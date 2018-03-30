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Крупнейший в России производитель сигарет продал фабрику в Москве

Табачная компания Japan Tobacco International (JTI) продала фабрику «Лиггетт-Дукат» на Каширском шоссе на юге Москвы, сообщает РБК со ссылкой на пресс-службы российского офиса компании и компании Knight Frank, выступавшей консультантом сделки.

Из имеющейся у РБК выписки из Единого государственного реестра недвижимости следует, что с 20 марта 2018 г. владельцем актива стало ООО «Русэко». Сотрудник «Русэко», телефон которого указан в базе СПАРК, отказался от комментариев, предложив журналистам перезвонить на следующей неделе.

По мнению директора по складской и индустриальной недвижимости ILM Александра Перфильева, продавец вполне мог получить около 1 млрд руб. В конце 2016 г. Knight Frank оценивала стоимость продаваемого актива в 1,2 млрд руб.

C 2015 г. Japan Tobacco начала сокращать производство на «Лиггетт-Дукате». В августе 2016 г. компания полностью заморозила производство на этой фабрике. Такой шаг компания объясняла заметным сокращением российского табачного рынка из-за роста акцизов и цен на сигареты.

До закрытия «Лиггетт-Дукат» являлся последней действующей в столице табачной фабрикой — на ней выпускались, в частности, марки Sobranie, Winston, Glamour, LD. Сейчас их выпуск перенесен на петербургскую фабрику «Петро», которая стала единственной производственной площадкой Japan Tobacco в России по выпуску сигарет.