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Частный производитель спутников Dauria Aerospace переехал из «Сколково»

Российская компания Dauria Aerospace переехала из технопарка «Сколково» из-за слишком обременительной для компании аренды. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник на рынке космической связи. Информацию о переезде частной космической компании подтвердила представитель «Сколково» Александра Барщевская.

Генеральный директор Dauria Aerospace Сергей Иванов подтвердил изданию решение покинуть «Сколково». В то же время, по словам Иванова, на него не влияли финансовые сложности. Собеседник издания уточнил, что компания нашла более удобное по расположению помещение на Кожевнической улице. «Арендная плата для нас осталась неизменной», — отметил он.

Руководитель компании добавил, что Dauria Aerospace оставила за собой часть арендуемых площадей в технопарке, позволяющую не потерять статус резидента «Сколково».

Переезд компании происходит на фоне претензий к ней на 300 млн руб. со стороны Роскосмоса. Космическое агентство требует от Dauria Aerospace 8,2 млн руб. неустойки за срыв сроков по госконтракту от 2012 г., дело передано в Верховный суд. Госкорпорация планирует также взыскать с нее 290 млн руб., выплаченные за изготовление двух наноспутников.

«Сейчас мы можем говорить о том, что в адрес компании Dauria Aerospace была направлена претензия по госконтрактам с требованием вернуть 290 млн руб., затраченных на разработку двух спутников МКА-Н. О том, что компания испытывает финансовые трудности, «Роскосмосу» известно», — уточнил в беседе с РБК представитель «Роскосмоса».

Издание напоминает, что в конце марта в Арбитражный суд Москвы обратилось входящее в госкорпорацию «Научно-производственное объединение им. С.А.Лавочкина» с иском к одной из структур Dauria Aerospace на 24,2 млн руб. Детали иска не раскрывались.

Dauria Aerospace была создана бывшим владельцем сети бытовой техники «Техносила» Михаилом Кокоричем в 2012 г. Компания производит малые космические аппараты, а также комплектующие для них (служебные системы, датчики и другую технику).