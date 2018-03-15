Росавиация приостановила сертификат авиационной безопасности аэропорта Перми

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Росавиация приостановила действие сертификата авиационной безопасности международного аэропорта Перми, сообщил советник руководителя ведомства Сергей Извольский.
«Сертификат авиационной безопасности приостановлен до устранения выявленных нарушений», — сказал Извольский «Интерфаксу».
Какие именно нарушения были выявлены, он не уточнил, сославшись на «служебную информацию». Аэропорт сейчас продолжает обслуживать рейсы, добавил Извольский. Комментария аэропорта пока нет.
АО «Международный аэропорт «Пермь» получило сертификат авиационной безопасности 10 января 2017 г. сроком на два года.
25% плюс 1 акция пермского аэропорта принадлежат ООО «Новая Колхида» (структура «Новапорта» Романа Троценко), 25% — краевому министерству по управлению имуществом и земельными отношениями, 25% минус 1 акция — у АО «Корпорация развития Пермского края».
Рейтинг самых пунктуальных аэропортов мира
Alex Len
Британская исследовательско-аналитическая компания OAG составила рейтинг самых пунктуальных аэропортов мира. В рейтинг включены аэропорты с пассажиропотоком более 2,5 млн человек в год. При его составлении учитывался временной лимит - задержкой рейса считался вылет самолета с опозданием на более чем 15 минут. Самым пунктуальным среди крупнейших аэропортов мира стал токийский Ханэда. В 2017 г. 86,75% рейсов из этой воздушной гавани осуществлялись в срок
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Victor R. Caivano / AP
На втором месте рейтинга аэропорт Мадрида. 83,63% рейсов были осуществлены с задержкой не более 15 минут
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David Goldman / AP
На третьем месте рейтинга аэропорт Атланты: 82,38% вылетов выполнены в срок
3/11
Chris Schneider / AP
На четвертом месте рейтинга аэропорт Денвера (82,24%)
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Tony Gutierrez / AP
На пятом месте рейтинга аэропорт Даллас-Форт-Уэрт (81,36%)
5/11
Edgar Su / Reuters
На шестом месте аэропорт Сингапура «Чанги» (80,57%)
6/11
Flickr
На седьмом месте чикагский аэропорт «О'Хара» (79,85%)
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Peter Dejong / AP
На восьмом месте аэропорт Амстердама (77,09%)
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Wikimedia
На девятом месте рейтинга аэропорт Франкфурта-на-Майне (76,35%)
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Tim Ireland / AP
На десятом месте рейтинга лондонский аэропорт «Хитроу» (74,80%). В топ-20 самых пунктуальных среди крупнейших аэропортов мира также входят аэропорты Лос-Анджелеса, Стамбула (им. Ататюрка), Нью-Йорка (им. Джона Кеннеди), Сан-Франциско, парижский аэропорт им. Шарля де Голля, Бангкока, Дубая, Дели, Гонконга и аэропорт «Инчхон» (Сеул)
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Андрей Гордеев / Ведомости
Среди воздушных гаваней по количеству вылетающих от 20 до 30 млн человек в год на третьем месте рейтинга по точности вылетов оказался московский аэропорт «Шереметьево» (83,55%). По данному показателю его обошли аэропорт Миннеаполиса «Сент-Пол» (85,72%) и катарский «Хамад» (85,41%)
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После инцидента с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в английском Солсбери России следует не отвечать на решение Великобритании выслать из страны российских дипломатов, заявил на пресс-конференции министр обороны Соединенного Королевства Гэвин Уильямсон.
«Это абсолютно возмутительно и жестоко - то, что Россия сделала в Солсбери. Мы отреагировали на это. Откровенно говоря, России следует отойти в сторону и заткнуться», - сказал Уильямсон (трансляцию его выступления вел BBC).
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй 14 марта объявила о введении ограничительных мер против России из-за отказа Москвы отвечать на ультиматум с обвинениями в покушении на жизнь Скрипаля и его дочери. Лондон вышлет из страны 23 российских дипломатов, двусторонние контакты между странами будут заморожены, члены королевской семьи и правительства не приедут летом на чемпионат мира по футболу в России.
Мэй также пообещала начать проверку поступающих в Великобританию российских грузов и частных самолетов, заморозить «подозрительные» счета, связанные с Россией и ее госактивами, в случае появления свидетельств того, что они могут быть использованы против британских граждан.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в четверг подчеркнул, что ответные меры против Великобритании «не заставят себя ждать». Министр иностранных дел Сергей Лавров пообещал выслать из страны британских дипломатов.
Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены в бессознательном состоянии на лавочке возле торгового центра в английском Солсбери 4 марта. По данным британских спецслужб, они подверглись воздействию разработанного в СССР нервно-паралитического вещества. Сейчас пострадавшие находятся в коме.
В России Скрипаль в 2004 г. был осужден за шпионаж в пользу Великобритании. В 2010 г. он был помилован и отправлен на запад по программе обмена шпионами.
Как Великобритания расследует отравление экс-полковника ГРУ
Toby Melville / REUTERS
4 марта в Солсбери с признаками отравления сильнодействующим веществом были госпитализированы бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. По данным Скотланд-Ярда, они находятся в больнице в критическом состоянии. На фото: ресторан Zizzi, который Скрипаль с дочерью посещали в день, когда отравились
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Misha Japaridze / AP
В России Скрипаля обвиняли в шпионаже. Он был задержан в 2004 г., лишен всех званий и приговорен к 13 годам тюремного заключения. В 2010 г. он получил убежище в Великобритании после «шпионского обмена» между США и Россией по «делу Анны Чапман»
2/6
Andrew Matthews / PA Images / TASS
В ресторане Zizzi и пабе Mill были обнаружены следы вещества, которым предположительно отравились Скрипаль и его дочь. Медики посоветовали всем, кто посещал эти заведения во второй половине дня 4 марта, принять меры предосторожности. По данным BBC, рекомендации касаются примерно 500 человек: им посоветовали постирать одежду, которая была на них в тот день, и протереть сумки и мобильные телефоны влажными салфетками. Медики заверили, что риск для населения минимален
3/6
PA Images / TASS
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй назвала «очень вероятным» российский след в отравлении Скрипаля и его дочери Юлии. По ее словам, анализ различных служб, «работавших 24 часа в сутки», показал, что при отравлении Скрипаля и его дочери использовался нервно-паралитический бинарный агент, разработанный в СССР под шифром «Новичок». Мэй подчеркнула, что в этой связи существует две возможности: либо это было «прямое действие российского государства», либо Россия «утратила контроль» над запасами своего химического оружия. Российский МИД назвал заявления Мэй «цирковым шоу в британском парламенте»
4/6
Andrew Matthews / PA Images / TASS
К расследованию отравления Скрипаля подключились Вооруженные силы Великобритании. В Солсбери отправились около 180 военнослужащих, в том числе специалисты по химической, биологической и радиационной защите. В полиции поясняли, что помощь военных нужна, чтобы обезвредить объекты на месте происшествия
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Andrew Parsons / ZUMA Press / TASS
Сотрудники судебно-медицинской экспертизы начали масштабный поиск улик в доме Скрипаля, а также оцепили могилы его жены и сына. В Скотланд-Ярде сообщили, что не будут эксгумировать тела, и что могилу оцепили по «оперативным причинам». По данным The Guardian, супруга Скрипаля Людмила умерла в 2012 г. от рака, а их сын Александр скончался в Санкт-Петербурге в июле прошлого года, ему было 43 года
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ВТБ завершил приобретение 29,1% акций «Магнита». У основателя компании Сергея Галицкого осталось 3,04% ритейлера. Об этом говорится в сообщении «Магнита».
О том, что ВТБ купит более 29% ритейлера «Магнит» у его основного акционера Галицкого, объявили в середине февраля. Это одно из крупнейших слияний и поглощений в этом году, отметил президент ВТБ Андрей Костин. «Надо что-то изменить в своей жизни», – сказал Галицкий, который занимался компанией более 25 лет. Кроме того, он перестал быть гендиректором «Магнита». Этот пост занял Хачатур Помбухчан, работавший финансовым директором ритейлера. Галицкий рассказал, что теперь будет заниматься развитием детско-юношеского футбола и различными проектами в Краснодаре, где продолжит жить.
ФАС удовлетворила ходатайство ВТБ о покупке доли в «Магните» без предписаний. Вероятность монополизации рынка продуктового ритейла крайне мала, отмечал ранее руководитель ФАС Игорь Артемьев.
Как сотрудники «Магнита» прощались с Галицким
leshastriga
Сотрудники «Магнита» собрались у головного офиса ритейлера после объявления о продаже Сергеем Галицким 29% своего пакета ВТБ (здесь и далее фото из Instagram)
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burachenkovadim
«Компания не должна состоять из одного человека. <...> Никто не умер. Жизнь продолжается. Просто я уже взрослый человек - такую психологическую нагрузку нести очень тяжело... Изо дня в день, изо дня в день. Наверное, я должен уйти, и должны прийти более амбициозные, более молодые. Поэтому спасибо вам», – заявил Галицкий, выступая перед сотрудниками «Магнита» (цитата по видео, выложенному в Instagram одним из сотрудников)
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darya_khoruzhenko
Собрание проводилось стихийно, говорится в записях сотрудников в соцсетях
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Первые девять комплектов ключей от 7-го и 8-го корпусов ЖК «Лукино» в подмосковной Балашихе вручены дольщикам, передает «РИА Новости».
«Здесь застройщик попросту обманул людей, и мы нашли компанию "Гранель", которая достроила эти дома. Но при том что дома были сданы, мы не могли вручить ключи. Причиной являлась невозможность получить документ от природоохранной зоны "Лосиный остров", – сказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.
По его словам, пришлось обратиться к представителю президента в ЦФО. «Была оказана помощь, поддержка на федеральном уровне», – сказал он. Ключи от всех 688 квартир будут вручены до конца месяца.
Жилой комплекс в микрорайоне Лукино в Балашихе начали строить в 2005 г. Изначально в рамках проекта планировалось возвести восемь домов с детским садом, школой и торгово-развлекательным комплексом. Во время кризиса в 2009 г. строительство было остановлено, а в 2011 г. застройщик объекта – компания «Мэнни» была признана банкротом по решению суда. В конце 2010 г. в проект вошел новый застройщик – компания «Севморшельфнефтегаз», которая взялась строить 7-й и 8-й корпуса. Но в 2011 г. строительные работы на объекте были прекращены и не велись пять лет.
В мае 2016 г. ГК «Гранель» по договоренности с правительством Московской области и администрацией г. Балашихи взяла на себя обязательства по достройке объекта, насчитывавшего 688 обманутых дольщиков.
По словам президента ГК «Гранель» Ильшата Нигматуллина, его компания вложила в проект более 1,1 млрд руб.
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Основатель Tesla и SpaceX миллиардер Илон Маск сообщил о планах заняться медиабизнесом. Изначально в своем Twitter предприниматель написал лаконичный твит «Thud!», позже уточнив, что это название его «новой межгалактической медиаимперии». Бизнесмен добавил, что ставить восклицательный знак в названии компании необязательно.
Позже представитель Маска подтвердил в беседе с Variety планы бизнесмена создать компанию с таким названием. Другие детали проекта он не раскрыл. В базе данных регистрации доменов GoDaddy адрес thud.com уже зарезервирован, отмечает издание.
The Verge отмечает, что Маск ранее планировал купить сайт фейковых новостей The Onion. Он также нанял его ключевых сотрудников, в том числе бывшего главного редактора The Onion Коула Болтона и исполнительного редактора Бена Беркли. Сами журналисты сказалиThe Daily Beast, что займутся «новым комедийным проектом».
«Совершенно очевидно, что комедия - это следующий рубеж после электромобилей, разведки космоса и нейроинтерфейсов. Не знаю, как можно не замечать этого», - прокомментировал свои планы Маск.
Маск - основатель частной космической компании SpaceX, производителя электромобилей Tesla и Neuralink, разрабатывающей нейроинтерфейсы для подключения мозга к компьютеру. Еще один проект предпринимателя - The Boring Company, которая занимается строительством подземного туннеля под Лос-Анджелесом.
Как прошел пуск Falcon Heavy
John Raoux / AP
7 февраля компания Илона Маска Space X запустила с космодрома Космического центра имени Кеннеди во Флориде самую мощную ракету в мире – Falcon Heavy
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Joe Skipper / Reuters
Повторное включение двигателей второй ступени прошло успешно, ступень с полезной нагрузкой выведена на околоземную орбиту с апогеем 7000 км
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John Raoux / AP
После пуска обе боковые первые ступени Falcon Heavy успешно приземлились на назначенных площадках, центральный блок ракеты-носителя должен сесть на беспилотную морскую платформу «Of Course I Still Love You»
3/9
Space X
Как и положено при испытательных пусках, настоящего груза на ракете не было: вместо этого Маск решить отправить в космос свой вишневый родстер Tesla с манекеном космонавта, которого назвали Starman
4/9
Space X
Как сообщил Маск в своем Twitter, аудиосистема автомобиля будет играть хит Дэвида Боуи «Жизнь на Марсе». По словам Маска, автомобиль будет оснащен тремя камерами, которые обеспечат «эпические виды»
5/9
Space X
Tesla должен выйти на эллиптическую орбиту вокруг Солнца, апогей которой достигнет орбиты Марса
6/9
Space X
«[Родстер] будет находиться на расстоянии около 400 млн км от Земли и двигаться со скоростью 11 км/секунду. Мы ожидаем, что он будет находиться на этой орбите несколько сотен миллионов лет, а может, и больше миллиарда лет», – рассказал основатель SpaceX и Tesla на брифинге в понедельник
7/9
Gregg Newton / Reuters
Ожидалось, что увидеть пуск ракет в Космический центр имени Кеннеди приедут около полумиллиона человек. Центр Кеннеди 6 февраля был открыт только для тех, кто приобрел билеты на пуск Falcon Heavy
8/9
Gregg Newton / Reuters
Билеты на мероприятие были раскуплены более чем за сутки до события – они стоили по $195 на человека
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Процесс рассмотрения и выдачи британских виз россиянам не изменится, несмотря на обострение отношений между Москвой и Лондоном, сообщило в четверг посольство Великобритании в России.
«Мы получаем много запросов от граждан России о получении британских виз на фоне усилившихся политических разногласий между странами. Мы хотим официально подтвердить, что процесс подачи и рассмотрения виз для граждан России остается неизменным», – говорится в сообщении британской дипмиссии в Facebook и Twitter.
«В прошлом году 96% заявлений от граждан России были рассмотрены положительно», – отмечается в сообщении.
Ранее в четверг посольство России в Великобритании предупредило британцев о проблемах с получением российских виз после высылки 23 российских дипломатов. «Посольство изучает возможности по перераспределению обязанностей в рамках существующей кадровой ситуации. Проблема усугубляется еще и тем, что британская сторона не позволяет направить на консульскую помощь сотрудников из Москвы, не выдавая им визы», – заявила пресс-служба посольства России. Приоритетом их работы является «обслуживание российских граждан», подчеркнуло посольство.
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Минфин выпускает новые 11-летние еврооблигации и доразмещает бонды с погашением в 2047 г. («Россия-2047») в рамках сделки по обмену прошлых внешних облигационных займов на $4 млрд, сообщил «Интерфаксу» источник в банковских кругах.
По данным собеседника агентства, ориентир доходности 11-летних долговых еврооблигаций составляет около 4,75%, дополнительного транша «Россия-2047» – около 5,5%. Финальные параметры сделки будут определены в пятницу.
В бюджете России на 2018 г. предусмотрены внешние заимствования на $7 млрд, из которых $4 млрд приходится на обмен старых бумаг, $3 – на новый транш евробондов.
О начале обмена российских еврооблигаций с погашением в 2030 г. («Россия-2030») на $4 млрд Минфин объявил 7 марта. Заявки собираются до 15 марта, их планируется одобрить в пятницу. Облигации будут выкуплены по единой цене, которая определится по итогам анализа книги заявок. Цена обмениваемых облигаций не должна превышать 113,5% от номинала.
В прошлом году Минфин также занял на внешнем рынке $3 млрд и обменял старый выпуск евробондов на $4 млрд.
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Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал в ближайшие дни рассказать о мерах, которые Франция примет в отношении России в связи с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Великобритании, сообщает агентство Reuters.
«Все заставляет нас думать, что ответственность за произошедшее действительно лежит на России», - сказал Макрон, отметив, что в ближайшие дни объявит об ответе Парижа.
Официальный представитель правительства республики Бенжамен Гриво 14 мартаговорил, что французская сторона не будет вводить серьезных мер до официальных выводов следователей о причинах случившегося. Он подчеркивал, что власти Франции «не занимаются политической фантастикой по таким серьезным темам».
В тот же день премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обвинила Москву в «незаконном использовании силы против» ее страны в связи с делом Скрипаля. Британские власти приняли решение о высылке 23 российских дипломатов из страны в течение недели. Великобритания также решила отказаться от отправки своих официальных лиц на чемпионат мира по футболу, который пройдет летом в России.
В ответ министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что российская сторона не имеет никакого отношения к отравлению экс-полковника ГРУ и его дочери, а Великобритания пытается ввести в заблуждение мировую общественность.
Скрипаль и его дочь были найдены в бессознательном состоянии в английском Солсбери 4 марта. Британские спецслужбы считают, что они были отравлены разработанным в СССР нервно-паралитическим веществом.
Как Великобритания расследует отравление экс-полковника ГРУ
Toby Melville / REUTERS
4 марта в Солсбери с признаками отравления сильнодействующим веществом были госпитализированы бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. По данным Скотланд-Ярда, они находятся в больнице в критическом состоянии. На фото: ресторан Zizzi, который Скрипаль с дочерью посещали в день, когда отравились
1/6
Misha Japaridze / AP
В России Скрипаля обвиняли в шпионаже. Он был задержан в 2004 г., лишен всех званий и приговорен к 13 годам тюремного заключения. В 2010 г. он получил убежище в Великобритании после «шпионского обмена» между США и Россией по «делу Анны Чапман»
2/6
Andrew Matthews / PA Images / TASS
В ресторане Zizzi и пабе Mill были обнаружены следы вещества, которым предположительно отравились Скрипаль и его дочь. Медики посоветовали всем, кто посещал эти заведения во второй половине дня 4 марта, принять меры предосторожности. По данным BBC, рекомендации касаются примерно 500 человек: им посоветовали постирать одежду, которая была на них в тот день, и протереть сумки и мобильные телефоны влажными салфетками. Медики заверили, что риск для населения минимален
3/6
PA Images / TASS
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй назвала «очень вероятным» российский след в отравлении Скрипаля и его дочери Юлии. По ее словам, анализ различных служб, «работавших 24 часа в сутки», показал, что при отравлении Скрипаля и его дочери использовался нервно-паралитический бинарный агент, разработанный в СССР под шифром «Новичок». Мэй подчеркнула, что в этой связи существует две возможности: либо это было «прямое действие российского государства», либо Россия «утратила контроль» над запасами своего химического оружия. Российский МИД назвал заявления Мэй «цирковым шоу в британском парламенте»
4/6
Andrew Matthews / PA Images / TASS
К расследованию отравления Скрипаля подключились Вооруженные силы Великобритании. В Солсбери отправились около 180 военнослужащих, в том числе специалисты по химической, биологической и радиационной защите. В полиции поясняли, что помощь военных нужна, чтобы обезвредить объекты на месте происшествия
5/6
Andrew Parsons / ZUMA Press / TASS
Сотрудники судебно-медицинской экспертизы начали масштабный поиск улик в доме Скрипаля, а также оцепили могилы его жены и сына. В Скотланд-Ярде сообщили, что не будут эксгумировать тела, и что могилу оцепили по «оперативным причинам». По данным The Guardian, супруга Скрипаля Людмила умерла в 2012 г. от рака, а их сын Александр скончался в Санкт-Петербурге в июле прошлого года, ему было 43 года
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Помощник главы Якутии Евгений Шигапов выплатил административный штраф за деструктивное поведение на борту самолета «Аэрофлота». Об этом сообщил гендиректор авиакомпании Виталий Савельев в эфире канала «Россия 24».
Чиновник в феврале был отстранен от полета за неподчинение требованиям экипажа и попытку самовольно проникнуть в кабину пилотов. Шигапов вместе с главой Якутии Егором Борисовым и его супругой Прасковьей Борисовой явились на посадку на рейс Москва – Якутск последними, пытались пройти на борт без предъявления посадочных талонов, при этом словесно оскорбляли членов экипажа и негативно высказывались в адрес авиакомпании.
В итоге они нашли посадочные талоны и сели на свои места. После этого Шигапов, увидев, что из кабины пилотов выходит сотрудник авиакомпании, оттолкнул его и попытался самовольно проникнуть в кабину, требуя личного разговора с командиром воздушного судна.
Чиновника сняли с рейса и передали полиции. Из-за его действий вылет был задержан более чем на час. «Аэрофлот» заявлял, что намерен подать в суд на Шигапова.
«У людей попросили посадочные, люди их не предъявили — они считают, что они большие чиновники и должны сразу сесть. Но стюардесса не может пустить на борт пассажиров без предъявления посадочного талона», — прокомментировал ситуацию Савельев.
При этом Борисов написал на своей странице в Instagram, что конфликт возник из-за того, что сотрудники аэропорта забыли передать ему и его супруге посадочные талоны, которые принесли позже с извинениями.
Рейтинг авиакомпаний СНГ с самым вкусным питанием на борту составил сервис «Туту.ру», опросив свыше 22 000 пассажиров, совершивших путешествие в первом полугодии 2017 г. Самой вкусной пассажиры назвали «Узбекистон Хаво Йуллари»
1/10
http://aquatek-filips.livejournal.com
На втором месте — «Эйр Астана». Бортовое питание пассажиры сравнивают с домашней едой, отмечают, что в меню много мяса. Казахская авиакомпания угощает клиентов блюдами национальной кухни, вином и пивом. Во время коротких перелетов кормят проще: обычно предлагается легкий завтрак, который тоже получает неплохую оценку пассажиров
2/10
aviado.ru
Единственный российский представитель в топ-5 - авиакомпания «Алроса», она заняла третье место. Это небольшой перевозчик (241 000 пассажиров за семь месяцев 2017 г.), принадлежащий мировому лидеру по производству алмазов «Алросе». Пользователи часто упоминают, что есть выбор из трех блюд, еда вкусная
3/10
belleo.livejournal.com
На четвертой строчке - «Эйр Молдова», чьих пассажиров подкупает предлагаемое на ее рейсах молдавское вино
4/10
air-raser.livejournal
Строчкой ниже расположился национальный перевозчик Белоруссии «Белавиа». Его часто хвалят за наличие питания на коротких рейсах, хотя бутерброды оценивают не очень высоко
5/10
Сергей Портер / Ведомости
Крупнейшая авиакомпания России, СНГ и Восточной Европы «Аэрофлот» на шестом месте по отзывам. Питание на внутренних рейсах «Аэрофлота» в основном оценивается пассажирами как нормальное, т. е. не вызывает ни восторга, ни нареканий. А вот на международных рейсах питание очень хвалят. Пассажиры «Аэрофлота» отмечают, что компания нередко радует в полете маленькими приятными вкусностями: мандаринками, мороженым
6/10
ru-airlinemeals.livejournal.com
На седьмой строчке второй крупнейший российский перевозчик S7 Airlines. У авиакомпании много преданных поклонников, пассажиры отмечают, что на всех рейсах без исключения предлагается питание
7/10
Fly One
На восьмом месте — авиакомпания из Молдавии Fly One
8/10
antonio-mag.livejournal.com
На девятом месте — «дочка» «Аэрофлота». Авиакомпания «Аврора» летает на Дальний Восток
9/10
belleo.livejournal.com
На десятой еще одна российская авиакомпания - Red Wings
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За год (с февраля 2017 г. по февраль 2018 г.) в Москве число жилых высоток в продаже увеличилось на 41%, подсчитали эксперты риэлторской компании «Азбука жилья». Это максимальное увеличение по сравнению с другими типами домов: рост остальных категорий не превышал 25%.
Всего в границах «старой» Москвы на первичном рынке жилья в реализации находится 681 корпус, из которых почти 62% – это высотные дома ( 17 этажей и выше).
По данным компании, большая часть высотных домов - 59% - приходится на корпуса комфорт-класса, 39% относится к бизнес-классу. За последние 1,5 месяца в продажу вышли три проекта с небоскребами: ЖК «Лобачевского 120» с высотой до 39 этажей, ЖК «Прайм парк» - до 41 этажа, в ЖК «Небо» предельная этажность – 52 этажа.
В «комфорте» высотность домов достигает уровня 40 этажей. В сегменте «от 40 этажей и выше» большая часть приходится на бизнес-класс – 16 корпусов, три корпуса в «Москва-сити» относятся к элитному сегменту. Самые высокие дома расположены в ММДЦ «Москва-сити»: «Око» (85 этажей), Neva Towers (75 этажей) и «Город столиц» (73 этажа).
Больше всего высотных жилых проектов в столице у компании «Донстрой», подсчитали эксперты компании «Метриум групп». Сейчас этот девелопер продает квартиры в шести проектах, в составе которых есть высотные здания. Это «Сердце столицы» (высота 135 м, класс — бизнес, рядом с «Москва-сити»), «Лосиный остров» (101,1 м, класс — бизнес, район «Богородское»), «Долина Сетунь» (144,9 м, класс — премиум, ул. Мосфильмовская), «Алые паруса» — на фото (113,9 м, класс — премиум, район Щукино), «Суббота» (106 м, класс — премиум, рядом с метро «Белорусская»), «Символ» (99,5 м, класс — бизнес, район Лефортово)
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«Дон-Строй Инвест»
Суммарная жилая площадь во всех высотных домах «Донстроя» — 406 890 кв. м. Эксперты «Метриум групп» отмечают, что компания уже давно занимает ведущую позицию в сегменте небоскребов. В частности, этот девелопер построил жилой комплекс «Триумф Палас», который на протяжении нескольких лет был самым высоким жилым зданием в Европе. На фото: строящийся ЖК «Сердце столицы»
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Евгений Разумный / Ведомости
У Capital Group на сегодняшний день самые высокие здания на столичном рынке новостроек. Всего компания реализует в Москве три таких проекта: «Город столиц» (302 м, класс — элит, Пресненский район), «Триколор» (192 м, класс — бизнес, район Ростокино), ОКО — на фото (354 м, класс-элит, в «Москва сити»). Общая площадь квартир и апартаментов составляет 377 941 кв. м.
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MR Group
«Бронза» по высотному строительству достается компании MR Group. На конец первого полугодия 2017 г. девелопер вел строительство четырех высотных проектов. Это «Савеловский сити» — на фото (155,6 м, класс — комфорт), «Селигер сити» (127,5 м, класс — комфорт, район Бескудниково), «Пресня сити» (156 м, класс — бизнес, Пресненский район) и «Фили град» (108 м, класс — комфорт, район — Филевский парк). Общая жилая площадь квартир и апартаментов в этих небоскребах — 265 506 кв. м.
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«Жилой квартал Сити»
Только у девелоперов, занимающих первые три строчки рейтинга, в портфеле проектов по несколько высоток. У остальных семи игроков — по одному жилому или апартаментному комплексу. Компания «Жилой квартал сити» вывела на рынок целый квартал небоскребов «Центр сити» (на фото) в районе станции МЦК Шелепиха. Проект бизнес-класса строится на территории бывшего мукомольного завода в Пресненском районе столицы. Высота самого высокого здания в квартале — 174,9 м, жилая площадь — 225 000 кв м.
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estatet.ru
Компания ИСК «Столица» вывела на рынок высотный проект бизнес-класса с говорящим названием «Скай форт» (на фото) в районе Нагатино-садовники. Проект состоит из трех зданий, самое высокое из которых — 109 м. Общая площадь жилья — 208 536 кв. м.
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Gorn Development
Пять жилых башен высотой от 140 до 262 м, созданных в единой футуристической концепции, которые станут новой архитектурной доминантой Донского района, — так описывается проект «Нескучный HOME & SPA» (на фото макет одного из зданий) на сайте застройщика — компании Gorn Development. Стройка на месте жилого квартала недалеко от Нескучного сада стартовала еще в 2005 г. За это время город дважды пересогласовывал проект. Менялась его концепция. Сейчас жилая площадь проекта — 190 000 кв. м.
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jk-zagorje.ru
В Бирюлево Восточном построен высотный квартал комфорт-класса — ЖК «Загорье», состоящий из шести башен с максимальной высотой в 152,7 м. Общая жилая площадь всего квартала — 151 594 кв. м. Застройщик — Мосфундаментстрой-6. «При создании высоток проектировщикам необходимо учесть огромное количество факторов, которые почти не влияют на "обычные" здания: ветровые нагрузки, более низкую температуру, разреженный воздух, сейсмостойкость, давление в трубах водоснабжения, пожаротушение, эвакуацию и многое другое. Это совершенно иной уровень ответственности, который готовы брать на себя далеко не все девелоперы», — комментирует Мария Литинецкая, управляющий партнер компании «Метриум рупп»
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«КРОСТ»
ЖК Wellton Towers от Концерна КРОСТ — часть ЖК «Wellton Park» в районе Хорошево-Мневники. Запроектировано строительство трех небоскребов высотой до 200 м (58 этажей) общей площадью 120 000 кв. м. Любопытно, что территория комплекса будет расположена не на земле, а на кровле стилобата. К примеру, двор с детскими площадками и газонами будет находиться на уровне третьего этажа
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flotiliya.com
МФК «Флотилия» (на фото) недалеко от Дворца спорта «Динамо» в Ховрине в кризис чуть не превратился в еще один столичный долгострой с обманутыми дольщиками. Проект начала строить МФК «ГРАС». Однако в 2015 г. из-за невозможности своевременно погашать кредиты над МФК «ГРАС» нависла угроза банкротства. «Флэт и Ко» погасила задолженность «ГРАС» перед ВТБ, а взамен получила проекты компании. Сейчас комплекс «Флотилия» уже введен в эксплуатацию. Он включает в себя четыре монолитных здания в виде футуристичных парусов hitech высотой до 99,76 м. В проекте продаются только апартаменты, общая площадь которых — 119 514 кв. м.
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Renaissance Development
Комплекс Neva Towers реализуется на территории ММДЦ «Москва сити» компанией Renaissance Development. Он состоит из двух высотных зданий в стиле high-tech. Первая башня — высотой 63 этажа (290 м), в ней разместятся офисы, а также 396 апартаментов. Вторая башня высотой 77 этажей (338 м) будет полностью отдана под жилые помещения — 781 апартамент. Общая площадь апартаментов в проекте — 115 308 кв. м. Согласно отчету компании Savills, около 84% всех сделок «Москва-сити» в I квартале 2017 г. пришлось именно на комплекс Neva Towers. Кроме того, примерно треть всех сделок на рынке новостроек премиум-класса в Москве пришлось именно на этот проект.
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Общественному движению «Голос», традиционно организующему независимое наблюдение за выборами, отказали в аренде помещения под колл-центр, сообщается на сайте движения.
«Голос» предварительно заключил и оплатил договор. Однако владелец помещения отказал в аренде после визита участкового в сопровождении неизвестного человека в штатском, рассказал член совета движения Роман Удот.
Председатель Центризбиркома Элла Памфилова сказала журналистам, что в курсе проблемы. «Надеюсь, у них все будет в порядке. Потому что мы заинтересованы, чтобы была на этом поле конкуренция. Они нас критикуют, мы их - когда считаем необходимым».
Ранее ЦИК отказался аккредитовать представителей СМИ «Левиафан» и «Молния» в качестве наблюдателей на выборах. «Левиафан» планировал отправить на избирательные участки 4500 сторонников Навального, «Молния» – 850 человек от «Голоса».
В ноябре 2017 г. председатель Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что ЦИК придает огромное значение информированию избирателей: «Мы поставили себе амбициозную цель: к марту 2018 г. каждый гражданин нашей страны, где бы он ни находился, должен знать о выборах президента России». На фото: sms от ЦИК
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Ведомости /
Одними из первых информировать избирателей начали магазины сети «Магнит». На чеках появился призыв прийти 18 марта на выборы, а на кассах продают пакеты с логотипом кампании
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В феврале в интернете появились вирусные ролики, призывающие идти на выборы. В одном из таких роликов 52-летний мужчина видит кошмарный сон, какие могут быть последствия того, что он не пошел на выборы. Так, его призывают в армию, сын в пионерском галстуке просит 4 млн руб. на охрану в школе, а жена взяла «гея на передержку». Снявшаяся в ролике актриса Светлана Галка сообщила радиостанции «Эхо Москвы» в Ярославле, что режиссер ролика – Александр Бойков. The Village связался с Бойковым, но тот заявил, что не знает, о каких роликах идет речь, и опроверг, что имеет к ним отношение. Галка подтвердила The Village, что режиссером был именно Бойков
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Ведомости
Топовые блогеры Instagram размещают посты о выборах. На фото: Instagram телеведущей Ольги Бузовой (12,4 млн подписчиков)
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Ведомости
Они призывают подписчиков сходить на выборы и пишут о возможности воспользоваться услугой голосования на удобном участке. На фото: Instagram певицы Елены Темниковой (3,4 млн подписчиков)
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Ведомости
Высокая явка является одной из главных задач на выборах, не раз говорили «Ведомостям» собеседники, близкие к администрации президента. На фото: материалы, выданные во время поквартирного обхода. В листовках жителям предлагают посетить продовольственные ярмарки в непосредственной близости от избирательных участков
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Ведомости
Официально за активность избирателей отвечает ЦИК. Из выделенных на проведение выборов 17,7 млрд руб. на информирование избирателей приходится 770 млн руб. На фото: информационный стенд в московском детском саду
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Ведомости
Напоминания о предстоящих 18 марта выборах президента появились в торговых центрах. На фото: торговый центр «Калейдоскоп»
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Максим Стулов / Ведомости
Плакат на входе в ТЦ «Райкин плаза» в Москве рассказывает о том, кого в Древней Греции называли идиотом
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Ведомости
В сети кинотеатров «5 звезд» ролики с призывом прийти на участки показывают перед сеансами
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Ведомости /
Информируют избирателей московские вокзалы и метрополитен
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Ведомости
Логотип выборов появился на одноразовых билетах в метро
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Ведомости
Он также загружается при подключении к WiFi
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Андрей Гордеев / Ведомости
В этом году ЦИК проводит беспрецедентную кампанию по информированию и в комиссии «рады, что многие партнеры помогают, в кампании по информированию принял участие социально активный бизнес», сообщила представитель ЦИК
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Ведомости
О выборах напоминают чеки и информационные табло на АЗС «Лукойла». На фото: АЗС «Лукойла» в Подмосковье
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Ведомости
Сайт Сбербанка рекламирует сайт «Госуслуги», предлагая выбрать участок для голосования
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Ведомости
Также участок для голосования предлагает выбрать «Сбербанк-онлайн»
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Андрей Гордеев / Ведомости
На выборы приглашают и банкоматы «ВТБ 24»
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Ведомости
В аэропорту «Внуково», по словам его представителя, информировать о выборах пассажиров и сотрудников планируется с помощью рассылки и информации на сайте. На территории «Внуково» и «Домодедово» будут работать избирательные участки. В «Шереметьево» сообщили, что там есть реклама, информирующая о выборах. На фото: сайт «Аэрофлота»
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Движение «Солидарность», одним из основателей которого был Борис Немцов, не станет участвовать в инициированной кандидатом в президенты Ксенией Собчак акции открытия мемориальной доски в память об убитом политике, заявил председатель политсовета организации Илья Яшин.
Открытие памятной доски на доме, где в последние годы жил Немцов, состоится 16 марта. Бюро «Солидарности» приветствует это событие и призывает «сторонников демократического движения России» прийти к дому № 3 на Малой Ордынке в субботу, чтобы возложить цветы и почтить память Немцова, написал Яшин на своей странице в Facebook.
«Сразу оговорюсь: в завтрашнем «официальном открытии» доски мы участвовать не будем, потому что расцениваем его как предвыборное мероприятие. Нас коробит от того, что память Немцова пытаются использовать для агитации в президентской кампании», — подчеркнул Яшин.
«А еще больше нас коробят благодарности и реверансы в адрес [мэра Москвы Сергея] Собянина, — заявил политик. — Подчиненные мэру городские службы почти три года варварски громили народный мемориал Немцова на Большом Москворецком мосту. И установка памятной доски стала результатом давления на власть со стороны гражданского общества, а не доброй воли Собянина».
Решение «Солидарности» поддержал основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный. Памятная доска должна быть и ее установка является заслугой многих людей, которые добивались этого на протяжении длительного времени, но «Солидарность» правильно отказывается участвовать в «предвыборной акции Собянина – Собчак», написал Навальный в своем Telegram-канале.
Власти Москвы одобрили установку памятной доски после обращения кандидата в президенты Ксении Собчак. «27 февраля исполняется три года со дня гибели Бориса Немцова. В правительство Москвы с просьбой увековечить его память и установить памятную доску на доме, где он жил, обратилась Ксения Собчак. Ее обращение поддержали многие общественные деятели», — написал Собянин на своей странице в Twitter. —Приняли решение поддержать установку памятной доски Борису Немцову. Она будет установлена за общественные деньги при условии согласования жителей этого дома».
Осенью 2017 г. мемориальная доска на доме Немцова была установлена по инициативе проживающего в доме муниципального депутата Сергея Маркова при поддержке других жильцов. Однако департамент культурного наследия Москвы назвал установку доски незаконной. Табличку дважды снимали активисты движения SERB.
Акция памяти Бориса Немцова
Евгений Разумный / Ведомости
25 февраля в Москве прошла акция памяти Бориса Немцова
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Евгений Разумный / Ведомости
Участники акции несли флаги политических партий, российские триколоры, портреты Немцова, транспаранты
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Евгений Разумный / Ведомости
Борис Немцов был застрелен 27 февраля 2015 г. на Большом Москворецком мосту. Исполнителями убийства признаны Заур Дадаев, Анзор и Шадид Губашевы, Темирлан Эскерханов и Хамзат Бабаев. Суд приговорил их к тюремным срокам от 11 до 20 лет. Организаторы и заказчики убийства не найдены
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Евгений Разумный / Ведомости
Шествие в память о политике Борисе Немцове
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Евгений Разумный / Ведомости
Шествие в память о политике Борисе Немцове
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Евгений Разумный / Ведомости
Шествие в память о политике Борисе Немцове
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Евгений Разумный / Ведомости
Шествие было согласовано с московскими властями
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Евгений Разумный / Ведомости
По данным МВД, в акции приняли участие около 4500 человек. Организация «Белый счетчик» сообщила о 7600 участников шествия. Организаторы заявляли 30 000
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Евгений Разумный / Ведомости
Шествие в память о политике Борисе Немцове
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Евгений Разумный / Ведомости
Движение по Страстному бульвару, где начиналась акция, было перекрыто. На самом бульваре дежурили десятки сотрудников ОМОНа, Росгвардии и полиции
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Евгений Разумный / Ведомости
Шествие в память о политике Борисе Немцове
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Евгений Разумный / Ведомости
Бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков и кандидат в президенты Ксения Собчак