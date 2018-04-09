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Порог беспошлинной интернет-торговли могут снизить уже с 1 июля

Россия будет снижать порог беспошлинной интернет-торговли быстрее, чем предусмотрено общими для Евразийского экономического союза (ЕАЭС) наднациональными нормами. Он может быть установлен на уровне 500 евро уже с 1 июля, а с 1 января 2019 г. - снизиться до 200 евро. Это следует из проекта постановления правительства, подготовленного Минфином и размещенного на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Сейчас беспошлинный порог составляет 1000 евро.

«С 1 июля 2018 г. по 31 декабря 2018 г. включительно - стоимость не превышает сумму, эквивалентную 500 евро, и (или) вес не превышает 31 кг. в течение 1 календарного месяца в адрес одного физического лица; с 1 января 2019 г. - стоимость не превышает сумму, эквивалентную 200 евро, и (или) вес не превышает 31 кг. в течение 1 календарного месяца в адрес одного физического лица», - говорится в документе.

Еще в феврале премьер-министр Дмитрий Медведев говорил, что порог беспошлинной торговли для интернет-торговли снизят с 1000 до 500 евро только с января 2019 г. Сверх этой суммы в России пошлина составляет 30%, но не менее 4 евро за 1 кг. Некоторые страны ЕАЭС уже установили для себя более жесткие требования. Например, Белоруссия - до 22 евро, Армения – $150, в Киргизии и Казахстане порог 1000 евро, как и в России.

Минфин предлагал понизить порог беспошлинного ввоза товаров с 1000 до 200 евро с 1 июля 2018 г. еще в материалах к бюджету на 2018-2020 гг. По расчетам ведомства, это принесло бы бюджету дополнительные 30 млрд руб. в 2018 г. и 60 млрд руб. в 2019 г.