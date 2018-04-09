Тема дня: Реакция рынков на новые санкции США против России
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Минтранс обяжет авиакомпании оснащать самолеты системой «Глонасс» с 2022 года

Ведомости
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Минтранс обяжет российские авиакомпании оснащать самолеты спутниковой системой «Глонасс» с 1 января 2022 г., передает «Интерфакс» со ссылкой на проект приказа ведомства.

О начале подготовки соответствующего документа ведомство уведомило еще в конце марта. Тогда сообщалось, что приказ после всех необходимых согласований может вступить в силу в августе 2018 г. Новые требования вводятся по поручению президента «по результатам проверки развития и использования "Глонасс" в интересах модернизации экономики и развития регионов страны».

Согласно проекту приказа, требования установить в самолете систему «Глонасс» будут распространятся на самолеты с максимальной взлетной массой более 5,7 т и «в случае, если установка такого оборудования предусмотрена документацией разработчика воздушного судна». По мнению Минтранса, система «Глонасс» повысит эффективность управления движением самолета, уровень безопасности перевозок пассажиров и опасных грузов.

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Финансы
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Аксаков рассказал о возможном признании Ираном платежной карты «Мир»

Ведомости
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Председатель думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что до конца текущего года на территории Ирана могут начать принимать российскую национальную платежную карту «Мир», передает «Интерфакс».

«Есть надежда, что уже к концу года карта "Мир" будет работать на территории Ирана», - сказал Аксаков. По его словам, две страны взаимно признают национальные платежные карты. На данный момент в Иране действует национальная платежная карта, которая принимается только на территории этой страны.

Делегация депутатов Госдумы во главе со спикером Вячеславом Володиным посетила Иран с рабочим визитом. Как рассказал Аксаков, во время переговоров обсуждался вопрос взаимного признании национальных платежных карт. Целью взаимного признания карт является активизация экономического сотрудничества.

За последние два года российские и иранские банки взаимно открыли более 60 корреспондентских счетов, оборот по этим счетам вырос в 7 раз, добавил Аксаков. Иранцы активно используют для взаиморасчетов рубли, доля рублей при расчетах составляет 32%, добавил депутат.

По его словам, в ближайшее время в Иране также может открыться дочерний банк одной из российских кредитных организаций. Его деятельность будет востребована в контексте реализуемых совместных инфраструктурных проектов, добавил Аксаков.

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Финансы
Новости

Верховный суд: сверхвысокие проценты по микрокредитам не могут быть бессрочными

Ведомости
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Верховный суд России отменил апелляционное определение, согласно которому заемщика микрофинансовой организации обязали выплатить проценты, превышающие сумму долга в 20 раз. Суды нижестоящих инстанций пришли к выводу, что ставка 2% в день должна действовать во время всего периода задолженности. Однако Верховный суд установил, что сверхвысокие проценты за длительный срок пользования микрозаймом искажают цель деятельности МФО, передает «Интерфакс».

Верховный суд вынес кассационное определение по жалобе Ольги Миколаенко, взявшей в ООО «Урал финанс» кредит в размере 6000 руб. под 2% в день на срок с 17 августа до 1 сентября 2013 г. Женщина не вернула деньги в установленный срок. В последнем из подписанных ею соглашений говорилось, что окончательный расчет необходимо произвести до 3 октября того же года. На тот момент сумма основного долга составляла 3920 руб. В случае нарушения этого срока Миколаенко по договору взяла на себя обязательство выплатить компании штраф в размере 1000 руб. При этом от возврата долга и уплаты процентов она не освобождалась.

В августе 2016 г. ООО «МФО "Управляющая компания "Деньги Сразу Юг"», получившая права требования, подала в суд иск к Миколаенко. Компания потребовала выплатить 3920 руб. основного долга и 81 692,8 руб. процентов. Суд удовлетворил требования истца, исходя из принципа свободы договора, наличия у ответчика необходимой информации по процентам и других свидетельств злоупотреблений заимодавца.

Однако коллегия по гражданским делам Верховного суда России с таким решением не согласилась. «Вывод суда противоречит существу законодательного регулирования договоров микрозайма, поскольку фактически свидетельствует о бессрочном характере обязательств заемщика, вытекающих из такого договора, а также об отсутствии каких-либо ограничений размера процентов за пользование займом», - говорится в кассационном определении.

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Политика
Новости

Военные врачи не выявили у сирийцев из Восточной Гуты химического отравления

Ведомости
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Российские военные врачи не выявили у находящихся в больнице города Дума сирийцев (Восточная Гута) признаков химического отравления. Об этом «Интерфаксу» рассказали в российском Центре по примирению враждующих стороны в Сирии.

«Военные врачи центра посетили медицинское учреждение города, где не обнаружили у находящихся на излечении признаков химического отравления или воздействия отравляющих веществ», - отметил представитель центра.

Сирийская оппозиция ранее заявила, что 7 апреля правительственные силы устроили химическую атаку в пригороде Дамаска. По неподтвержденным данным, погибнуть могли около 70 человек. Дамаск опровергает данную информацию. Российский генштаб назвал данную информацию ложной. 

9 апреля президент США Дональд Трамп пообещал, что в ближайшие 48 часов примет решение в отношении Сирии из-за химической атаки. Госдеп считает виновными в нападении Россию и Сирию.

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Политика
Новости

Трамп надеется на встречу с Ким Чен Ыном в мае или начале июня

Ведомости
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Президент США Дональд Трамп надеется, что встреча с северокорейским лидером Ким Чен Ыном пройдет в мае - начале июня, передает Reuters.

Американский лидер также подтвердил информацию о том, что Вашингтон и Пхеньян ведут консультации о подготовке потенциального американо-северокорейского саммита. Данное мероприятие может стать первым в истории стран.

«Мы находимся в контакте с Северной Кореей. Мы будем с ними встречаться в какой-то момент в мае или в начале июня», - отметил Трамп, подчеркнув, что он надеется на установление отношений, которые будут сильно отличаться от тех, которые существовали на протяжении многих лет.

По его словам, Вашингтон должен был раньше начать попытки наладить отношения между США и КНДР. «Это следовало сделать другим президентам США», - отметил Трамп.

Ранее Белый дом сообщил, что встреча Трампа с Ким Чен Ыном состоится до конца мая. Ее организация обсуждалась в ходе телефонного разговора президента США с южнокорейским коллегой Мун Чжэ Ином.

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Финансы
Новости

Российский рынок потерял 2,7 трлн рублей капитализации за день

Интерфакс
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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен в секторе «Основной рынок» Московской биржи, по итогам торгов в понедельник 9 апреля составила 36,193 трлн руб. ($625,819 млрд по официальному курсу ЦБ).

Таким образом, по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня капитализация снизилась на 2,716 трлн руб., или на 7%. При этом наблюдался рекордный в истории Мосбиржи оборот - 150 млрд руб. Лидерами рыночной стоимости оставались Сбербанк (4,867 трлн руб.), «Роснефть» (3,185 трлн руб.) и «Газпром» (3,181 трлн руб.).

На 29 декабря 2017 г. капитализация составляла 35,771 трлн руб. Таким образом, день торгов после введения США новых санкций против российских компаний фактически стер весь рост капитализации с начала 2018 г.

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Технологии
Новости

Facebook создаст независимую комиссию для изучения влияния соцсетей на выборы

Ведомости
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Facebook создаст независимую комиссию для изучения влияния соцсетей на выборы и демократию. Об этом основатель соцсети Марк Цукерберг написал на странице в Facebook.

«Сегодня мы делаем еще один шаг – создание независимой избирательной комиссии, которая будет изучать влияние соцсетей на выборы и демократию», – говорится в его заявлении. По его словам, в комиссию войдут эксперты, независимые исследователи.

«Мы дадим этим исследователям доступ к нашим ресурсам, чтобы они могли делать беспристрастные выводы о роли Facebook на выборах, в том числе о том, как мы выявляем риски на нашей платформе и какие шаги мы должны предпринять до будущих выборов», - уточнил Цукерберг.

Как отмечается в пресс-релизе Facebook, работа комиссии будет финансироваться благотворительным фондом Джона и Лауры Арнольд, фондом Демократии, фондом Уильяма и Флоры Хьюлетт, фондом Джона С. и Джеймса Л. Найтов, фондом Чарльза Коха, инвестфондом Omidyar Network и фондом Альфреда П. Слоана. Как отмечается в сообщении, Facebook не будет иметь права просматривать или утверждать результаты исследований до публикации.

«Оглядываясь назад, стало ясно, что мы слишком медленно выявляли вмешательство в выборы в 2016 г.», - заключил Цукерберг.

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Политика
Новости

Трамп примет решение по Сирии в ближайшее время

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Президент США Дональд Трамп пообещал, что примет решение о действиях США в связи с предполагаемой химической атакой в Сирии в ближайшие 24-48 часов. Об этом пишет The New York Times.

«Это было жестоко. Это было ужасно», – отметил Трамп. Нельзя допускать, чтобы такое происходило, добавил он: «Если это русские, если это Сирия, если это Иран, если все они вместе, мы это выясним».

О том, что в субботу 7 апреля правительственные силы провели химическую атаку, в ходе которой в пригороде Дамаска Восточной Гуте погибли 70 человек, сообщила сирийская оппозиция. Власти Сирии и российский генштаб считают, что это ложная информация, распространяемая терпящими поражение боевиками.

Если применение химоружия в Сирии подтвердится, это должно повлечь немедленную реакцию мирового сообщества, указывал госдепартамент США. В понедельник пройдет экстренное заседание Совбеза ООН. «Президент Путин, Россия и Иран ответственны за поддержку Асада-животного», – писал Трамп в твиттере, комментируя возможную химатаку. Россия будет пытаться блокировать расследование применения химического оружия, предположил министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон.

Как Путин прилетел в Сирию и приказал выводить войска

Финансы
Новости

Пул банков даст кредит на 31,6 млрд рублей для строительства ЦКАД

Ведомости
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Сбербанк, Газпромбанк и Евразийский банк развития (ЕАБР) дадут кредит для строительства Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД) на 31,6 млрд руб. Об этом говорится в сообщении первого банка.

Кредит будет предоставлен на 15 лет ООО «Юго-восточная магистраль». В состав консорциума входят Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), АО «ДСК "Автобан"» и турецкая строительная компания Makyol.

ЦКАД – кольцевая дорога в Подмосковье, которая пройдет через Ногинский, Павлово-Посадский, Воскресенский и Раменский районы, Электросталь и Домодедово. Ее должны были достроить к чемпионату мира по футболу в 2018 г., но не удалось. Президент Владимир Путин перенес срок на 2019 г. Четвертый участок дороги – последний.

В каких городах России самые плохие дороги

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Бизнес
Новости

«Почта России» продолжит тестирование дронов для доставки посылок

Ведомости
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Гендиректор «Почты России» Николай Подгузов заявил, что почтовый оператор продолжит тестировать дроны для доставки посылок. Об этом он сообщил в кулуарах итоговой коллегии Минкомсвязи, передает ТАСС.

«Мы выберем и исполнителя работ, определим те маршруты, где действительно необходимо задействовать такого рода летательные аппараты. И проведя, наверно, не менее сотни соответствующих испытаний, доложим журналистскому сообществу и всем гражданам о том, как мы этот вопрос решаем», - пояснил он.

2 апреля в Бурятии во время первого испытания беспилотник «Почты России» после взлета врезался в дом. Дрон должен был доставить груз из Улан-Удэ в село Тарбагатай, что расположено в 65 км от города. За его взлетом наблюдали приглашенные гости, в том числе глава Бурятии Алексей Цыденов и Подгузов.

«Теперь уже совершенно точно не отвертеться и придется этим вопросом заниматься», - добавил гендиректор. «Нас действительно пригласили на презентацию дрона, к которому присоединили коробку, в которую должны были положить посылку. Краш-тест прошел успешно», - уточнил он.

В свою очередь министр связи и массовых коммуникаций Николай Никифоров отметил, что использование беспилотников для доставки почтовых отправлений в России целесообразно из-за географических и климатических особенностей.

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Стиль жизни
Новости

Принц Гарри и его невеста отказались от свадебных подарков ради благотворительности

Ведомости
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Принц Гарри и его невеста Меган Маркл решили отказаться от свадебных подарков в пользу благотворительности. Об этом говорится в сообщении Кенсингтонского дворца.

Пара просит всех, кто вдруг захочет их поздравить, направить взнос в благотворительную организацию, а не отправлять свадебный подарок. «Принц Гарри и мисс Меган Маркл крайне благодарны за доброжелательность, проявленную по отношению к ним с момента объявления об их помолвке, и хотят, чтобы как можно больше людей испытали на себе эту щедрость», – говорится в сообщении.

Принц Гарри и Меган Маркл выбрали семь благотворительных организаций, которые бы хотели поддержать: CHIVA, Crisis, The Myna Mahila Foundation, Scotty's Little Soldiers, StreetGames, Surfers Against Sewage, The Wilderness Foundation UK. В сообщении Кенсингтонского дворца отмечается, что у них нет официальных отношений с этими организациями, а они просто хотели бы их поддержать, потому что те занимаются интересными им проблемами.

Принц Гарри и Меган Маркл объявили о помолвке в конце 2017 г. Венчание состоится 19 мая в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке.

Памяти принцессы Дианы

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Технологии
Новости

Apple представила iPhone 8 и iPhone 8 Plus в красном цвете

Ведомости
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Apple представила iPhone 8 и iPhone 8 Plus в красном цвете. Серия смартфонов под названием RED Special Edition поступит в продажу в ограниченном количестве. Часть средств от продажи красных смартфонов Apple направит в Глобальный фонд для борьбы со СПИДом.

iPhone 8 и iPhone 8 Plus в красном цвете по цене от $699 поступят в продажу 10-13 апреля (в зависимости от региона). Apple также предлагает купить красный кожаный чехол RED iPhone X Leather Folio по цене $99. О том, когда красные iPhone 8 и iPhone 8 Plus поступят в продажу в России, Apple обещает сообщить позже.

«Эта специальная серия RED iPhone отличается потрясающей комбинацией красного и черного цветов, а также дает возможность клиентам повлиять на борьбу с распространением ВИЧ и СПИДа», - приводятся в сообщении слова вице-президента Apple по маркетингу Грега Йосвиака.

Компания сотрудничает с Глобальным фондом для борьбы со СПИДом с 2006 г. За время существования проекта RED Special Edition Apple перечислила фонду более $160 млн. В марте 2017 г. Apple выпустила ограниченную серию красных iPhone 7.

Как продажи iPhone 8 и 8 Plus стартовали в России

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