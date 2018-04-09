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«Почта России» продолжит тестирование дронов для доставки посылок

Гендиректор «Почты России» Николай Подгузов заявил, что почтовый оператор продолжит тестировать дроны для доставки посылок. Об этом он сообщил в кулуарах итоговой коллегии Минкомсвязи, передает ТАСС.

«Мы выберем и исполнителя работ, определим те маршруты, где действительно необходимо задействовать такого рода летательные аппараты. И проведя, наверно, не менее сотни соответствующих испытаний, доложим журналистскому сообществу и всем гражданам о том, как мы этот вопрос решаем», - пояснил он.

2 апреля в Бурятии во время первого испытания беспилотник «Почты России» после взлета врезался в дом. Дрон должен был доставить груз из Улан-Удэ в село Тарбагатай, что расположено в 65 км от города. За его взлетом наблюдали приглашенные гости, в том числе глава Бурятии Алексей Цыденов и Подгузов.

«Теперь уже совершенно точно не отвертеться и придется этим вопросом заниматься», - добавил гендиректор. «Нас действительно пригласили на презентацию дрона, к которому присоединили коробку, в которую должны были положить посылку. Краш-тест прошел успешно», - уточнил он.

В свою очередь министр связи и массовых коммуникаций Николай Никифоров отметил, что использование беспилотников для доставки почтовых отправлений в России целесообразно из-за географических и климатических особенностей.