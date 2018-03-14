«Газпром» заявил о готовности «Нафтогаза» начать переговоры о расторжении контрактов

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Мантуров назвал авиасалоны «Ле-Бурже» и «Фарнборо» изжившими себя

Министр промышленности и торговли Денис Мантуров назвал французский и британский авиасалоны «Ле-Бурже» и «Фарнборо» «изжившими себя» для авиапромышленности России, передает ТАСС. По его словам, интерес для России представляет участие в азиатских авиавыставках, например в таких странах, как Китай, Бахрейн, Сингапур. По его словам, также интересные тематические мероприятия в Латинской Америке. Как отметил Мантуров, именно на эти рынки Россия поставляет свою продукцию.

«Ле-Бурже» и «Фарнборо» себя изжили, потому что техника, которая у нас сегодня производится, поставляется несколько на другие рынки», - сказал Мантуров.

По его словам, Россия участвовала в «Фарнборо» и «Ле-Бурже» скорее для престижа.

Ранее «Ростех» сообщил, что участие российских компаний в британском авиакосмическом салоне «Фарнборо-2018» остается под вопросом из-за запрета показывать военную продукцию производства России. При этом в компании не исключили, что эта площадка может быть использована для показа гражданской продукции.

«Фарнборо» в этом году будет проходить с 16 по 22 июля.

Полеты на авиасалоне в Ле-Бурже