС.

По его словам, процесс вхождения может занять около одного года.

«С учетом того, что у "Ростеха" особый статус по закону, то управление переходит сразу с подписанием указа», - отметил министр.

Вхождение ОАК в «Ростех» также подразумевает наличие инвестиций в размере 30-40 млрд руб. в ближайшие три года в проект производства самолета МС-21.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что глава государства Владимир Путин одобрил предложение Минпромторга о привлечении «Ростеха» к финансированию проекта создания самолета МС-21.

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Бизнес
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Мантуров назвал авиасалоны «Ле-Бурже» и «Фарнборо» изжившими себя

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Министр промышленности и торговли Денис Мантуров назвал французский и британский авиасалоны «Ле-Бурже» и «Фарнборо» «изжившими себя» для авиапромышленности России, передает ТАСС. По его словам, интерес для России представляет участие в азиатских авиавыставках, например в таких странах, как Китай, Бахрейн, Сингапур. По его словам, также интересные тематические мероприятия в Латинской Америке. Как отметил Мантуров, именно на эти рынки Россия поставляет свою продукцию.

«Ле-Бурже» и «Фарнборо» себя изжили, потому что техника, которая у нас сегодня производится, поставляется несколько на другие рынки», - сказал Мантуров.

По его словам, Россия участвовала в «Фарнборо» и «Ле-Бурже» скорее для престижа.

Ранее «Ростех» сообщил, что участие российских компаний в британском авиакосмическом салоне «Фарнборо-2018» остается под вопросом из-за запрета показывать военную продукцию производства России. При этом в компании не исключили, что эта площадка может быть использована для показа гражданской продукции.

«Фарнборо» в этом году будет проходить с 16 по 22 июля.

Полеты на авиасалоне в Ле-Бурже

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Политика
Новости

Собчак расплакалась на дебатах

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Телеведущая и кандидат в президенты Ксения Собчак расплакалась во время дебатов на телеканале «Россия 1». Они шли в прямом эфире на Дальний Восток, видео уже появилось на YouTube.

Собчак несколько раз обратила внимание на то, что ее перебивают другие кандидаты. Никто на это не отреагировал, во время ее слов другие кандидаты продолжили разговаривать. После этого Собчак обратилась к ведущему дебатов Владимиру Соловьеву и сказала: «Эти люди перебивают только меня». В этот момент в ее глазах появились слезы. Она подчеркнула, что больше никого не перебивают. Собчак отметила, что другие кандидаты лишают ее «законного времени», и попросила дать ей еще возможность высказаться в эфире.

Кроме того, она сказала, что лидер ЛДПР Владимир Жириновский не только не дает сказать ей ни слова, но еще и оскорбляет. «Вы правда считаете, что это нормально?» – спросила Собчак у Соловьева. Он ответил, что это «безобразие» и «коллективная травля» одного из кандидатов. После этих слов она покинула студию.

В конце февраля Жириновский оскорбил Собчак на дебатах, в том числе и нецензурно. В ответ на это она вылила на него воду из стакана.

Ксению Собчак довели до слез на предвыборных дебатах

Политика
Новости

Россельхознадзор готовится запретить поставки томатов из Белоруссии

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Россельхознадзор может запретить поставки томатов из Белоруссии, поскольку не исключает ввоз продукции из «санкционных» стран. «Россельхознадзор рассматривает вопрос введения ограничений на поставки с территории Белоруссии томатов по причине серьезного увеличения объема поставок "санкционной" продукции (в частности, томатов) с территории этого государства», - говорится в сообщении службы.

Решение может быть принято на следующей неделе.

Россельхознадзор пишет, что в ходе совместных рейдов с ФТС на российско-белорусском административном участке госграницы с 7 по 13 марта задержано 12 машин с томатами, запрещенными к поставкам в Россию. «Еженедельно на этом участке границы задерживается порядка 7-8 автомобилей с плодоовощной продукцией, запрещенной к ввозу на территорию России», - говорится в сообщении.

Россельхознадзор не раз обращал внимание белорусских коллег на необходимость усиления контроля поставляемой с ее территории растительной продукции, входящей в список запрещённых к ввозу товаров. «Более того, в связи с выявленными ранее поставками через территорию Белоруссии "санкционной" продукции в сопровождении поддельных фитосанитарных сертификатов стран Африки Россельхознадзор был вынужден запретить поставки через Белоруссию продукции из 33 стран», - напоминает Россельхознадзор.

В конце 2017 г. поставки томатов в Россию возобновила Турция. Правительство России разрешило с 1 ноября поставки томатов из этой страны в объеме 50 000 т. В конце октября Россельхознадзор снял ограничения на поставки томатов с первых трех турецких предприятий, в начале этого года список был расширен.

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Бизнес
Новости

«Газпром» заявил о готовности «Нафтогаза» начать переговоры о расторжении контрактов

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Зампредседателя правления «Газпрома» Александр Медведев заявил о готовности украинского «Нафтогаза» начать переговоры по расторжению контрактов на поставку и транзит газа. Российская компания предлагает начать переговоры в ближайшие дни, передает ТАСС.

«Сегодня "Газпром" на свой запрос получил от "Нафтогаза Украины" подтверждение о готовности начать переговоры», - сказал он.

«Нафтогаз» выступает против разрыва контрактов с «Газпромом». Украинская компания заявит об этом на двусторонних переговорах. «Кроме того, мы послали "Газпрому" требование о пересмотре тарифа. На встрече, разумеется, будет обсуждаться выполнение решений арбитража», - заявил коммерческий директор «Нафтогаза» Юрий Витренко.

Ранее «Газпром» направил «Нафтогазу» уведомление о начале процедуры расторжения контрактов в Стокгольмском арбитраже. Предправления «Газпрома» Алексей Миллер заявлял, что процесс расторжения контрактов может затянуться на два года. Миллер пояснил, что «Газпром» принял решение о расторжении контрактов во избежание в будущем других штрафов, так как «Нафтогаз» собирается до конца действия контрактов на основании решения суда Стокгольма взыскать с российской компании еще несколько миллиардов долларов.

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Политика
Новости

Захарова ответила на решение Великобритании отозвать приглашение Лаврову

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что министр иностранных дел России Сергей Лавров не принимал приглашение посетить с визитом Великобританию, об отзыве которого сегодня объявила британская сторона. «Одно небольшое пояснение до официальной реакции на заявление британского премьера. [Тереза] Мэй "отозвала" приглашение Лаврову на посещение Великобритании. Только он его не принимал», - написала Захарова в Facebook.

Ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что в контексте ответных мер против России в связи с «делом Скрипаля» Лондон отзывает приглашение Лаврову, которое было передано после визита в Москву руководителя форин-офиса Бориса Джонсона. Кроме того, по мнению Захаровой, Мэй сказала, что Лавров «недостоин своего поста». В ответ Захарова написала, что «оценку ему [Лаврову] как министру дает президент России. Я понимаю, что вам бы хотелось думать иначе. Но ваш министр - Борис Джонсон».

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Технологии
Новости

Broadcom отозвала предложение о покупке Qualcomm после блокирования сделки Трампом

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Сингапурский производитель полупроводников Broadcom отозвал предложение о покупке американского производителя микрочипов Qualcomm из-за блокирования сделки президентом США Дональдом Трампом. Об этом говорится в пресс-релизе компании.

Принимая решение о запрете сделки, Трамп сослался на интересы национальной безопасности США. Трамп подчеркнул, что полученные им сведения свидетельствуют о том, что Broadcom может по итогам сделки «предпринять действия, угрожающие национальной безопасности США». Подобные сделки будут блокироваться и в будущем, говорится в указе президента США.

Broadcom «разочарована таким исходом», отмечается в сообщении. Broadcom также отозвала список независимых кандидатов в совет директоров Qualcomm. Акционеры американской компании должны были рассмотреть документ на ближайшем собрании.

«Broadcom продолжит двигаться вперед в процессе смены юрисдикции и, как планировалось, проведет специальное собрание акционеров 23 марта 2018 г.», - говорится в пресс-релизе.

Ранее Broadcom рассматривала возможность переноса штаб-квартиры из Сингапура в США. По условиям сорвавшейся сделки сингапурская компания должна была получить контроль над Qualcomm. Сделка оценивалась в $117 млрд. Стороны планировали ее закрыть в начале апреля.

Восемь крупнейших сделок 2017 года

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Бизнес
Новости

Росавиация предписала «Саратовским авиалиниям» устранить нарушения до конца апреля

Ведомости
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Росавиация предписала «Саратовским авиалиниям» до конца апреля устранить выявленные в ходе внеплановой проверки нарушения. Проверка была инициирована после катастрофы пассажирского самолета АН-148, передает RNS.

«В ходе проверки были выявлены нарушения, авиакомпании в соответствии с действующим законодательством выделено время для их устранения до конца апреля», — заявил представитель Росавиации, не уточнив, какие именно нарушения обнаружила Росавиация.

Накануне руководитель Ространснадзора Виктор Басаргин заявил, что в отношении «Саратовских авиалиний» подготовлен «целый ряд предписаний». Служба не исключила возможных «жестких мер» против авиакомпании.

По его словам, контроль за безопасностью полетов в авиакомпании был недостаточным. В «Саратовских авиалиниях» опровергли данную информацию.

11 февраля в Раменском районе Московской области разбился Ан-148. На борту самолета находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

В Подмосковье разбился самолет «Саратовских авиалиний»

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Бизнес
Новости

«Газпром» сократит сотни сотрудников в зарубежных подразделениях

Ведомости
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«Газпром» собирается сократить сотни сотрудников в трейдинговом и экспортном подразделениях по всему миру. Им будут предложены рабочие места в офисе компании в Санкт-Петербурге, сообщает Reuters со ссылкой на два источника, знакомых с ситуацией.

Планы компании по сокращению персонала в Европе появились еще до того, как обострились двусторонние отношения России и Великобритании из-за отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля. В Лондоне работают около половины сотрудников трейдингового подразделения «Газпрома», рассказал один из источников.

«В России эту историю продадут как создание новых рабочих мест внутри страны», - заявил другой источник. По его словам, в рамках реорганизации российский концерн более чем на 50% сократит количество рабочих мест за рубежом с нынешних 2000. При этом в Петербурге будут открыты необходимые компании кадровые позиции.

По информации источников, в ходе реструктуризации функции трейдингового подразделения Gazprom Marketing and Trading частично объединят с функциями Gazprom Germania.

«Газпром» подтвердил Reuters, что концерн начал прорабатывать вопросы реорганизации экспортного подразделения. В компании рассчитывают, что реорганизованное международное подразделение по сбыту газа усилит позиции «Газпрома» на мировом рынке. План реструктуризации еще не утвержден, отметил представитель «Газпрома» Сергей Куприянов.

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Политика
Новости

Посольство России назвало враждебным шагом высылку дипломатов Великобританией

Ведомости
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Посольство России в Великобритании сегодня назвало высылку 23 российских дипломатов враждебным шагом, возложив на политическое руководство Великобритании ответственность за упадок российско-британских отношений.

«14 марта посол России в Великобритании А. В. Яковенко был вызван в Форин Офис, где ему было заявлено об объявлении 23 дипломатов «персона нон грата». Рассматриваем этот враждебный шаг как абсолютно неприемлемый, необоснованный и недальновидный. Вся ответственность за упадок российско-британских отношений лежит на нынешнем политическом руководстве Великобритании», - говорится в заявлении посольства России.

Сегодня премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила в британском парламенте, что Россия несет ответственность за покушение на убийство бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери и за угрозу жизни других британских граждан в Солсбери. Мэй приняла решение в недельный срок выслать 23 российских дипломатов. Кроме того, приостанавливаются все двусторонние контакты с Россией и отзывается приглашение министра иностранных дел Сергея Лаврова. Соединенное Королевство ужесточит проверку перелетов и грузов из России, а в перспективе может заморозить российские госактивы там, где это «необходимо», при наличии доказательств угрозы жизни или имуществу британцев.

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Экономика
Новости

Минэкономразвития ожидает к лету рекордного снижения инфляции

Ведомости
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В апреле-мае инфляция будет находиться в диапазоне 2,1-2,2%, а в июне рост цен в годовом выражении может опуститься ниже 2%, обновив рекорд, говорится в опубликованной Минэкономразвития «Картине экономики».

«В июне годовой рост цен может опуститься ниже 2%, учитывая относительно высокую базу прошлого года», - прогнозирует Минэкономразвития.

В феврале потребительская инфляция в годовом выражении сохранилась на исторически рекордно низком уровне в 2,2%, с точностью до сотых - 2,18%. В результате рост цен в России впервые в истории оказался ниже, чем в США. В помесячном выражении с устранением сезонности потребительские цены в феврале увеличились на 0,2% после нулевой динамики в январе.

В марте цены увеличатся на 0,2-0,3%, в годовом выражении – на 2,2-2,3%, прогнозирует Минэкономразвития. При отсутствии негативных погодных шоков инфляция весь год будет сохраняться ниже целевого значения в 4%, ожидают в министерстве. Инфляционное давление в российской экономике остается низким, несмотря на динамичный рост зарплат и уверенное восстановление потребительского спроса.

В феврале возобновился рост цен на плодоовощную продукцию (+1,1% после снижения на 1,3% месяцем ранее), что связано в том числе с удорожанием картофеля из-за низкого урожая. Вместе с тем в группе продовольственных товаров за исключением плодоовощной продукции околонулевой темп роста сохраняется третий месяц подряд благодаря достаточному уровню предложения.

Темп роста цен на непродовольственные товары в феврале снизился до 0,1% к предыдущему месяцу после 0,3% в январе. Вклад в замедление инфляции в данной товарной группе внесла нормализация динамики цен на бензин. При этом темпы роста цен снизились и в группе непродовольственных товаров, за исключением подакцизной продукции. Цены на услуги в феврале увеличились на 0,2%, в первую очередь в связи с удорожанием жилищных услуг.

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Финансы
Новости

Курс рубля не отреагировал на заявления Мэй о высылке российских дипломатов

Ведомости
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Курс рубля практически не отреагировал на заявления премьер-министра Великобритании Терезы Мэй о высылке 23 российских дипломата из-за отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс доллара по отношению к рублю в среду с момента открытия торгов колебался в диапазоне 57,0675 - 56,7625 руб. за $1. К 16.03 мск курс доллара опустился на 9 коп., до 56,93 руб. Курс евро к этому времени терял 20 коп., торгуясь на уровне 70,45 руб.

Индексы Мосбиржи и РТС усилили падение на заявлениях Мэй до 1,17-1,43% - 2292,25 пункта и 1267,44 пункта соответственно.

Как Великобритания расследует отравление экс-полковника ГРУ

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