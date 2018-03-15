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Москва готовит конкурс на поставку городу жизненно важных лекарств на 8 млрд рублей

Власти Москвы готовят конкурс на создание производства и поставку жизненно важных препаратов, сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу столичного департамента экономической политики и развития. Объявить его планируется в течение двух месяцев.

Речь идет о так называемом офсетном контракте, когда инвестор должен будет за четыре года запустить в Москве производство препаратов, а город обязан ежегодно их закупать на 8 млрд руб. Обязательства города по продолжительности закупок не уточнены. Затраты на проект оцениваются в 7 млрд руб. «Будет создано производство порядка 47 жизненно важных лекарственных средств для лечения широкого спектра заболеваний пищеварительной, кровеносной, сердечно-сосудистой и дыхательной систем в форме таблеток, капсул и инъекций», — пояснили в департаменте.

На победу в конкурсе могут рассчитывать крупные компании, такие как «Р-Фарма», «Фармстандарт» или «Биннофарм», считает директор по развитию аналитической компании RNC Pharma Николай Беспалов. Он не исключил, что речь может идти о консорциуме, поскольку «организовать производство 47 препаратов в рамках одного предприятия, даже крупного, чисто технически довольно непросто».

Председатель совета директоров «Р-Фарма» Алексей Репик подтвердил интерес компании к подобному конкурсу в случае его объявления. «Мы очень серьезно будем рассматривать возможность участия, конечно, с учетом наших технологических ресурсов и профиля запрашиваемой продукции», - сказал он. Гендиректор «Биннофарма» Алексей Чупин заявил, что компания не заинтересована в контракте, поскольку делает ставку на ритейл.

В 2016 г. объем госзакупок лекарств в Москве составил почти 75 млрд руб. В 2017 г – 94 млрд руб. Объем продаж конечному потребителю, по данным AlphaRM, составил 116,6 млрд руб.