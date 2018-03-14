«Газпром» заявил о готовности «Нафтогаза» начать переговоры о расторжении контрактов
Зампредседателя правления «Газпрома» Александр Медведев заявил о готовности украинского «Нафтогаза» начать переговоры по расторжению контрактов на поставку и транзит газа. Российская компания предлагает начать переговоры в ближайшие дни, передает ТАСС.
«Сегодня "Газпром" на свой запрос получил от "Нафтогаза Украины" подтверждение о готовности начать переговоры», - сказал он.
«Нафтогаз» выступает против разрыва контрактов с «Газпромом». Украинская компания заявит об этом на двусторонних переговорах. «Кроме того, мы послали "Газпрому" требование о пересмотре тарифа. На встрече, разумеется, будет обсуждаться выполнение решений арбитража», - заявил коммерческий директор «Нафтогаза» Юрий Витренко.
Ранее «Газпром» направил «Нафтогазу» уведомление о начале процедуры расторжения контрактов в Стокгольмском арбитраже. Предправления «Газпрома» Алексей Миллер заявлял, что процесс расторжения контрактов может затянуться на два года. Миллер пояснил, что «Газпром» принял решение о расторжении контрактов во избежание в будущем других штрафов, так как «Нафтогаз» собирается до конца действия контрактов на основании решения суда Стокгольма взыскать с российской компании еще несколько миллиардов долларов.