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Самый богатый человек Гонконга ушел на пенсию

Миллиардер Ли Кашин ушел на пенсию с должности председателя совета директоров созданной им группы компаний CK Hutchison Holdings Ltd., сообщает Bloomberg. Он передал управление конгломератом своему 53-летнему сыну Виктору, а сам останется его советником.

По данным Forbes на 2018 г., 89-летний Ли Кашин является самым богатым человеком Гонконга. Его состояние оценивается в $36 млрд. Долгое время он оставался самым богатым человеком Азии, пока его не обогнал основатель Alibaba Джек Ма.

В списке самых богатых людей мира Ли Кашин занимает 23-е место. Он также включен в список самых влиятельных людей мира по версии Forbes (33-е место).

Ли Кашин родился в 1928 г. в китайской провинции Гуаньдун, в 1940 г. его семья переехала в Гонконг. Созданный им конгломерат занимается недвижимостью, логистикой, розничной торговлей, инфраструктурой, энергетикой, телекоммуникациями и финансами. Под началом Ли Кашина работают около 310 000 человек более чем в 50 странах мира.

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