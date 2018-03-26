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Наблюдательный совет «Алросы» выбрал кандидатов в свой новый состав

Наблюдательный совет «Алросы» на заседании 21 марта утвердил список из 18 кандидатов в свой новый состав, говорится в сообщении алмазодобывающей компании.

В их число впервые выдвинуты номинированные правительством замминистра финансов Алексей Моисеев, помощник руководителя Росимущества Илья Елизаров и гендиректор «Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта» Леонид Петухов.

Также в списке нынешние члены совета: президент «Алросы» Сергей Иванов, гендиректор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, министр финансов Антон Силуанов, гендиректор «Фонда развития Дальнего Востока и Байкальского региона» Алексей Чекунков и председатель правления «Сибура» Дмитрий Конов. На этот раз в совет не выдвинут министр по делам Дальнего Востока Александра Галушка. Кандидатуры будут рассмотрены на годовом собрании акционеров компании.

В действующий наблюдательный совет «Алросы» входят 7 представителей от России, 6 – от Якутии и 2 независимых директора от миноритариев Мария Гордон и Олег Фёдоров, последние также выдвинуты в новый состав совета.

«Алроса» является крупнейшим в России производителем алмазов. Чистая прибыль компании за 2017 г. по МСФО упала на 41%, до 79 млрд руб., выручка снизилась на 13%, до 275,4 млрд руб.

Акционерами «Алросы» являются Росимущество (33,02%), Республика Саха (Якутия) – 25%, якутские улусы (районы) – 8%. В свободном обращении находится почти 34% акций компании.