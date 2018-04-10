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Меркель признала политическое значение «Северного потока – 2»

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила на совместном брифинге с президентом Украины Петром Порошенко о том, что Германия ознакомлена с позицией Украины по вопросу строительства газопровода «Северный поток – 2». Германия считает необходимым сохранить транзит российского газа через украинскую территорию, передает «Интерфакс».

«Тут следует учитывать политическую составляющую этого вопроса», – уточнила она.

«Мы также обсудили эту ситуацию с президентом России и передали взволнованность Украины по этому вопросу», – сказала Меркель.

Она особо отметила необходимость сохранения транзита газа через украинскую территорию.

Ранее Меркель заявила, что «Северный поток – 2» является экономическим проектом, который не угрожает энергетической безопасности Европы. Газопровод должен быть введен в эксплуатацию в конце 2019 г. Его проложат по дну Балтийского моря от побережья России до берегов Германии. Пропускная способность каждой из двух его ниток составит 27,5 млрд куб. м в год.