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СМИ узнали о планах Fix Price провести IPO

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Владельцы магазинов фиксированных цен Fix Price рассматривают варианты привлечения средств на развитие сети. Как пишет «Коммерсантъ», предусматривается возможность как частного размещения – в этом случае речь будет идти о 10%, – так и IPO, на котором может быть продано до 25% акций.

Варианты обсуждаются с инвесторами. «Пока это просто встречи для знакомства, данных о скором выходе компании на биржу у меня нет», – пояснил один инвестбанкир. Другой собеседник отметил, что изначально размещение планировалось на Лондонской фондовой бирже, но из-за кризиса в отношениях с Лондоном его, вероятно, придется перенести в Москву.

По данным «Infoline-аналитики», общая торговая площадь сети превышает 530 000 кв. м. У нее есть 2510 магазинов в России и несколько франчайзинговых точек в Грузии, Казахстане, Белоруссии и Латвии. Выручка Fix Price в 2017 г. составила 62 млрд руб., в 2018 г. может вырасти до 70 млрд руб.

Fix Price в рамках размещения оценивается минимум в 3 EBITDA, говорит один из собеседников издания. Таким образом, речь может идти о 13 млрд руб. без учета долга в 4 млрд, говорит гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров. Он полагает, что более реалистичная цена будет на уровне 6–7 EBITDA (около 29 млрд руб.) при частном размещении или 10 EBITDA (около 42 млрд руб.) при проведении IPO.

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Бизнес
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СМИ узнали о расторжении верфью «Звезда» контрактов с крупным подрядчиком

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Судостроительная верфь «Звезда», которую «Роснефть» и Газпромбанк строят на Дальнем Востоке, разорвала все контракты с одним из своих крупнейших подрядчиков – ООО «Комплексные энергетические решения» (КЭР) Игоря Лукашенко, сообщили РБК близкий к одному из акционеров судоверфи источник и собеседник, близкий к одному из подрядчиков.

Речь идет о контрактах более чем на 17,5 млрд руб. на строительство четырех крупных цехов, а также камеры для чистки, сушки и окраски конструкций танкеров, газовозов и других судов.

Смена подрядчика – «безусловное право руководства судоверфи и абсолютно нормальное явление для масштабной стройки, имеющей стратегическое значение для страны», заверил РБК представитель «Роснефти». «Звезда» уже объявила конкурсы почти на все работы, которые не выполнила КЭР, но сроки строительства теперь сдвигаются на 8–19 месяцев, указывает издание со ссылкой на тендерную документацию. «Звезда» строится двумя очередями: первая должна быть сдана в 2012–2019 гг., вторая – в 2018–2024 гг. Строившиеся КЭР объекты относятся к первой очереди.

Представитель «Роснефти» заверил, что «строительные работы на СК «Звезда» ведутся строго в соответствии с планом, все объекты планируется сдать в определенные ранее сроки». По его словам, в 2019 г. на верфи планируется сдать минимум три судна снабжения, как и предусмотрено контрактными обязательствами.

Крупнейшую в России верфь «Звезда» строит в бухте Большой Камень около Владивостока консорциум «Роснефти», Газпромбанка и «Роснефтегаза» – «Современные технологии судостроения» (СТС). Проект реализуется на территории действующего дальневосточного военного завода «Звезда», он должен стать центром гражданского судостроения и обеспечить внутренний рынок судами и техникой для работы на шельфе, которые Россия пока покупает в Южной Корее и Китае. 15 марта главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин заявил, что суммарные инвестиции в проект составят 200 млрд руб. вместо ранее называвшихся 145,5 млрд руб.

На этой верфи должны разместить заказы такие крупнейшие нефтегазовые компании, как «Газпром» и «Новатэк». Сдвиг сроков строительства «Звезды» не критичен, поскольку верфь рассчитана на использование новых технологий, которые пока в России не применяются, сказал РБК федеральный чиновник.

По данным двух собеседников РБК, осенью 2017 г., после визита президента Владимира Путина на «Звезду», у КЭР из-за дополнительных затрат кончились деньги, и стройка встала. КЭР оценила свои убытки во время простоя и переделки объектов в 1 млрд руб. Верфь после разрыва контрактов потребовала от компании неиспользованные авансы более чем на 2,1 млрд руб., следует из уведомлений о расторжении контрактов.

По словам близкого к акционерам «Звезды» источника, Лукашенко искал разные варианты решения проблем, в том числе попытался продать КЭР «дочке» «Ростеха» – «Ростех капиталу». Близкий к «Ростеху» источник подтвердил изданию, что такая сделка обсуждалась, но в итоге госкорпорация отказалась.

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Политика
Новости

США и Южная Корея заявили о возобновлении совместных учений

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Совместные учения США и Южной Кореи возобновятся с 1 апреля, несмотря на планирующуюся встречу американского президента Дональда Трампа с лидером КНДР Ким Чен Ыном. До сих пор они откладывались из-за подготовки и проведения Олимпийских игр в Пхенчхане. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление Пентагона. Обычно сборы проводятся в марте и занимают два месяца. КНДР традиционно осуждает их проведение.

В полевых учениях Foal Eagle, которые продлятся месяц, будет задействовано около 23 700 военнослужащих США и 300 000 представителей Южной Кореи. Также учения предполагают и двухнедельный тур компьютерного моделирования, который начнется в середине апреля. Он, по словам южнокорейского чиновника, вероятно, совпадет с межкорейским саммитом, который запланирован на конец апреля.

Пентагон подчеркивает, что учения не являются реакцией на какие-либо конкретные действия КНДР. При этом южнокорейские чиновники отмечают, что учения должны «улучшить готовность» страны к противостоянию «северокорейским угрозам».

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Бизнес
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«Коммерсантъ» сообщил о неизбежности нового транзитного соглашения «Газпрома» с Украиной

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«Газпром» не сможет обойтись без заключения нового транзитного соглашения с Украиной, сообщает «Коммерсантъ». Действующий транзитный контракт истекает 31 декабря 2019 г. Предполагается, что к тому времени проект Nord Stream 2 в обход Украины будет введен в строй. Однако его продолжение – газопровод Eugal полностью будет построен лишь к концу 2020 г., заявили в Gascade, которой принадлежит 50,5% в проекте.

Проектную мощность Nord Stream 2 в 55 млрд куб. м газа в год «Газпром» сможет использовать лишь частично – не более чем на 34 млрд куб. м. Из них 9,9 млрд куб. м российская компания сможет транспортировать из Лубмина, где выйдет на сушу Nord Stream 2, в Восточную Германию, 21 млрд куб. м – до границы с Чехией, а еще 2,7 млрд куб. м – по газопроводу Nel в направлении. В «Газпроме» не комментируют ситуацию.

При сохранении текущего спроса на российский газ в Европе в 2020 г. «Газпрому», вероятно, придется прокачивать через Украину 43 млрд куб. м. Это при условии, что компания успеет достроить и загрузить обе нитки «Турецкого потока» – по 15,75 млрд куб. м. Но этот газ пока может быть использован лишь для турецкого рынка, поскольку продолжение для второй ветки «Турецкого потока» – сеть газопроводов на Балканах – «Газпром» к 2019 г. построить едва ли успеет. Болгария, Сербия и Венгрия еще не выдали для этого разрешений. Нарушение долгосрочных контрактов на поставку газа может обернуться для «Газпрома» миллиардными штрафами.

Отказаться от украинского транзита для выполнения своих долгосрочных контрактов объемом в 180 млрд куб. м газа в год «Газпром» сможет лишь к 2024 г., считает Симон Пирани из Оксфордского института энергетических исследований. Но с учетом роста спроса на российский газ в Европе на практике «Газпром» «не сможет полностью закрыть дверь для украинского транзита» даже после ввода всех мощностей Nord Stream и «Турецкого потока», отмечает он.

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Недвижимость
Новости

NYT узнала о скорой отставке руководителя отдела информационной безопасности Facebook

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Руководитель отдела информационной безопасности Facebook Алекс Стамос планирует уйти в отставку на фоне скандала с незаконным использованием данных 50 млн пользователей соцсети. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на сотрудников компании. Накануне акции Facebook подешевели более чем на 6%.

Уход Стамоса объясняется разногласиями в руководстве компании относительно роли соцсети в борьбе с распространением дезинформации. Издание подчеркивает, что он был сторонником раскрытия информации о российской активности в Facebook. Это якобы вызывало беспокойство среди других топ-менеджеров.

В декабре 2016 г. текущие обязанности Стамоса были переданы другим сотрудникам. Он собирался в отставку еще тогда, но руководство уговорило его доработать до августа 2018 г.

Сам Стамос написал в своем твиттере, что, «несмотря на слухи», он «все еще полностью занят своей работой в Facebook». Он уточнил, что его роль в компании изменилась и теперь он «больше времени уделяет изучению рисков безопасности и работе над обеспечением безопасности выборов».

Накануне стало известно, что компания Cambridge Analytica, специализирующаяся на организации избирательных кампаний в интернете с использованием технологий глубинного анализа данных, получила персональные данные пользователей Facebook во время предвыборной гонки в США. В 2014 г. Cambridge Analytica под предлогом научных изысканий запросила у Facebook доступ к персональным данным пользователей. Приложение создал научный сотрудник Кембриджского университета Александр Коган. В 2015 г. соцсеть узнала об утечке данных и потребовала от Cambridge Analytica удалить полученные незаконным путем данные. Тогда соцсеть не уведомила пользователей об утечке их персональных данных.

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Политика
Новости

Трамп воздержался от поздравлений с победой на выборах в адрес Путина

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Президент США Дональд Трамп не стал поздравлять с победой на выборах главы государства российского лидера Владимира Путина 19 марта. Об этом заявил официальный представитель Белого дома Хоган Гидли. В расписании Трампа телефонные поздравления не запланированы, уточнил он.

«Мы не удивлены результатом», – передает Reuters слова Гидли о фактической победе Путина. Официальные результаты президентской кампании еще не объявлены. По предварительным данным, он набрал 76%. Представитель Белого дома отметил, что США будут «работать над развитием отношений с Россией» и «налагать издержки» в тех случаях, когда Москва представляет угрозу интересам США. «Но мы также будем искать возможности для совместной работы, когда это будет служить нашим интересам», – сказал Гидли.

Как сообщает сайт Кремля, 19 марта Путина по телефону поздравили президенты Азербайджана, Армении, Белоруссии, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана, а также премьер-министр Индии Нарендра Моди, председатель КНР Си Цзиньпин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ. Поздравительные телеграммы в адрес президента России направили, в частности, федеральный канцлер и президент ФРГ Ангела Меркель и Франк-Вальтер Штайнмайер.

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Политика
Новости

Германия не увидела оснований для введения санкций против Шредера

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Правительство Германии не намерено вводить санкции против экс-канцлера страны Герхарда Шредера. Об этом сообщает Neue Burcher Zeitung со ссылкой на DPA, которое приводит заявление официального представителя кабинета Штеффена Зайбера. «Федеральное правительство, в том числе канцлер, не видит причин принимать такие меры», – сказал он. Комментируя выдвижение Шредера председателем совета директоров «Роснефти» в 2017 г., действующий канцлер Ангела Меркель заявляла, что «так не делают».

18 марта министр иностранных дел Украины Павел Климкин в интервью Bild призвал вводить «санкции против тех, кто продвигает проекты [президента России Владимира] Путина за рубежом». Шредера он назвал «самым важным лоббистом для Путина во всем мире» и предложил «изучить, как ЕС может действовать в этой ситуации».

В 2005 г. после ухода с поста канцлера Германии Шредер возглавил наблюдательный совет проекта «Северный поток», совет компании «Северный поток – 2» и совет директоров «Роснефти». Проект подвергся жесткой критике со стороны Киева за то, что обеспечил России прямой доступ на рынок Западной Европы, без транзитного участия Украины. Шредер делал акцент на важности коммерческой составляющей проекта для европейских компаний и потребителей. В американских санкциях против России видел желание Вашингтона блокировать российские газовые поставки в ЕС, чтобы у США была возможность поставлять на этот рынок более дорогой сланцевый газ.

Некоторые немецкие политики присоединились к критике экс-канцлера. Так, член ХДС, депутат Европарламента Эльмар Брок увидел «скандал» в том, что «бывший канцлер Германии сейчас представляет интересы Путина». А депутат от «Зеленых» Цем Оздемир заявил, что Шредер «мутировал в пропагандиста Путина».

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Финансы
Новости

СМИ: департамент страхового рынка ЦБ может возглавить Филипп Габуния

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Директора департамента коллективных инвестиций и доверительного управления Центробанка России Филиппа Габуния могут назначить на должность директора департамента страхового рынка регулятора, передает «Интерфакс» со ссылкой на источник на страховом рынке.

«Назначение может состояться к маю. Объединения департаментов не предполагается, речь идет о внутренней ротации. Пока решение документально не оформлено», - заявил источник. О возможном назначении ТАСС также рассказали два источника на страховом рынке.

Ранее департамент страхового рынка возглавлял Игорь Жук. Он уволился 2 марта. Как отмечали в пресс-службе ЦБ, Жук решил «сконцентрироваться на развитии собственных проектов». Сейчас исполняющим обязанности директора департамента назначен замдиректора Алексей Барбашов.

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Политика
Новости

Актриса из «Секса в большом городе» баллотируется на пост губернатора штата Нью-Йорк

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Актриса Синтия Никсон, снимавшаяся в американском телесериале «Секс в большом городе», объявила, что собирается участвовать в выборах на пост губернатора штата Нью-Йорк, передает CNBC.

«Я люблю Нью-Йорк, и сегодня я заявляю свою кандидатуру на пост губернатора», - написала она в Twitter. Она также разместила в Twitter видеоролик, на котором запечатлены члены ее семьи. За кадром актриса рассказывает, почему приняла решение бороться за пост губернатора.

«Нью-Йорк - мой дом. Я никогда не жила в другом месте. Я росла здесь с матерью в однокомнатной квартире на пятом этаже. Нью-Йорк - это место, где я выросла, и где я ращу своих детей», - пояснила она.

Никсон пообещала в случае победы бороться с проявлениями неравенства в штате, с незаконными арестами, отстаивать доступность медицины и пр. На праймериз демократической партии в сентябре она намерена побороться за выдвижение кандидатом с нынешним губернатором Эндрю Куомо.

Выборы губернатора штата Нью-Йорк состоятся осенью 2018 г.

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Политика
Новости

НАТО призывает Россию раскрыть данные о «Новичке»

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НАТО призывает Россию раскрыть информацию о программе создания нервно-паралитического вещества «Новичок», которым предположительно отравили экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. Об этом говорится на официальном сайте альянса.

«НАТО продолжает призывать Россию полностью раскрыть Организации по запрещению химического оружия данные программы «Новичок», – заявил генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Великобритании Борисом Джонсоном.

4 марта в Солсбери неизвестным веществом были отравлены Скрипаль и его дочь Юлия. На данный момент они находятся в больнице в критическом состоянии. Следствие считает, что они были отравлены нервно-паралитическим веществом «Новичок», разработанным в России. Российские власти отрицают обвинения в причастности к инциденту.

Тереза Мэй посетила Солсбери

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Финансы
Новости

Трамп запретил американцам покупать венесуэльскую криптовалюту

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Американский президент Дональд Трамп запретил гражданам США совершать операции с венесуэльской криптовалютой El Petro (петро), о выпуске которой ранее официально заявило правительство Венесуэлы, передает Bloomberg.

Трамп подписал соответствующий указ о запрете. Он поручил министру финансов США Стивену Мнучину подготовить необходимые поправки для вступления документа в силу.

В феврале 2018 г. Венесуэла начала продажу криптовалюты, подтвержденной нефтяными запасами. За первый день предварительных продаж собрано заявок на $735 млн. Всего власти собираются выпустить около 100 млн токенов petro, из них 82,4 млн поступят в свободную продажу.

На данный момент Венесуэла готовится к выпуску новой криптовалюты – petro gold. Об этом заявлял президент страны Николас Мадуро. По его словам, petro gold будет обеспечиваться драгоценными металлами.

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Политика
Новости

Меркель телеграммой поздравила Путина с переизбранием

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Канцлер Германии Ангела Меркель поздравила президента России Владимира Путина с переизбранием телеграммой, сообщил в понедельник официальный представитель правительства ФРГ. «Сердечно поздравляю Вас с переизбранием на пост президента Российской Федерации», - говорится в послании. Кроме этого в нем содержится призыв к конструктивному подходу к диалогу между двумя странами и на международной арене, а также к поиску разумных решений.

Согласно сайту Кремля, 19 марта Путина поздравили с переизбранием по телефону президенты Азербайджана, Армении, Белоруссии, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана, а также премьер-министр Индии Нарендра Моди, председатель КНР Си Цзиньпин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ. Поздравительную телеграмму в адрес президента России, помимо лидеров других стран, направил также президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер.

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