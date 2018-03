Росавиация приостановила сертификат авиационной безопасности аэропорта Перми

Бизнес

Новости

Илон Маск пообещал создать «межгалактическую медиаимперию»

Основатель Tesla и SpaceX миллиардер Илон Маск сообщил о планах заняться медиабизнесом. Изначально в своем Twitter предприниматель написал лаконичный твит «Thud!», позже уточнив, что это название его «новой межгалактической медиаимперии». Бизнесмен добавил, что ставить восклицательный знак в названии компании необязательно.

Позже представитель Маска подтвердил в беседе с Variety планы бизнесмена создать компанию с таким названием. Другие детали проекта он не раскрыл. В базе данных регистрации доменов GoDaddy адрес thud.com уже зарезервирован, отмечает издание.

The Verge отмечает, что Маск ранее планировал купить сайт фейковых новостей The Onion. Он также нанял его ключевых сотрудников, в том числе бывшего главного редактора The Onion Коула Болтона и исполнительного редактора Бена Беркли. Сами журналисты сказали The Daily Beast, что займутся «новым комедийным проектом».

«Совершенно очевидно, что комедия - это следующий рубеж после электромобилей, разведки космоса и нейроинтерфейсов. Не знаю, как можно не замечать этого», - прокомментировал свои планы Маск.

Маск - основатель частной космической компании SpaceX, производителя электромобилей Tesla и Neuralink, разрабатывающей нейроинтерфейсы для подключения мозга к компьютеру. Еще один проект предпринимателя - The Boring Company, которая занимается строительством подземного туннеля под Лос-Анджелесом.

Как прошел пуск Falcon Heavy