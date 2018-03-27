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Правительство задумалось о создании системы «Умный город»

Вице-премьер Дмитрий Рогозин поручил профильным ведомствам рассмотреть возможность объединения аппаратных комплексов «ЭРА-Глонасс», call-центра 112 и системы «Безопасный город» в систему «Умный город», сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на соответствующее поручение. Рогозин возглавляет совет директоров АО «Глонасс».

Как пишет газета, эту тему обсуждали на нескольких совещаниях. Предполагается, что система «Умный город» будет представлять собой единый аппаратный комплекс, объединяющий возможности государственной системы экстренного реагирования при авариях «ЭРА-Глонасс», системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» и городской информационной системы «Безопасный город», рассказал один из источников газеты.

«Глонасс» сможет создавать совместные предприятия с частными инвесторами для решения вопросов коммерциализации проекта, сказал собеседник «Коммерсанта». «Компания также сможет устанавливать стандарты для производителей устройств, заниматься их сертификацией», – пояснил он.

В будущем правительство предлагает объединить усилия «Глонасс» с «Российскими космическими системами» (РКС) для развития космической и наземной инфраструктуры. Компания также должна подготовить требования для перехода к национальному чипу для всех своих устройств. Этот шаг, в свою очередь, создаст новый рынок сбыта микроэлектроники, считают представители профильных структур.

В аппарате вице-премьера не стали комментировать газете эту информацию, однако в нескольких ведомствах, в частности в Минтрансе, заявили, что поручение к ним поступило и «находится в проработке». Согласно поручению, обоснование по проекту «Умный город» профильные ведомства – Минкомсвязи, Минпромторг, Минстрой, Минтранс, МВД, МЧС, Минэкономики, госкорпорация «Роскосмос» и др. – должны представить до конца марта.

И. о. гендиректора АО «Глонасс» Аркадий Заикин заявил газете, что для решения этой задачи требуется обеспечить «единство управления» и учитывать «региональную специфику».