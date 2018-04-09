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Uber купил сервис аренды электрических велосипедов Jump Bikes

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Uber приобрел сервис аренды электрических велосипедов Jump Bikes, предлагающий свои услуги в Вашингтоне и Сан-Франциско. Об этом говорится в сообщении компании.

Сумма сделки не раскрывается. По словам одного из источников TechCrunch, сумма сделки составила около $200 млн. Как отмечает издание, сделка не стала неожиданностью. В январе этого года Uber и Jump Bikes запустили проект Uber Bike - клиенты Uber могли арендовать велосипед Jump Bikes через приложение сервиса заказа такси.

Гендиректор Uber Дара Хосрушахи заявил изданию The New York Times, что Jump Bikes был «идеальным подспорьем» для расширяющегося портфеля Uber. Служба доставки продуктов Uber - UberEats - быстро растет, и компания стремится предоставить различные варианты транспортировки еды потребителям, в том числе при помощи велосипеда.

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Политика
Новости

США обвинили Россию в нарушении обязательств по ликвидации химоружия Сирии

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Белый дом обвинил Россию в нарушении обязательств по программе ликвидации химического оружия Сирии, передает Reuters.

«Россия нарушила свои обязательства, гарантирующие ликвидацию программы сирийского химоружия», - сказала на брифинге официальный представитель Белого дома Сара Сандерс.

Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что в ближайшие 48 часов примет решение в отношении Сирии из-за химической атаки. Госдеп считает виновными в нападении Россию и Сирию.

7 апреля сирийская оппозиция обвинила сирийскую армию в применении химического оружия в пригороде Дамаска - в городе Дума (Восточная Гута). По неподтвержденным данным, погибнуть могли около 70 человек. Дамаск опровергает данную информацию. Российский генштаб назвал данную информацию ложной.

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Бизнес
Новости

Состояние Дерипаски за день уменьшилось на $1,6 млрд

Ведомости
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Состояние российского бизнесмена Олега Дерипаски 9 апреля уменьшилось на $1,6 млрд (-29,7%) до $3,7 млрд. Такова оценка его состояния журналом Forbes в реальном времени. Теперь Дерипаска на 626-м месте в списке мировых миллиардеров по версии издания.

Согласно оценке журнала состояние сенатора Сулеймана Керимова сократилось на $1,5 млрд (до $5 млрд), Владимира Потанина - на $1,3 млрд ($14,4 млрд), Вагита Алекперова - на $1,2 млрд ($16,5 млрд), Виктора Вексельберга - на $980 млн ($13,6 млрд).

6 апреля минфин США ввел новые санкции против российского бизнеса и должностных лиц. В санкционный список включены 26 человек, из них 24 россиянина, и 15 компаний. Восемь из этих компаний подконтрольны Дерипаске или его структурам. Речь идет о En+ Group, UC Rusal, B-Finance LTD, «Базовом элементе», группе ГАЗ, «Русских машинах», «Евросибэнерго» и агрохолдинге «Кубань».

«Основания для моего включения в санкционный список абсолютно безосновательны, смехотворны и просто абсурдны», – ранее передал комментарий Дерипаски его официальный представитель.

Кто подпал под новые санкции США

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Финансы
Новости

Аксаков рассказал о возможном признании Ираном платежной карты «Мир»

Ведомости
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Председатель думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что до конца текущего года на территории Ирана могут начать принимать российскую национальную платежную карту «Мир», передает «Интерфакс».

«Есть надежда, что уже к концу года карта "Мир" будет работать на территории Ирана», - сказал Аксаков. По его словам, две страны взаимно признают национальные платежные карты. На данный момент в Иране действует национальная платежная карта, которая принимается только на территории этой страны.

Делегация депутатов Госдумы во главе со спикером Вячеславом Володиным посетила Иран с рабочим визитом. Как рассказал Аксаков, во время переговоров обсуждался вопрос взаимного признании национальных платежных карт. Целью взаимного признания карт является активизация экономического сотрудничества.

За последние два года российские и иранские банки взаимно открыли более 60 корреспондентских счетов, оборот по этим счетам вырос в 7 раз, добавил Аксаков. Иранцы активно используют для взаиморасчетов рубли, доля рублей при расчетах составляет 32%, добавил депутат.

По его словам, в ближайшее время в Иране также может открыться дочерний банк одной из российских кредитных организаций. Его деятельность будет востребована в контексте реализуемых совместных инфраструктурных проектов, добавил Аксаков.

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Финансы
Новости

Верховный суд: сверхвысокие проценты по микрокредитам не могут быть бессрочными

Ведомости
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Верховный суд России отменил апелляционное определение, согласно которому заемщика микрофинансовой организации обязали выплатить проценты, превышающие сумму долга в 20 раз. Суды нижестоящих инстанций пришли к выводу, что ставка 2% в день должна действовать во время всего периода задолженности. Однако Верховный суд установил, что сверхвысокие проценты за длительный срок пользования микрозаймом искажают цель деятельности МФО, передает «Интерфакс».

Верховный суд вынес кассационное определение по жалобе Ольги Миколаенко, взявшей в ООО «Урал финанс» кредит в размере 6000 руб. под 2% в день на срок с 17 августа до 1 сентября 2013 г. Женщина не вернула деньги в установленный срок. В последнем из подписанных ею соглашений говорилось, что окончательный расчет необходимо произвести до 3 октября того же года. На тот момент сумма основного долга составляла 3920 руб. В случае нарушения этого срока Миколаенко по договору взяла на себя обязательство выплатить компании штраф в размере 1000 руб. При этом от возврата долга и уплаты процентов она не освобождалась.

В августе 2016 г. ООО «МФО "Управляющая компания "Деньги Сразу Юг"», получившая права требования, подала в суд иск к Миколаенко. Компания потребовала выплатить 3920 руб. основного долга и 81 692,8 руб. процентов. Суд удовлетворил требования истца, исходя из принципа свободы договора, наличия у ответчика необходимой информации по процентам и других свидетельств злоупотреблений заимодавца.

Однако коллегия по гражданским делам Верховного суда России с таким решением не согласилась. «Вывод суда противоречит существу законодательного регулирования договоров микрозайма, поскольку фактически свидетельствует о бессрочном характере обязательств заемщика, вытекающих из такого договора, а также об отсутствии каких-либо ограничений размера процентов за пользование займом», - говорится в кассационном определении.

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Политика
Новости

Военные врачи не выявили у сирийцев из Восточной Гуты химического отравления

Ведомости
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Российские военные врачи не выявили у находящихся в больнице города Дума сирийцев (Восточная Гута) признаков химического отравления. Об этом «Интерфаксу» рассказали в российском Центре по примирению враждующих стороны в Сирии.

«Военные врачи центра посетили медицинское учреждение города, где не обнаружили у находящихся на излечении признаков химического отравления или воздействия отравляющих веществ», - отметил представитель центра.

Сирийская оппозиция ранее заявила, что 7 апреля правительственные силы устроили химическую атаку в пригороде Дамаска. По неподтвержденным данным, погибнуть могли около 70 человек. Дамаск опровергает данную информацию. Российский генштаб назвал данную информацию ложной. 

9 апреля президент США Дональд Трамп пообещал, что в ближайшие 48 часов примет решение в отношении Сирии из-за химической атаки. Госдеп считает виновными в нападении Россию и Сирию.

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Бизнес
Новости

Минтранс обяжет авиакомпании оснащать самолеты системой «Глонасс» с 2022 года

Ведомости
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Минтранс обяжет российские авиакомпании оснащать самолеты спутниковой системой «Глонасс» с 1 января 2022 г., передает «Интерфакс» со ссылкой на проект приказа ведомства.

О начале подготовки соответствующего документа ведомство уведомило еще в конце марта. Тогда сообщалось, что приказ после всех необходимых согласований может вступить в силу в августе 2018 г. Новые требования вводятся по поручению президента «по результатам проверки развития и использования "Глонасс" в интересах модернизации экономики и развития регионов страны».

Согласно проекту приказа, требования установить в самолете систему «Глонасс» будут распространятся на самолеты с максимальной взлетной массой более 5,7 т и «в случае, если установка такого оборудования предусмотрена документацией разработчика воздушного судна». По мнению Минтранса, система «Глонасс» повысит эффективность управления движением самолета, уровень безопасности перевозок пассажиров и опасных грузов.

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Политика
Новости

Трамп надеется на встречу с Ким Чен Ыном в мае или начале июня

Ведомости
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Президент США Дональд Трамп надеется, что встреча с северокорейским лидером Ким Чен Ыном пройдет в мае - начале июня, передает Reuters.

Американский лидер также подтвердил информацию о том, что Вашингтон и Пхеньян ведут консультации о подготовке потенциального американо-северокорейского саммита. Данное мероприятие может стать первым в истории стран.

«Мы находимся в контакте с Северной Кореей. Мы будем с ними встречаться в какой-то момент в мае или в начале июня», - отметил Трамп, подчеркнув, что он надеется на установление отношений, которые будут сильно отличаться от тех, которые существовали на протяжении многих лет.

По его словам, Вашингтон должен был раньше начать попытки наладить отношения между США и КНДР. «Это следовало сделать другим президентам США», - отметил Трамп.

Ранее Белый дом сообщил, что встреча Трампа с Ким Чен Ыном состоится до конца мая. Ее организация обсуждалась в ходе телефонного разговора президента США с южнокорейским коллегой Мун Чжэ Ином.

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Финансы
Новости

Российский рынок потерял 2,7 трлн рублей капитализации за день

Интерфакс
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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен в секторе «Основной рынок» Московской биржи, по итогам торгов в понедельник 9 апреля составила 36,193 трлн руб. ($625,819 млрд по официальному курсу ЦБ).

Таким образом, по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня капитализация снизилась на 2,716 трлн руб., или на 7%. При этом наблюдался рекордный в истории Мосбиржи оборот - 150 млрд руб. Лидерами рыночной стоимости оставались Сбербанк (4,867 трлн руб.), «Роснефть» (3,185 трлн руб.) и «Газпром» (3,181 трлн руб.).

На 29 декабря 2017 г. капитализация составляла 35,771 трлн руб. Таким образом, день торгов после введения США новых санкций против российских компаний фактически стер весь рост капитализации с начала 2018 г.

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Технологии
Новости

Facebook создаст независимую комиссию для изучения влияния соцсетей на выборы

Ведомости
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Facebook создаст независимую комиссию для изучения влияния соцсетей на выборы и демократию. Об этом основатель соцсети Марк Цукерберг написал на странице в Facebook.

«Сегодня мы делаем еще один шаг – создание независимой избирательной комиссии, которая будет изучать влияние соцсетей на выборы и демократию», – говорится в его заявлении. По его словам, в комиссию войдут эксперты, независимые исследователи.

«Мы дадим этим исследователям доступ к нашим ресурсам, чтобы они могли делать беспристрастные выводы о роли Facebook на выборах, в том числе о том, как мы выявляем риски на нашей платформе и какие шаги мы должны предпринять до будущих выборов», - уточнил Цукерберг.

Как отмечается в пресс-релизе Facebook, работа комиссии будет финансироваться благотворительным фондом Джона и Лауры Арнольд, фондом Демократии, фондом Уильяма и Флоры Хьюлетт, фондом Джона С. и Джеймса Л. Найтов, фондом Чарльза Коха, инвестфондом Omidyar Network и фондом Альфреда П. Слоана. Как отмечается в сообщении, Facebook не будет иметь права просматривать или утверждать результаты исследований до публикации.

«Оглядываясь назад, стало ясно, что мы слишком медленно выявляли вмешательство в выборы в 2016 г.», - заключил Цукерберг.

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Политика
Новости

Трамп примет решение по Сирии в ближайшее время

Ведомости
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Президент США Дональд Трамп пообещал, что примет решение о действиях США в связи с предполагаемой химической атакой в Сирии в ближайшие 24-48 часов. Об этом пишет The New York Times.

«Это было жестоко. Это было ужасно», – отметил Трамп. Нельзя допускать, чтобы такое происходило, добавил он: «Если это русские, если это Сирия, если это Иран, если все они вместе, мы это выясним».

О том, что в субботу 7 апреля правительственные силы провели химическую атаку, в ходе которой в пригороде Дамаска Восточной Гуте погибли 70 человек, сообщила сирийская оппозиция. Власти Сирии и российский генштаб считают, что это ложная информация, распространяемая терпящими поражение боевиками.

Если применение химоружия в Сирии подтвердится, это должно повлечь немедленную реакцию мирового сообщества, указывал госдепартамент США. В понедельник пройдет экстренное заседание Совбеза ООН. «Президент Путин, Россия и Иран ответственны за поддержку Асада-животного», – писал Трамп в твиттере, комментируя возможную химатаку. Россия будет пытаться блокировать расследование применения химического оружия, предположил министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон.

Как Путин прилетел в Сирию и приказал выводить войска

Финансы
Новости

Пул банков даст кредит на 31,6 млрд рублей для строительства ЦКАД

Ведомости
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Сбербанк, Газпромбанк и Евразийский банк развития (ЕАБР) дадут кредит для строительства Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД) на 31,6 млрд руб. Об этом говорится в сообщении первого банка.

Кредит будет предоставлен на 15 лет ООО «Юго-восточная магистраль». В состав консорциума входят Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), АО «ДСК "Автобан"» и турецкая строительная компания Makyol.

ЦКАД – кольцевая дорога в Подмосковье, которая пройдет через Ногинский, Павлово-Посадский, Воскресенский и Раменский районы, Электросталь и Домодедово. Ее должны были достроить к чемпионату мира по футболу в 2018 г., но не удалось. Президент Владимир Путин перенес срок на 2019 г. Четвертый участок дороги – последний.

В каких городах России самые плохие дороги

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