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Второй за день иностранный независимый директор покинул En+

Иностранный независимый директор En+ Гуан Мин Чжао, главный исполнительный директор AnAn International Limited, покинул совет директоров компании после введения новых санкций США. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте Лондонской биржи. Гуан Мин Чжао принял решение покинуть компанию с 9 апреля, отмечается в пресс-релизе.

Ранее в понедельник, 9 апреля, стало известно об уходе из совета директоров En+ еще одного независимого директора - Доминика Фреса. Он и Гуан Мин Чжао вошли в совет директоров En+ 4 декабря 2017 г.

6 апреля США ввели санкции в отношении России. Под санкции попал бизнесмен Олег Дерипаска и основанная им компания En+. 9 апреля депозитарий Citi приостановил операции с глобальными депозитарными расписками En+ Group из-за санкций.

Американские власти заподозрили российского бизнесмена в отмывании денег, запугивании бизнес-партнеров, прослушивании телефонов чиновников и участии в вымогательстве. Минфин США считает, что Дерипаска мог «подкупать чиновников, выступать заказчиком убийств бизнесменов и иметь связи с организованной преступностью в России». Дерипаска все обвинения в свой адрес отрицает.