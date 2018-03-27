Гендиректор Veon покинул холдинг
Гендиректор холдинга Veon Жан-Ив Шарлье покинул свой пост, сообщает пресс-служба компании. Его обязанности временно будет исполнять председатель наблюдательного совета компании Урсула Бернс, говорится в сообщении Veon.
Причины отставки руководителя компании, управлявшего ею в течение трех лет, в сообщении не объясняются.
Холдинг продолжит поиски нового CEO. После его назначения Бернс продолжит руководить наблюдательным советом группы.
«В течение этого переходного периода ее поддержит Шелль Мортен Йонсен, который возьмет на себя роль временного главного операционного директора, помогая ей контролировать операции Veon на своих рынках», – уточняется в сообщении холдинга.
Veon Ltd – транснациональный телекоммуникационный холдинг, которому, в частности, принадлежит 100% ПАО «Вымпелком». Холдинг предоставляет услуги под брендом «Билайн» в России, на Украине, в Казахстане, Киргизии, Узбекистане, Армении, Грузии, Таджикистане, Алжире, Пакистане и Бангладеш. Крупнейшим акционером Veon является LetterOne, входящая в «Альфа-групп» Михаила Фридмана и партнеров, – ей принадлежит 47,9% акций.