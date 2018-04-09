Тема дня: Реакция рынков на новые санкции США против России
В UC Rusal описали положение дел в компании фразой «у нас всё непросто»
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Lufthansa отменит 800 рейсов из-за забастовки сотрудников немецких аэропортов

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Немецкая авиакомпания Lufthansa 10 апреля отменит 800 рейсов из-за забастовки в аэропортах Германии. Об этом говорится в пресс-релизе компании. Всего в этот день компания должна была выполнить 1600 рейсов. Под отмену попадают 58 дальнемагистральных рейсов. «Задержки рейсов затронут около 90 000 пассажиров. В среду, 11 апреля, полеты должны выполняться по графику», - говорится в сообщении.

На сайте Lufthansa опубликовано новое расписание рейсов на вторник. Авиакомпания просит всех пассажиров, чьи рейсы будут выполнены, приехать в аэропорт заранее.

Помимо этого Lufthansa предложила тем, у кого билеты куплены на внутренние маршруты Германии, воспользоваться услугами железнодорожной компании Deutsche Bahn. Независимо от того, был ли рейс отменен, пассажиры могут обменять свой авиабилет на билет на поезд.

9 апреля профсоюз Verdi объявил о готовящейся забастовке в аэропортах Германии. Персонал воздушных гаваней собираться провести акцию протеста в аэропортах Франкфурта, Мюнхена, Кельна и Бремена 10 апреля. Протестующие потребуют увеличения зарплаты.

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Бизнес
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Почти треть арендаторов «Зимней вишни» лишились имущества при пожаре

Ведомости
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Власти Кемерова установили, что в сгоревшем торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» помещения арендовали либо имели в собственности 120 предпринимателей, из них 38 из-за пожара полностью лишились имущества. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте мэрии Кемерова.

«Администрацией города Кемерово продолжается работа с предпринимателями торгового центра "Зимняя вишня". Установлены 120 арендаторов - собственников имущества, из них у 38 оно полностью утрачено», - отмечается в сообщении.

6 апреля на площадке Кузбасской Торгово-промышленной палаты (ТПП) местные власти провели встречу с предпринимателями, собственниками и арендаторами помещений «Зимней вишни».

Бизнес-омбудсмен Кузбасса Елена Латышенко рассказала присутствующим о возможных мерах поддержки, о результатах переговоров «собственников бизнеса и арендаторов с главой Кемерова Ильей Середюком, органами прокуратуры». Бизнесменам, чье имущество пострадало, рассказали о том, как происходит допуск в сгоревший центр и вывоз сохранившегося или частично сохранившегося имущества.

Пожар в «Зимней вишне» в Кемерове произошел 25 марта. По официальным данным, погибли 64 человека, из них 41 ребенок. Согласно экспертизе, проведенной МЧС, здание торгового центра площадью 23 000 кв. м не подлежит восстановлению.

Крупнейшие по числу жертв трагедии в торговых центрах и развлекательных заведениях

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Финансы
Новости

«Ингосстрах» оценил влияние санкций против Дерипаски на бизнес компании

Ведомости
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Санкции минфина США, под которые в том числе попал основной владелец UC Rusal Олег Дерипаска, на текущий момент никаким образом не влияют на операционную деятельность «Ингосстраха», сообщил «Ведомостям» представитель компании. Сейчас лично Олегу Дерипаске принадлежит 10% акций «Ингосстраха», следует из информации на сайте компании.

«В опубликованном списке компаний и лиц, в отношении которых вводятся ограничения, компания «Ингосстрах» не числится. На текущий момент объявленные ограничительные меры никаким образом не влияют на операционную деятельность компании. «Ингосстрах» продолжает выполнять взятые на себя обязательства перед клиентами и партнерами в полном объеме», – сказал представитель страховщика.

За 2017 г. прибыль группы «Ингосстрах» сократилась на 22% до 10,4 млрд руб., следует из отчетности на сайте компании, опубликованной в понедельник. Сборы страховщика снизились на 2% до 99,5 млрд руб., выплаты выросли на 5,6% до 44,3 млрд руб.

В пятницу минфин США ввел персональные санкции против Дерипаски и подконтрольных ему восьми компаний. Среди них была и UC Rusal. По итогам торгов понедельника на Гонконгской бирже акции UC Rusal упали на 50,43% до 2,3 гонконгского доллара. На Московской бирже к 15.53 мск акции UC Rusal подешевели на 26,2% до 20,88 руб. за бумагу. Санкции против компании могут привести к техническому дефолту, говорится в сообщении UC Rusal для инвесторов.

Кто подпал под новые санкции США

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Бизнес
Новости

Второй за день иностранный независимый директор покинул En+

Ведомости
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Иностранный независимый директор En+ Гуан Мин Чжао, главный исполнительный директор AnAn International Limited, покинул совет директоров компании после введения новых санкций США. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте Лондонской биржи. Гуан Мин Чжао принял решение покинуть компанию с 9 апреля, отмечается в пресс-релизе.

Ранее в понедельник, 9 апреля, стало известно об уходе из совета директоров En+ еще одного независимого директора - Доминика Фреса. Он и Гуан Мин Чжао вошли в совет директоров En+ 4 декабря 2017 г.

6 апреля США ввели санкции в отношении России. Под санкции попал бизнесмен Олег Дерипаска и основанная им компания En+. 9 апреля депозитарий Citi приостановил операции с глобальными депозитарными расписками En+ Group из-за санкций.

Американские власти заподозрили российского бизнесмена в отмывании денег, запугивании бизнес-партнеров, прослушивании телефонов чиновников и участии в вымогательстве. Минфин США считает, что Дерипаска мог «подкупать чиновников, выступать заказчиком убийств бизнесменов и иметь связи с организованной преступностью в России». Дерипаска все обвинения в свой адрес отрицает.

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Стиль жизни
Новости

Российский павильон на Венецианской биеннале сделают в виде железнодорожной станции

Ведомости
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Россия в этом году на архитектурной части Венецианской биеннале представит выставку «Станция Россия». Об этом рассказал комиссар российского павильона Семен Михайловский, сообщает «Интерфакс».

Сам павильон будет в виде железнодорожной станции, отметил Михайловский. По его словам, внутри будет станция ожидания, камеры хранения, депо, а также будет использоваться инфографика, видео и многое другое. «Ситуация сейчас непростая, но в Венеции это не ощущается и не ощущалось никогда. Мы взаимодействуем со всеми, руководство биеннале к нам относится очень хорошо. Там напряжения нет никакого. Есть павильоны, с которыми мы взаимодействуем в разных направлениях, поддерживаем друг друга», – добавил он.

Венецианская биеннале – одна из самых известных выставок искусства. Она появилась в 1895 г., павильон для России построили в 1914 г. В разное время там представляли свои работы Михаил Врубель, Кукрыниксы, Эрик Булатов, Кузьма Петров-Водкин, Борис Кустодиев, Казимир Малевич и многие другие. В этом году биеннале откроется 26 мая.

Россия на 57-й Венецианской биеннале

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Политика
Новости

Пентагон не исключил авиаударов по правительственным войскам в Сирии

Ведомости
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США допускают возможность нанесения авиаударов против сирийских правительственных войск в ответ на предполагаемую химическую атаку в Думе, сообщил журналистам министр обороны США Джеймс Мэттис.

«Сейчас я ничего не исключаю», – заявил Мэттис на пресс-конференции перед встречей с правящим эмиром Катара Тамимом бин Хамадом аль Тани в Пентагоне. «Главное, на что нам стоит обратить внимание, это на то, почему вообще химическое оружие применяется до сих пор, в то время как Россия остается ключевым гарантом уничтожения химического оружия [в Сирии]», – добавил глава Пентагона (цитаты по CNN). По словам парламентского корреспондента CBS Марка Ноллера, Мэттис не подтвердил, что располагает доказательствами причастности режима Асада к химатаке.

В минувшие выходные появились сообщения сирийской оппозиции о 70 погибших в городе Дума Восточной Гуты после сброса правительственными силами «бочковых бомб» с хлором или зарином 7 апреля. Власти США обвинили правительственные войска президента Сирии Башара Асада в применении химического оружия против мирного населения. Дамаск опровергал эти сообщения. В понедельник созван Совбез ООН, посвященный этой атаке.

«Президент Путин, Россия и Иран несут ответственность за поддержку зверя Асада», – комментировал американский президент Дональд Трамп в своем Twitter, пообещав, что виновные заплатят «большую цену».

В понедельник министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что военные специалисты из России посетили место предполагаемой химической атаки в Сирии и не обнаружили там следов применения хлора. «На это место уже выезжали и наши военные специалисты, там побывали и представители сирийского общества Красного Полумесяца, которое пользуется очень хорошей репутацией у международных организаций, включая ООН и Международный комитет Красного Креста. Они там не обнаружили никаких следов применения хлора или применения другого химического вещества против мирных граждан», – сказал министр журналистам по итогам встречи с таджикским коллегой Сироджиддином Асловым.

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Бизнес
Новости

Суд подтвердил отказ Siemens в иске о крымских турбинах

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Девятый арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение Арбитражного суда Москвы, отказавшего 10 января компании «Сименс технологии газовых турбин» (СТГТ, дочерняя структура Siemens) в иске к ООО «ВО Технопромэкспорт» и ОАО «ВО Технопромэкспорт» по делу о крымских турбинах, передает «Интерфакс».

Представитель СТГТ в суде заявил, что суд первой инстанции неправильно применил нормы материального права. По его словам, суд также проигнорировал тот факт, что ответчики «обоснованно не опровергли факт заключения договора под влиянием обмана».

Siemens обвиняет российские компании в незаконной поставке в Крым четырех турбин, которые изначально были приобретены для строительства электростанций в Тамани. Немецкий концерн не разрешает использовать турбины собственного производства в Крыму из-за санкций ЕС, которые были введены против России после присоединения полуострова.

Siemens требует вернуть турбины и признать сделки по их продаже недействительными. В ООО «ВО Технопромэкспорт» считают, что немецкий концерн пытается добиться исполнения санкций ЕС на территории России, а не защищает свои гражданские права. Siemens грозит штраф со стороны ЕС из-за несоблюдения санкционного режима.

Электростанции в Крыму, при строительстве которых использованы немецкие турбины, должны начать работу в мае-июне 2018 г.

Как турбины Siemens оказались в Крыму

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Бизнес
Новости

В UC Rusal описали положение дел в компании фразой «у нас всё непросто»

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В компании UC Rusal, попавшей под новые санкции США, прокомментировали ситуацию в компании. «У нас всё непросто. Работы много, в сложившейся ситуации компания рассматривает в зависимости от развития событий различные варианты действий в интересах бизнеса, акционеров и инвесторов, а также партнеров, с которыми компания находится в постоянном контакте», – говорится в сообщении компании на официальной странице в Facebook.

В этом же сообщении отмечается, что менеджмент работает над минимизацией возможных рисков: «Сложно, но мы прорвемся».

В пятницу минфин США ввел персональные санкции против Дерипаски и подконтрольных ему восьми компаний. Среди них была и UC Rusal. По итогам торгов понедельника на Гонконгской бирже акции UC Rusal упали на 50,43% до 2,3 гонконгского доллара. На Московской бирже к 15.53 мск акции UC Rusal подешевели на 26,2% до 20,88 руб. за бумагу. Санкции против компании могут привести к техническому дефолту, говорится в сообщении UC Rusal для инвесторов.

Кто попал под новые санкции США

Стиль жизни
Новости

«Абсолют» стал титульным партнером Московского марафона

Ведомости
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Инвестиционная группа «Абсолют» стала титульным партнером Московского марафона, который теперь сменит название на «Абсолют Московский марафон». Сообщение об этом опубликовано на странице марафона в Facebook. Прежний титульный партнер - Промсвязьбанк (2016-2017 гг.).

Среди других спонсоров марафона BMW, Barilla, МТС, «Лужники», МГТС.

Ближайший «Абсолют Московский марафон» состоится 23 сентября 2018 г. В рамках соревнования пройдут забеги на 42,2 км и 10 км, корпоративная эстафета, заезды на хендбайках и гоночных колясках. Маршрут марафона пройдет по центру города: по набережным Москвы-реки, по Садовому и Бульварному кольцам, по Тверской улице и Театральному проезду.

Московский марафон - крупнейшее в Москве соревнование по бегу, проводимое ежегодно с 2013 г. Соревнование входит в Международную ассоциацию марафонов и забегов AIMS. К участию в марафоне допускаются профессиональные спортсмены и любители.

Финансы
Новости

Биржевой курс евро превысил 74 рубля

Ведомости
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Курс евро в ходе торгов на Московской бирже впервые с 4 августа 2016 г. на 15.09 мск превысил 74 руб. К этому времени курс доллара вырос на 1,84 руб. до 60,01 руб.

Ослабление рубля происходит из-за новых санкций США в отношении России, введенных 6 апреля. Индексы Мосбиржи и РТС снизились в ходе торгов на 9-11%.

Минфин США добавил в санкционный список 24 россиян и 15 связанных с ними компаний.

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Экономика
Новости

Депутаты одобрили законопроект о штрафах для членов советов директоров госкомпаний

Ведомости
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Комитет по госстроительству и законодательству рекомендовал Госдуме принять в первом чтении правительственный законопроект о введении штрафов за ненадлежащее представление интересов России в советах директоров и на общих собраниях акционеров компаний.

Поправки предлагают ввести в КоАП ст. 7.36 «Неисполнение обязанностей по представлению интересов РФ в органах управления юридических лиц». Она будет предусматривать первоначальный штраф в размере от 50 000 до 100 000 руб. либо дисквалификацию на срок от шести месяцев до года. При повторном нарушении штраф возрастет до 100 000-200 000 руб. с дисквалификацией на 1-3 года.

«Такая норма нужна, действительно бывают случаи, когда под уголовное деяние это не подпадает, но нарушение директивы государства есть», – пояснил председатель комитета Павел Крашенинников (цитата по «Интерфаксу»).

Поправки не распространяются на федеральных госслужащих. Таким образом, статья не затронет федеральных чиновников, состоящих в советах директоров крупнейших госкомпаний. Также законопроект не касается органов управления государственными и муниципальными учреждениями и предприятиями.

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Финансы
Новости

Биржевой курс доллара превысил 60 рублей впервые с ноября 2017 года

Ведомости
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Курс доллара на Московской бирже около 14.45 мск понедельника превысил 60 руб. Последний раз этой отметки доллар достигал в середине ноября 2017 г.. Курс евро в ходе торгов вырос более чем на 2 руб. до 73,6 руб.

Параллельно с ослаблением рубля из-за новых санкций США падает российский рынок акций. Индексы Мосбиржи и РТС уменьшились в ходе торгов на 9-11%.

В пятницу, 6 апреля, минфин США ввел санкции против 24 россиян и 15 связанных с ними компаний. Американские резиденты отныне не имеют права вести с ними деловые отношения. Компании и граждане из других юрисдикций сами рискуют подпасть под санкции, если продолжат бизнес с лицами из черного списка.

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