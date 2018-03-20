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Saudi Aramco может отказаться от размещения акций за рубежом

Саудовская Аравия рассматривает проведение IPO нефтяного гиганта Saudi Aramco исключительно на саудовской бирже в 2019 г., сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на местных чиновников и других источников. По их словам, идея с листингом за рубежом оказалась более сложной, чем предполагалось изначально, в том числе из-за юридических рисков. Кроме того, восстановление цен на нефть помогло Саудовской Аравии пополнить бюджет и дало ей дополнительное время на размышления в целесообразности размещения акций за границей.

Эр-Рияд хочет продать 5% акций госкомпании, которую он оценивает в $2 трлн. Предполагалось, что Saudi Aramco привлечет до $100 млрд и ее IPO станет крупнейшим в истории. Как утверждают источники WSJ, наиболее вероятно, что размещение акций на саудовской бирже состоится не раньше апреля 2019 г. Саудовские чиновники говорят, что вернутся к рассмотрению вопроса о выборе площадки для листинга в апреле, когда наследный принц Саудовской Аравии Мухаммад ибн Салман вернется из официальной поездки в США.

На проведение листинга Saudi Aramco претендуют фондовые биржи Нью-Йорка, Лондона и Гонконга. В начале марта принц Мухаммад посетил Великобританию. Во время этого визита саудовские чиновники предупредили британских, что IPO компании вряд ли состоится в этом году, писала Financial Times. Несколько знакомых с ходом переговоров людей утверждали, что у лондонской биржи хорошие шансы на размещение акций Saudi Aramco.