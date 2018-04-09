Почти треть арендаторов «Зимней вишни» лишились имущества при пожаре
Власти Кемерова установили, что в сгоревшем торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» помещения арендовали либо имели в собственности 120 предпринимателей, из них 38 из-за пожара полностью лишились имущества. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте мэрии Кемерова.
«Администрацией города Кемерово продолжается работа с предпринимателями торгового центра "Зимняя вишня". Установлены 120 арендаторов - собственников имущества, из них у 38 оно полностью утрачено», - отмечается в сообщении.
6 апреля на площадке Кузбасской Торгово-промышленной палаты (ТПП) местные власти провели встречу с предпринимателями, собственниками и арендаторами помещений «Зимней вишни».
Бизнес-омбудсмен Кузбасса Елена Латышенко рассказала присутствующим о возможных мерах поддержки, о результатах переговоров «собственников бизнеса и арендаторов с главой Кемерова Ильей Середюком, органами прокуратуры». Бизнесменам, чье имущество пострадало, рассказали о том, как происходит допуск в сгоревший центр и вывоз сохранившегося или частично сохранившегося имущества.
Пожар в «Зимней вишне» в Кемерове произошел 25 марта. По официальным данным, погибли 64 человека, из них 41 ребенок. Согласно экспертизе, проведенной МЧС, здание торгового центра площадью 23 000 кв. м не подлежит восстановлению.
Крупнейшие по числу жертв трагедии в торговых центрах и развлекательных заведениях
В результате обрушения купола аквапарка погибло 28 человек (из них восемь детей), 193 человека получили ранения (в том числе 51 ребенок). Общая площадь обрушения – 5000 кв. м. Следствие возложило вину на проектировщика крыши архитектора Нодара Канчели и главу Мосгорэкспертизы Анатолия Воронина. В 2006 г. столичная прокуратура признала чиновника не причастным к трагедии и амнистировала архитектора.
В результате пожара погибло 25 человек. Причиной возгорания стал поджог. В июле 2009 г. верховный суд Коми приговорил исполнителей к пожизненному заключению.
В результате обрушения кровли и железобетонных конструкций рынка погибло 68 человек, 39 человек получили ранения. Общая площадь обрушения составила 3000 кв. м. Спецкомиссия, созданная правительством Москвы, пришла к выводам, что причиной обрушения стала неудовлетворительная эксплуатация здания.
В результате неосторожного использования пиротехники в клубе произошел пожар. Погибло 156 человек, пострадало 78. В апреле 2013 г. суд приговорил владельца, исполнительного директора, арт-директора клуба и пожарного инспектора, проверявшего заведение, к различным срокам заключения в колониях общего режима.
При пожаре погибли 19 человек, 61 человек получил ранения. Общая площадь возгорания – 4000 кв. м. По данным следствия, причиной пожара стали нарушения требований пожарной безопасности, а также использование здания, не подходящего для торгового центра.
При пожаре погибло не меньше 64 человек (поиск пропавших без вести и разбор завалов продолжаются), еще 52 пострадали, 12 человек госпитализированы. Общая площадь возгорания – около 1600 кв. м с последующим обрушением кровли. Что именно произошло в торговом центре и как именно начался пожар, до сих пор официально не установлено. СКР сообщил о задержании и допросе четырех человек.