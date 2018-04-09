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Lufthansa отменит 800 рейсов из-за забастовки сотрудников немецких аэропортов

Немецкая авиакомпания Lufthansa 10 апреля отменит 800 рейсов из-за забастовки в аэропортах Германии. Об этом говорится в пресс-релизе компании. Всего в этот день компания должна была выполнить 1600 рейсов. Под отмену попадают 58 дальнемагистральных рейсов. «Задержки рейсов затронут около 90 000 пассажиров. В среду, 11 апреля, полеты должны выполняться по графику», - говорится в сообщении.

На сайте Lufthansa опубликовано новое расписание рейсов на вторник. Авиакомпания просит всех пассажиров, чьи рейсы будут выполнены, приехать в аэропорт заранее.

Помимо этого Lufthansa предложила тем, у кого билеты куплены на внутренние маршруты Германии, воспользоваться услугами железнодорожной компании Deutsche Bahn. Независимо от того, был ли рейс отменен, пассажиры могут обменять свой авиабилет на билет на поезд.

9 апреля профсоюз Verdi объявил о готовящейся забастовке в аэропортах Германии. Персонал воздушных гаваней собираться провести акцию протеста в аэропортах Франкфурта, Мюнхена, Кельна и Бремена 10 апреля. Протестующие потребуют увеличения зарплаты.