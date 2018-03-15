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Из вылетевшего из Якутска самолета выпали 172 слитка золота

Более 170 слитков золота высыпались из грузового самолета Ан-12 при вылете из Якутска, сообщает ТАСС со ссылкой на Северо-Восточное линейное управление МВД на транспорте. «По предварительной информации, найдены 172 слитка весом около 3,4 т», - сказал собеседник агентства.

Ранее в четверг пресс-служба аэропорта «Якутск» сообщила, что у Ан-12 авиакомпании «Нимбус» при взлете оторвалась створка грузового люка. Экипаж принял решение посадить самолет в поселке Магана в 12 километрах от Якутска.

Ан-12 перевозил около 9 т золота, груз был неправильно зафиксирован, рассказал представитель управления МВД на транспорте. По его словам, после того как самолет потерял створку люка, из него выпала часть золота.

В авиакомпании «Нимбус» пока не прокомментировали происшедшее, пишет ТАСС.

Представитель управления МВД добавил, что судно к вылету готовили техники, входящие в состав его экипажа. Согласно документам, самолет был исправен и готов к полету. На борту находились пять членов экипажа, они не пострадали. Сейчас проводится проверка.

Следственный комитет России (СКР) также начал доследственную проверку. В сообщении ведомства уточняется, что самолет выполнял рейс по маршруту «Якутск - Красноярск - рудник «Купол». Авария, как указывает ведомство, произошла из-за смещения груза драгоценных металлов, принадлежащего Чукотской горно-геологической компании.

«Створка грузового люка упала на территорию одного из местных авторынков, свободную от построек и транспортных средств. Материального ущерба в результате ее падения не причинено», — уточнили следователи.

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