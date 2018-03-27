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«Технопромэкспорт» первым подал заявку на строительство электростанции в Тамани

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Компания «Технопромэкспорт» первой подала заявку на строительство электростанции в Тамани, информация об этом содержится в материалах закупки «Системного оператора».

«Заявка на конкурс, действительно, подана», - подтвердил «Интерфаксу» представитель компании.

По его, «Технопромэкспорт» заинтересована в участии в проекте, так как заканчивает работы по строительству в Крыму Таврической и Балаклавской ТЭС. «Имеются все возможности и ресурсы, прежде всего, мобилизованный опытный персонал и техника, чтобы быстро встроиться в аналогичный проект в Краснодарском крае», - добавил он. Заявка подана на весь объем планируемой мощности.

На данный момент это единственная заявка на участие в конкурсе. Заявки будут приниматься до 28 марта. Итоги конкурса станут известны 1 апреля. Ранее «Интерфакс» со ссылкой на источники сообщал об интересе к проекту со стороны «Фортума», структуры «Росатома» - АО «ВетроОГК».

Правительство поручило до 1 апреля провести отбор новых объектов генерации в Тамани. Аналогичный конкурс, но с другими условиями уже проводился в 2016 г. Тогда не было подано ни одной заявки.

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Политика
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Трамп продлил санкции Обамы против ФСБ и ГРУ

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Президент США Дональд Трамп продлил еще на один год действие исполнительных указов о продлении режима специальной чрезвычайной ситуации и введении санкций за кибератаки против Соединенных Штатов, которые действуют в том числе в отношении России. Об этом сегодня сообщила пресс-служба Белого дома.

Речь идет о продлении действия мер, прописанных еще в исполнительном указе президента США Барака Обамы от 28 декабря 2016 года. Под санкции сопутствующих указов подпадают российская ФСБ, бывшее Главное разведывательное управление (ГРУ) и его руководство, а также связанные с ними зеленоградская Автономная некоммерческая организация «Профессиональное объединение конструкторов систем информатики» (АНО ПО КСИ), ООО «Специальный технологический центр» (СТЦ) из Петербурга и компания «ЦОР секьюрити» (бывшая Esage Lab).

После принятия этого указа США в конце 2016 года выслали 35 российских дипломатов, которых американские власти подозревали в связи с хакерскими атаками, и арестовали два принадлежащих России объекта недвижимости. Президент России Владимир Путин тогда отказался высылать в ответ российских дипломатов и отнимать у американской дипмиссии дачу в Серебряном Бору в Москве. Но через полгода Россия все же выслала 755 американских дипломатов и лишила их дачи - после того, как сенат США одобрил новые санкции. Это привело к кризису с выдачей виз россиянам.

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Бизнес
Новости

«Газпром» начал переговоры с «Нафтогазом» о разрыве контрактов

Ведомости
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«Газпром» и «Нафтогаз» начали переговоры о расторжении контрактов на поставку и транзит природного газа. Об этом рассказал зампредседателя правления российского холдинга Александр Медведев, передает «Интерфакс».

По его словам, встреча представителей компаний состоялась на прошлой неделе. «Переговорный процесс в рамках процедуры по расторжению контрактов на поставку и транзит газа начался», – заявил Медведев.

По его словам, «Газпром» снова уведомил «Нафтогаз» о планах оспорить решение Стокгольмского арбитража по транзитному контракту. Российская компания собирается подать апелляцию по данному делу до конца марта.

22 марта «Газпром» подал ходатайство в Апелляционный суд округа Свеа (Швеция) об отмене решения Стокгольмского арбитража по разбирательству с «Нафтогазом» в споре о контракте на поставки газа Украине. По мнению российской стороны, судьи превысили полномочия при вынесении решений, а также допустили серьезные процессуальные ошибки.

Каким будет вид из новой штаб-квартиры «Газпрома»

Политика
Новости

Мэй выразила соболезнования Путину в связи с трагедией в Кемерове

Ведомости
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Британский премьер-министр Тереза Мэй направила официальное письмо с соболезнованиями президенту России Владимиру Путину в связи с гибелью людей во время пожара в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерове. Копию документа на странице в Facebook разместило посольство Великобритании в Москве.

«В своих мыслях и молитвах британский народ сейчас вместе с семьями тех, кто потерял своих близких при таких ужасных обстоятельствах», - говорится в документе.

Пожар в ТРЦ «Зимняя вишня» произошел 25 марта. Больше суток пожарные расчеты не могли потушить торговый центр. При пожаре погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. Следственный комитет также сообщил, что в день пожара родственниками поданы заявления о пропаже 67 человек.

В России с 28 марта объявлен трехдневный траур по погибшим. 27 марта президент прилетел в Кемерово. Он посетил стихийный мемориал и возложил к нему цветы в память о жертвах трагедии. Путин на совещании в Кемерове заявил, что основной причиной трагедии стали преступная халатность и разгильдяйство.

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Технологии
Новости

Waymo закупит 20 000 электромобилей Jaguar для беспилотных такси

Ведомости
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Компания Waymo, подразделение самоуправляемых автомобилей холдинга Alphabet, закупит до 20 000 электромобилей Jaguar I-Pace для организации сервиса беспилотного такси в США. Об этом сегодня объявили Waymo и Jaguar Land Rover, передает Reuters.

Согласно сообщению, испытания прототипов роботакси на базе электромобилей Jaguar начнутся в 2018 г., а к 2020 г. начнутся поставки рабочих самоуправляемых такси. Флот в 20 000 электромобилей должен обеспечивать 1 млн поездок в сутки, считает Waymo. Цена сделки не раскрывается, но по объявленной розничной цене машины в $70 000 ее можно оценить в $1,4 млрд.

По мнению Reuters, сейчас Waymo, начинавшая как секретный стартап в Google, обладает самой продвинутой технологией самоуправляемых автомобилей по сравнению с конкурентами - Uber и General Motors. Jaguar I-Pace, первые серийные экземпляры которого были представлены в этом году, создавался компанией как конкурент электромобилям Tesla. Участники тест-драйвов отмечали его дизайн и качественную по сравнению с Tesla отделку салона.

Jaguar представил серийный электрокроссовер I-Pace

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Бизнес
Новости

Китайская CEFC распродает свою недвижимость

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CEFC China Energy планирует полностью продать свой портфель недвижимости балансовой стоимостью 20 млрд юаней ($3,2 млрд), сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

На продажу выставлены почти 100 объектов недвижимости в разных странах, в том числе штаб-квартира компании в престижном районе Шанхая, площади в гонконгском выставочном центре и Trump Tower в Манхэттене, а также отели, жилые комплексы и промышленные объекты. Большинство объектов расположены в крупных китайских городах.

По данным источников агентства, кредиторы компании во главе с Государственным банком развития Китая сформировали комиссию для контроля за продажей активов, а правительство Шанхая получило контроль над компанией.

Перед Новым годом китайские власти задержали председателя CEFC Е Цзяньмина, сообщали китайские СМИ. Источники Reuters и «Ведомостей» подтверждали арест бизнесмена. Близкие к CEFC собеседники «Ведомостей» говорили, что домашний арест может быть снят в конце марта. 21 марта South China Morning Post сообщила, что Е Цзяньмин лишился постов в компании и вышел из состава ее акционеров.

В сентябре 2017 г. CEFC договорилась о покупке 14,16% «Роснефти» у консорциума QHG Oil Катарского инвестфонда (Qatar Investment Authority) и швейцарского трейдера Glencore за $9,1 млрд. Однако закрытие сделки задерживается из-за расследования в отношении Е Цзяньмина, указывали источники Bloomberg.

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Финансы
Новости

Цена на нефть марки Brent выросла до $71 за баррель

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Стоимость майских фьючерсов на нефть марки Brent в ходе торгов на Лондонской бирже увеличилась на 1,4% до $71 за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Ранее цена на баррель нефти данного сорта достигала такого уровня 25 января 2017 г.

Стоимость нефти марки WTI с поставкой в мае на 16.10 мск подорожала на 1,05% до $66,24 за баррель.

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Политика
Новости

Мэрия Кемерова опубликовала список погибших и пропавших при пожаре

Ведомости
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Пропавшими без вести при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове числятся 38 человек, в том числе более 20 детей, следует из опубликованного на сайте администрации города списка. Также кемеровские власти разместили список погибших из 25 человек, личность которых установлена.

Следственный комитет (СК) приводит другие цифры. На данный момент следствие располагает заявлениями родственников о пропаже 67 человек во время пожара, говорится в сообщении СК. Обнаружены и доставлены в морг тела 59 погибших. 21 тело уже опознано, родственникам выданы разрешения для их захоронения.

Некоторые тела сильно повреждены огнем, для их идентификации назначены и проводятся генетические экспертизы. «Во избежание ошибок на данном этапе Следственный комитет считает невозможной публикацию списков погибших при пожаре», – отмечает СК.

В общей сложности жертвами пожара стали 64 человека, говорил министр по чрезвычайным ситуациям Владимир Пучков. Из них 41 – дети, сообщал ранее «Интерфакс» со ссылкой на списки погибших МВД и МЧС.

В штабе, созданном родственниками жертв пожара, «Интерфаксу» говорили, что к ним поступила информация о 85 пропавших без вести. Средний возраст 70% из них составляет 10–13 лет, говорил собеседник агентства.

Пожар в ТРЦ «Зимняя вишня» в центре Кемерова произошел 25 марта. По словам председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина, очаг возгорания находился на четвертом этаже ТЦ в детской игровой комнате. Причиной пожара могло стать короткое замыкание или неосторожное обращение с огнем, однако следователи склоняются к первой версии.

По словам источника «Интерфакса», спасатели уже завершили поисковую операцию на месте пожара.

При пожаре в Кемерове погибло более 60 человек

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Финансы
Новости

Руководство Интехбанка заподозрили в выводе 870 млн рублей

Ведомости
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Председателя правления Интехбанка в Татарстане Марселя Зарипова и его первого заместителя Елену Наумову подозревают в незаконном выведении активов банка на 873 млн руб. Об этом сообщил Следственный комитет России (СКР).

В сообщении ведомства уточняется, что председатель правления Интехбанка и его первый заместитель подозреваются в злоупотреблении полномочиями. В отношении них заведены соответствующие уголовные дела.

«По версии следствия, зная о неплатежеспособности банка и возможности отзыва лицензии ЦБ РФ, в декабре 2016 г. они незаконно вывели активы финансового учреждения на сумму 873,6 млн руб.», - указывается в сообщении ведомства.

Источник в правоохранительных органах ранее сообщил ТАСС о возбуждении дела в отношении Наумовой, занимавшей пост заместителя председателя правления банка в 2014-2017 гг. ЦБ отозвал лицензию у Интехбанка 3 марта. Позже Арбитражный суд Татарстана признал кредитно-финансовое учреждение банкротом.

Центробанк уточнял, что отрицательный капитал Интехбанка составил 14,8 млрд руб. Временная администрация увидела в работе кредитной организации операции, направленные на вывод активов. При этом стоимость активов Интехбанка, по оценке временной администрации, не превышает 10,9 млрд руб., а обязательства перед кредиторами составляют 25,7 млрд руб.

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Политика
Новости

Ирландия выразила соболезнования России одновременно с высылкой дипломата

Ведомости/Интерфакс
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МИД Ирландии сегодня объявил о решении выслать одного российского дипломата в связи с отравлением в британском Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.

В заявлении ирландского МИД от имени министра иностранных дел и торговли страны Саймона Ковени говорится, что российский посол поставлен в известность, что «аккредитация одного из сотрудников с дипломатическим статусом была аннулирована».

«Использование кем-либо и где-либо химического оружия, в том числе использование любых отравляющих веществ в качестве оружия, шокирует и ужасает. Атака в Солсбери была не просто атакой, направленной против Великобритании, а посягательством на всю систему международных правил, от которой зависит наша безопасность и благополучие», - отмечается в нем.

В том же релизе МИД Ирландии вновь выразил соболезнования россиянам, и в особенности семьям жертв катастрофического пожара в торговом центре в Кемерове. «Приносим соболезнования родственникам многочисленных жертв этой страшной трагедии», - говорится в сообщении.

Накануне о высылке российских дипломатов объявили более 20 государств, в том числе США. Всего высылке подлежат более 100 дипломатических работников.

4 марта в Великобритании у торгового центра в городе Солсбери из-за отравления нервно-паралитическим веществом впали в кому работавший на британскую разведку бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. По последним данным о ходе расследования, вещество было внесено в вентиляцию их автомобиля.

Вину за отравление британский премьер Тереза Мэй возложила на Россию и объявила о высылке 23 российских дипломатов. Накануне она объявила, что с опасным веществом контактировали 150 британцев и 50 из них пришлось пройти лечение в больнице.

Россия обвинения категорически отвергает.

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Финансы
Новости

Белорусскому Паритетбанку отказали в покупке украинской «дочки» Сбербанка

Ведомости
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Национальный банк Украины (НБУ) не согласовал Паритетбанку покупку украинского Сбербанка, сообщает регулятор.

«Национальный банк Украины отказал в согласовании существенного участия в ПАО "Сбербанк" акционерному обществу "Паритетбанк" (Республика Беларусь) в связи с несоответствием заявителя требованиям законодательства Украины», – говорится в сообщении. Такое решение принял комитет регулятора по вопросам надзора и регулирования банковской деятельности.

Принадлежащий управделами президента Белоруссии Паритетбанк оставался единственным претендентом на приобретение украинской «дочки» Сбербанка, сообщал «Коммерсантъ» со ссылкой на НБУ.

Претендовавший ранее на актив украинский бизнесмен Валерий Хорошковский документы в НБУ так и не подал. Близкие к украинскому Сбербанку собеседники говорили изданию, что Хорошковский отказался от сделки из-за санкционных рисков.

Сделку с Паритетбанком предполагалось структурировать так, чтобы Сбербанк смог вернуть на украинскую «дочку» часть межбанковских кредитов через белорусский БПС-банк. По данным российского госбанка, на III квартал 2017 г. там зависло 25 млрд гривен ($960 млн). Предложенная схема дисконтирования капитала украинского Сбербанка (3,7 млрд гривен) и кредитов от российского Сбербанка (25 млрд гривен) на размер неработающих кредитов «дочки» (24,1 млрд гривен) предусматривала максимальную цену сделки в 4,6 млрд гривен, или около $176 млн.

Собеседники «Коммерсанта» указывали, что проблемой для сделки может стать фигура руководителя управделами президента Белоруссии и акционера Паритетбанка Виктора Шеймана, который находится под санкциями США и Евросоюза.

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Бизнес
Новости

Топ-менеджер «Лукойла» подарил жене акции компании на 110 млн рублей

Ведомости
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Старший вице-президент «Лукойла» Азат Шамсуаров подарил своей супруге Гульнаре Шамсуаровой 28 370 акций компании, говорится в сообщении «Лукойла».

Исходя из текущих котировок данный пакет оценивается примерно в 110 млн руб. В результате доля Шамсуарова в «Лукойле» сократилась с 0,0098% до 0,0065%. Договор дарения был заключен 22 марта.

Ранее президент «Лукойла» Вагит Алекперов сообщал, что компания погасит до 10% казначейских акций, или 100 млн акций до конца 2018 г. По его словам, еще 40 млн акций (5,5%) будет депонировано для мотивации менеджмента. Кроме того, в течение пяти лет нефтяная компания может направить на выкуп собственных акций $2–3 млрд.

Крупнейшими акционерами «Лукойла» являются Алекперов (24,8%), вице-президент компании Леонид Федун (9,8%), структуры ИФД «Капиталъ» (около 8%) и кипрская «дочка» Lukoil Investment Cyprus (16,18%).

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