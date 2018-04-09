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Почти треть арендаторов «Зимней вишни» лишились имущества при пожаре

Власти Кемерова установили, что в сгоревшем торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» помещения арендовали либо имели в собственности 120 предпринимателей, из них 38 из-за пожара полностью лишились имущества. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте мэрии Кемерова.

«Администрацией города Кемерово продолжается работа с предпринимателями торгового центра "Зимняя вишня". Установлены 120 арендаторов - собственников имущества, из них у 38 оно полностью утрачено», - отмечается в сообщении.

6 апреля на площадке Кузбасской Торгово-промышленной палаты (ТПП) местные власти провели встречу с предпринимателями, собственниками и арендаторами помещений «Зимней вишни».

Бизнес-омбудсмен Кузбасса Елена Латышенко рассказала присутствующим о возможных мерах поддержки, о результатах переговоров «собственников бизнеса и арендаторов с главой Кемерова Ильей Середюком, органами прокуратуры». Бизнесменам, чье имущество пострадало, рассказали о том, как происходит допуск в сгоревший центр и вывоз сохранившегося или частично сохранившегося имущества.

Пожар в «Зимней вишне» в Кемерове произошел 25 марта. По официальным данным, погибли 64 человека, из них 41 ребенок. Согласно экспертизе, проведенной МЧС, здание торгового центра площадью 23 000 кв. м не подлежит восстановлению.

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