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Меркель признала политическое значение «Северного потока – 2»

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Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила на совместном брифинге с президентом Украины Петром Порошенко о том, что Германия ознакомлена с позицией Украины по вопросу строительства газопровода «Северный поток – 2». Германия считает необходимым сохранить транзит российского газа через украинскую территорию, передает «Интерфакс».

«Тут следует учитывать политическую составляющую этого вопроса», – уточнила она.

«Мы также обсудили эту ситуацию с президентом России и передали взволнованность Украины по этому вопросу», – сказала Меркель.

Она особо отметила необходимость сохранения транзита газа через украинскую территорию. 

Ранее Меркель заявила, что «Северный поток – 2» является экономическим проектом, который не угрожает энергетической безопасности Европы. Газопровод должен быть введен в эксплуатацию в конце 2019 г. Его проложат по дну Балтийского моря от побережья России до берегов Германии. Пропускная способность каждой из двух его ниток составит 27,5 млрд куб. м в год.

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Facebook решила платить за информацию об утечках данных пользователей

Ведомости/ТАСС
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Соцсеть Facebook запускает программу вознаграждений Data Abuse Bounty для лиц, сообщающих об утечках данных пользователей, написал руководитель отдела безопасности продукта Коллин Грин в официальном блоге Facebook. Размер вознаграждения будет зависеть от характера информации - в отдельных случаях компания может заплатить порядка $40 000, следует из сообщения.

«Вознаграждения по программе получат люди, у которых есть информация из первых рук и доказательства того, что приложение на платформе Facebook собирает данные пользователей и передает третьей стороне для перепродажи, кражи или использования в мошеннических целях либо для оказания политического влияния», - написал он. Механизм будет аналогичен другой программе вознаграждения - Facebook Bug report.

Если сообщение о злоупотреблении данными пользователей подтвердится, Facebook будет немедленно блокировать приложение и подавать иск против компании, продающей или покупающей данные пользователей.

Накануне основатель Facebook Марк Цукерберг провел ряд частных встреч с влиятельными членами конгресса США перед слушаниями в сенате, на которых он должен давать показания. Facebook оказалась в центре скандала после того, как газета The New York Times сообщила, что из-за недостаточно строгой защиты личных данных британской фирме Cambridge Analytica удалось собрать профили 87 млн пользователей соцсети Facebook. Затем они были использованы в президентской кампании Дональда Трампа.

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Бизнес
Новости

Совет директоров UC Rusal покинул еще один человек

Ведомости
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Из совета директоров UC Rusal вышел независимый директор Филип Лэйдер. Об этом говорится в сообщении компании на Гонконгской бирже.

Это уже второй подобный случай с начала недели. Ранее совет директоров UC Rusal покинул гендиректор швейцарского трейдера Glencore Айван Глазенберг.

UC Rusal и ее основной владелец Олег Дерипаска попали под новые санкции США. Это означает, что американским резидентам запрещено иметь деловые отношения с ними. Компании других юрисдикций могут опасаться сотрудничать с организациями и людьми из санкционного списка, чтобы самим не попасть под санкции. UC Rusal предупредила о возможности технического дефолта. В понедельник акции компании на Гонконгской бирже рухнули более чем на 50%. По итогам торгов вторника они подешевели еще на 8,7%.

Кто попал под новые санкции США

Политика
Новости

Организация по запрещению химоружия направит экспертов в Восточную Гуту

Ведомости
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Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) направит специальную миссию в Восточную Гуту. Эксперты ОЗХО должны будут установить или опровергнуть подлинность сообщений о применении химического оружия в городе Дума. Об этом говорится в сообщении организации.

«После появления первых сообщений о возможном применении химоружия в Думе ОЗХО начала собирать информацию из всех доступных источников и анализировать ее. Гендиректор организации Ахмет Узюмджю рассмотрел вопрос об отправке миссии экспертов в Думу для установления фактов вокруг этих утверждений», - говорится в сообщении.

 Секретариат ОЗХО обратился к сирийским властям с просьбой подготовить все необходимое к приезду экспертов.

Сирийская оппозиция 7 апреля заявила о химической атаке в пригороде Дамаска (Восточная Гута, город Дума). По неофициальной информации, в результате инцидента могли погибнуть около 70 человек. Москва и Дамаск опровергают факт применения химического оружия в Восточной Гуте.

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Бизнес
Новости

Правительство выделит 6 млрд рублей на уменьшенный SuperJet из своих резервов

Ведомости
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Правительство в 2018 г. выделит 6 млрд руб. на создание уменьшенной 75-местной модели самолета Sukhoi SuperJet 100. Готовится проект соответствующего распоряжения, заявил на заседании авиационной коллегии вице-премьер Дмитрий Рогозин, передает «РИА Новости».

По его словам, разработка такого самолета начнется уже в текущем году. Средства будут выделены из резервного фонда правительства. «Проект распоряжения правительства внесен и готовится к выпуску», – добавил Рогозин.

Вице-премьер отметил, что во время разработки самолета «будет проведена русификация, т. е. замещение максимально возможного количества иностранных комплектующих».

Рогозин также заявил, что наращивание темпов производства, продвижение Sukhoi SuperJet 100 на российском и зарубежных рынках, улучшение технических и эксплуатационных характеристик остаются приоритетными. По его словам, поддержка оказывается как в форме выделения субсидий на возмещение части затрат на техническое перевооружение, так и в виде субсидий лизинговым компаниям на закупку самолетов, субсидий авиакомпаниям на компенсацию затрат по созданию сети авиационных сервисных центров, формированию складов запчастей и переподготовку персонала для судов нового типа.

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Политика
Новости

Путин поручил Медведеву проанализировать выполнение майских указов 2012 года

Ведомости
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Президент России Владимир Путин попросил премьер-министра Дмитрия Медведева проанализировать выполнение майских указов 2012 г. Такое поручение он дал в ходе их совместной встречи, говорится на сайте Кремля.

Путин отметил, что они были выполнены не полностью: «Все-таки не по всем направлениям на 100% удалось все сделать, поэтому прошу проанализировать». При этом Медведев сказал, что плановых показателей удалось достичь. «Я считаю, что это в общем очень неплохой результат», – добавил он. Он также пообещал проанализировать ситуацию. Например, неплохой результат показали отрасли промышленности: нефтехимия, газохимия, фармацевтика и высокие технологии, а рост инвестиций в основной капитал «достаточно вялый», отметил Медведев.

«Практически все уже пришло на установленный уровень, правда, не по состоянию на конец прошлого года, а по состоянию на начало текущего года. За эти месяцы как раз кое-что удалось наверстать», – сказал Медведев.

В феврале реальные доходы россиян выросли впервые с января 2017 г. – на 4,4% в годовом выражении, отчитался Росстат. Особенно заметно зарплаты выросли в бюджетном и нефтегазовом секторах, говорил главный экономист БКС Владимир Тихомиров. По его словам, многие получили разовые выплаты, чтобы подогнать статистику под майские указы.

Как Владимир Путин голосовал на выборах президента

Политика
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Трамп отменил поездку в Перу из-за Сирии

Ведомости
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Президент США Дональд Трамп отказался от участия в латиноамериканском саммите, который состоится в столице Перу – Лиме. Американский лидер также отменил рабочую поездку в колумбийскую столицу Боготу, передает Reuters со ссылкой на заявление официального представителя Белого дома Сары Сандерс.

«По его просьбе вместо него туда отправится вице-президент Майк Пенс. Президент останется в США, чтобы руководить ответом по Сирии и следить за развитием ситуации в мире», – сказала Сандерс.

Трамп во время турне по Латинской Америке должен был приехать с рабочим визитом в Перу и Колумбию. В Лиме 13–14 апреля президент США должен был принять участие в саммите Америк.

9 апреля Трамп заявил, что в ближайшие 48 часов примет решение по поводу дальнейших действий в отношении Сирии из-за возможного применения химического оружия в Восточной Гуте.

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Финансы
Новости

Первый зампред ЦБ допустил возможность валютных интервенций для стабилизации курса рубля

Ведомости
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Центробанк готов задействовать разные инструменты для поддержания финансовой стабильности, в том числе возобновить операции валютного репо и продажу иностранной валюты на рынке, сообщил журналистам первый зампред ЦБ Сергей Швецов.

«Валютное репо никто не сворачивал, если будет необходимость, этот инструмент всегда есть у нас в запасе. Вопрос – будет ли спрос. Если будет в целях финансовой стабильности необходимость его применить, то почему бы нет», – сказал Швецов в кулуарах конференции Высшей школы экономики (цитаты по «Интерфаксу»). Также ЦБ может вернуться к механизму валютных интервенций, сказал Швецов. «Инструменты, они есть, а будут ли они применяться, зависит от ситуации», – подчеркнул он.

Швецов полагает, что волатильность на российском рынке снизится после того, как будут понятны долгосрочные последствия санкций. Первый зампред ЦБ не ожидает массового выхода нерезидентов из российских активов, однако какие-то инвесторы, безусловно, будут вынуждены снизить свои портфели в России.

ЦБ прекратил аукционы репо в иностранной валюте в сентябре 2017 г. из-за отсутствия спроса со стороны банков. Регулятор использовал этот механизм с октября 2014 г. после резкого обвала рубля.

Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина заявила во вторник, что регулятор не видит рисков для дестабилизации финансового рынка России. «Нет необходимости никакой применять какие-то системные меры», – сказала она, пообещав, что ЦБ будет отслеживать ситуацию и по мере необходимости какие-то «коррекции возможные вводить».

Минфин США 6 апреля ввел санкции в отношении 24 россиян и 15 компаний. Это спровоцировало обвал фондового рынка России и ослабление курса рубля. Новые санкции запрещают американским резидентам вести дела с лицами из черного списка. А компании и граждане из других юрисдикций сами рискуют подпасть под вторичные санкции в случае нарушения этого запрета.

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Технологии
Новости

ФАС признала Tele2 нарушителем по делу о национальном роуминге

Ведомости
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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России признала ООО «Т2 РТК холдинг» (Tele2) нарушителем по делу о национальном роуминге, говорится в сообщении ведомства.

«Завершилась масштабная кампания ФАС России по борьбе с национальным роумингом. Ведомство признало нарушившим последнего представителя "большой четверки", а именно Tele2. И хотя компания не последовала примеру своих коллег и не устранила добровольно необоснованную разницу в тарифах, все же это непременно произойдет в рамках предписания ФАС», - говорится в сообщении регулятора. Размер штрафа будет определен по итогам административного производства.

ФАС требует от операторов связи отменить внутрисетевой и национальный роуминг уже в первом полугодии 2018 г. В августе ФАС предписала операторам «большой четверки» («Вымпелком», «Мегафон», МТС и Tele2) устранить разницу в тарифах в домашнем регионе и при поездках по стране. ФАС заподозрила компании в установлении и поддержании монопольно высоких цен на услуги связи в национальном роуминге, а также при заключении национальных межоператорских роуминговых соглашений на территории России.

В России действует несколько видов роуминга: национальный, внутрисетевой и отдельно по Крыму. Внутрисетевой роуминг позволяет общаться за пределами домашнего региона за отдельную плату. Национальный роуминг нужен, когда сеть определенного оператора отсутствует в каком-либо регионе.

Ведомство предписывало компаниям устранить нарушения до конца 2017 г., позднее срок был продлен до 31 января 2018 г. Для Tele2 служба продлила срок до мая. В феврале регулятор сообщил, что МТС и «Вымпелком» добровольно устранили нарушения, в марте то же самое сделал «Мегафон». ФАС решила не выдавать компаниям предписание.

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Экономика
Новости

Путин призвал в полтора раза увеличить финансирование науки

Ведомости
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Президент России Владимир Путин призвал увеличить финансирование науки в России в полтора раза, передает ТАСС. «Будем стремиться к тому, чтобы объем бюджетных средств на фундаментальные исследования в ближайшие годы увеличился в полтора раза», - заявил глава государства на заседании президиума Российской академии наук и ученого совета национального исследовательского центра «Курчатовский институт».

Путин считает, что вознаграждение для ученых должно зависеть от результатов их деятельности, а не от региона или места работы. Он призвал ученых достигать намеченных целей ради роста экономики, промышленности, развития сельского хозяйства.

Согласно федеральной целевой программе развития научно-технологического комплекса (НТК) на 2014-2020 гг., расходы на развитие НТК до 2020 г. запланированы в размере 228,7 млрд руб. В январе 2017 г. Минобрнауки подготовило проект постановления, согласно которому расходы будут сокращены на 25 млрд руб. в период с 2017 по 2019 г. При этом расходы государства на научные исследования сократят на 19 млрд руб.

Программа была утверждена в 2013 г. Ежегодно в нее вносятся коррективы. Изначально на развитие науки и техники государство собиралось потратить 239 млрд руб., в том числе 197,6 млрд руб. из федерального бюджета.

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Политика
Новости

Российские военные начали блокировать навигацию беспилотников США в Сирии

Ведомости
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Российские военные начали блокировать сигналы GPS-навигации беспилотников США над Сирией, пишет NBC со ссылкой на нескольких информированных источников.

По информации канала, подавление спутникового навигационного сигнала началось несколько недель назад в районе Восточной Гуты. Оно совпало по времени с заявлениями оппозиции о применении там сирийскими властями химического оружия. В середине марта, после начала ликвидации этого анклава оппозиции, Генштаб России сообщал об обнаружении химической лаборатории боевиков, а МИД Сирии - о готовящейся инсценировке химической атаки. NBC со ссылкой на свои источники пишет, что Россию обеспокоил возможный ответ США на применение химоружия правительственными силами Сирии, и именно этим обусловлено усиление РЭБ (радиоэлектронной борьбы).

В сообщении говорится, что подавление GPS-сигнала сработало только против легких разведывательных беспилотников США. Минобороны США не раскрывает информацию о возможных авариях аппаратов по этой причине, однако источник NBC говорит, что сбои навигации действительно мешают их действиям в Сирии. Помехи каналам управления и передачи видеоинформации не отмечены, следует из сообщения.

На этой неделе от сирийской оппозиции поступили сообщения о химатаке 7 апреля в городе Дума в Восточной Гуте с 70 жертвами. Минобороны России назвало эти сообщения попыткой помешать выходу боевиков, а российские специалисты по радиационной, химической и биологической защите не обнаружили следов отравляющих веществ на месте атаки.

Госдепартамент США заявил, что внимательно следит за сообщениями о химатаке. Если будет доказано применение ОВ, ответственность за это ляжет на Россию, подчеркнули в госдепартаменте.

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Политика
Новости

Жители Волоколамска подали иски к полигону «Ядрово» на 800 000 рублей

Ведомости
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Жители Волоколамска подали в городской суд восемь исков о возмещении морального вреда на сумму 100 000 руб. каждый, передает РИА «Новости» со ссылкой на представителя истцов Инну Елисееву.

«Жители заявили восемь исков... к ООО "Ядрово", третьим лицом заявлена администрация района», — пояснила она.

Также местные жители подали в суд иск с требованием закрыть полигон. В качестве истцов выступают семь человек, пять из них действуют в интересах несовершеннолетних. Третьим лицом по делу указана администрация Волоколамского муниципального района Московской области. Дата слушаний в Волоколамском городском суде назначена на 7 мая.

5 апреля РБК со ссылкой на местных чиновников сообщил, что в администрациях Волоколамска и Серпуховского района прошли выемки документов. По их словам, действия правоохранительных структур могут быть связаны с митингами против мусорных полигонов и предстоящими выборами на местном уровне. Акции протеста в Волоколамске начались после того, как 21 марта на «Ядрово» произошел сильный выброс свалочного газа. В результате этого учащиеся расположенной рядом с полигоном школы стали жаловаться на плохое самочувствие. В больницу Волоколамска в тот день госпитализировали 57 детей.

Что происходит в Волоколамске

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