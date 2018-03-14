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«Ростех» подтвердил запуск двух ТЭС в Крыму летом 2018 года

Две крымские ТЭС - Таврическая (Симферополь) и Балаклавская (Севастополь) - выйдут на полную мощность летом 2018 г. Об этом говорится в сообщении «Ростеха».

Первую очередь - два блока мощностью по 235 МВт каждый - компания собирается запустить в мае текущего года. «В рамках второй очереди такие же мощности будут введены летом 2018 г.», - уточняется в сообщении.

В среду министр энергетики Александр Новак доложил президенту Владимиру Путину о завершении сроков строительства вторых пусковых станций в течение 2018 г. «Планируем, что в Севастополе это июнь, в Симферополе, наверное, где-то во втором полугодии», - сказал он. Путин спросил Новака, все ли работы выполняются по графику, министр ответил положительно.