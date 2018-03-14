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Россельхознадзор не будет вводить запрет на поставки молока из Белоруссии

Россельхознадзор решил не вводить с 15 марта запрет на поставки наливного молока, сливок и другого молочного сырья белорусского производства. Об этом заявила представитель Россельхознадзора Юлия Мелано, передает «Интерфакс».

По ее словам, на следующей неделе специалисты российской службы посетят с проверкой молочные предприятия Белоруссии.

«На будущей неделе служба проведет инспекции белорусских предприятий, поставляющих молочную продукцию на территорию России, на предмет соблюдения российских требований и норм», - сказала она.

Мелано не назвала причин, по которым Россельхознадзор изменил свое решение.

Ранее сообщалось, что Россельхознадзор решил ввести режим усиленного лабораторного контроля продукции с трех белорусских предприятий. Речь идет о ОАО «Здравушка-милк», ПУП «Мстиславльмолоко» и ОАО «Щучинский маслосырзавод».