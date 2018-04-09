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VIP-гостей на ЧМ-2018 накормят рестораны Аркадия Новикова и Ginza Project

Организаторы чемпионата мира по футболу – 2018, который состоится в России летом, выбрали поставщиков ресторанных услуг для VIP-болельщиков, а также делегаций и обладателей приглашений оргкомитета (категория VVIP). Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на гендиректора оргкомитета Алексея Сорокина.

«Мы принимали решение с учетом способности компаний предоставлять сервис адекватного уровня в конкретном регионе», – пояснил Сорокин. Он отметил, что почти все ниши по оказанию сервисных услуг в рамках чемпионата закрыты. Собеседник газеты добавил, что оргкомитет еще выбирает компании – организаторы конгресса, этот процесс «в финальной стадии».

По данным газеты, до осени 2017 г. планировалось, что обслуживание всех VIP-гостей возьмет на себя швейцарская Match Hospitality, однако контракт был разорван.

Согласно новым договоренностям в московских «Лужниках» и на стадионе «Фишт» в Сочи питанием VIP-гостей займется «Новиков кейтеринг» ресторатора Аркадия Новикова. В Санкт-Петербурге VIP-болельщиков накормит Ginza Project (бренд «Джон Джоли» и др.).

В Ростове-на-Дону, Волгограде, Калининграде и Саранске едой VIP-болельщиков обеспечит группа «Фьюжн». Она же была оператором питания на Олимпиаде-2014 в Сочи.

В Казани, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Самаре и на «Открытие Арене» в Москве за питание VIP-гостей будет отвечать «Арена фудс», которая ранее получила подряд на питание обычных гостей. Компания входит в группу «Шоколадница» (кофейни «Шоколадница», «Кофе хауз», держатель мастер-франшизы на развитие в России Burger King).

Чемпионат мира по футболу начнется 14 июня и пройдет в 11 городах России. Первый матч состоится в «Лужниках». Общие расходы на проведение соревнований, по данным на конец 2017 г., составили 678,06 млрд руб., из них 390,2 млрд руб. – средства из федерального бюджета, напоминает газета.

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