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Uber купил сервис аренды электрических велосипедов Jump Bikes

Uber приобрел сервис аренды электрических велосипедов Jump Bikes, предлагающий свои услуги в Вашингтоне и Сан-Франциско. Об этом говорится в сообщении компании.

Сумма сделки не раскрывается. По словам одного из источников TechCrunch, сумма сделки составила около $200 млн. Как отмечает издание, сделка не стала неожиданностью. В январе этого года Uber и Jump Bikes запустили проект Uber Bike - клиенты Uber могли арендовать велосипед Jump Bikes через приложение сервиса заказа такси.

Гендиректор Uber Дара Хосрушахи заявил изданию The New York Times, что Jump Bikes был «идеальным подспорьем» для расширяющегося портфеля Uber. Служба доставки продуктов Uber - UberEats - быстро растет, и компания стремится предоставить различные варианты транспортировки еды потребителям, в том числе при помощи велосипеда.