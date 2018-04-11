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Бизнес
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Частный производитель спутников Dauria Aerospace переехал из «Сколково»

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Российская компания Dauria Aerospace переехала из технопарка «Сколково» из-за слишком обременительной для компании аренды. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник на рынке космической связи. Информацию о переезде частной космической компании подтвердила представитель «Сколково» Александра Барщевская.

Генеральный директор Dauria Aerospace Сергей Иванов подтвердил изданию решение покинуть «Сколково». В то же время, по словам Иванова, на него не влияли финансовые сложности. Собеседник издания уточнил, что компания нашла более удобное по расположению помещение на Кожевнической улице. «Арендная плата для нас осталась неизменной», — отметил он.

Руководитель компании добавил, что Dauria Aerospace оставила за собой часть арендуемых площадей в технопарке, позволяющую не потерять статус резидента «Сколково».

Переезд компании происходит на фоне претензий к ней на 300 млн руб. со стороны Роскосмоса. Космическое агентство требует от Dauria Aerospace 8,2 млн руб. неустойки за срыв сроков по госконтракту от 2012 г., дело передано в Верховный суд. Госкорпорация планирует также взыскать с нее 290 млн руб., выплаченные за изготовление двух наноспутников. 

«Сейчас мы можем говорить о том, что в адрес компании Dauria Aerospace была направлена претензия по госконтрактам с требованием вернуть 290 млн руб., затраченных на разработку двух спутников МКА-Н. О том, что компания испытывает финансовые трудности, «Роскосмосу» известно», — уточнил в беседе с РБК представитель «Роскосмоса».

Издание напоминает, что в конце марта в Арбитражный суд Москвы обратилось входящее в госкорпорацию «Научно-производственное объединение им. С.А.Лавочкина» с иском к одной из структур Dauria Aerospace на 24,2 млн руб. Детали иска не раскрывались.

Dauria Aerospace была создана бывшим владельцем сети бытовой техники «Техносила» Михаилом Кокоричем в 2012 г. Компания производит малые космические аппараты, а также комплектующие для них (служебные системы, датчики и другую технику).

Бизнес
Новости

UC Rusal попросил контрагентов перейти на расчеты в евро

Ведомости
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Компания UC Rusal, основным владельцем является Олег Дерипаска, попросила своих клиентов расплачиваться в евро, а не в долларах, чтобы обойти новые санкции США от 6 апреля. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Агентство напоминает, что несколько лет назад Иран начал использовать для расчетов золото, нефть и японскую иену. Таким образом попавшая под американские санкции страна оплачивала товары, которые, как правило, оценивались в долларах. Источник отмечает, что клиенты российской компании постепенно переходят на оплату в евро, но на это требуется дополнительное время. В «Русале» эту информацию агентству никак не прокомментировали.

После попадания Дерипаски в санкционный список США стоимость акций компании резко снизилась на всех биржах. «Русал» предупредил о возможности технических дефолтов по части кредитных обязательств и просил клиентов приостановить платежи. Позже некоторые инвестиционные банки ограничили для своих клиентов покупку акций компании, а Лондонская биржа металлов временно остановила торговлю ее металлами.

Кто подпал под новые санкции США

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Экономика
Новости

Brent торгуется дороже $70 за баррель

Ведомости
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Цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent на Лондонской бирже ICE выше $70 за баррель, свидетельствуют данные торговой площадки.

Во вторник цена барреля Brent с поставкой в июле превысила $71 впервые с декабря 2014 г. 11 апреля после 3:30 по мск североморская нефть по июльским фьючерсным контрактам подорожала до $71,2, к 9:25 стоимость барреля снизилась до $70,73.

Котировки июньских фьючерсов на нефть сорта WTI во вторник выросли до максимальных за последние восемь месяцев $65,51, но в среду цена барреля американской нефти опустилась до $54,3.

Американский институт нефти во вторник сообщил о росте резервов нефти на 1,76 млн баррелей, бензина – на 2 млн баррелей и о сокращении запасов дистиллятов на 3,8 млн баррелей.

Экономика
Новости

Директор МВФ предупредила о рисках протекционизма для мировой экономики

Ведомости
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Протекционистская политика негативно сказывается на развитии экономики и тормозит технический прогресс. Об этом заявила директор - распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард во время выступления в Немецком институте экономических исследований.

«История показывает, что ограничения на импорт вредят всем, особенно бедным потребителям», – сказала Лагард (цитаты по Reuters). Протекционистские меры не только приводят к удорожанию товаров, но также мешают повышению производительности и распространению новых технологий, подчеркнула она.

По словам Лагард, главными приоритетами для мировой экономики являются избегание протекционизма, купирование финансовых рисков и стимулирование долгосрочного роста. 

В целом Лагард с оптимизмом смотрит на перспективы глобального экономического роста. Однако в 2018-2019 гг. проблемами для экономики станут ослабевание фискальных стимулов, рост процентных ставок и ужесточение финансовых условий, предупредила она.

Странам необходимо сокращать госдолг и бюджетный дефицит, настраивать налоговую систему и проводить структурные реформы, указала руководитель МВФ. 

Политика
Новости

The Times узнала об отказе Мэй поддержать «быстрое возмездие» в Сирии

Ведомости
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Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй отказалась поддержать военный удар по Сирии без доказательств применения в городе Дума химического оружия, сообщает The Times. От участия в «быстром возмездии» Мэй воздержалась, поскольку инспекторы Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) готовы посетить пригород Дамаска, в котором могло погибнуть как минимум 40 человек.

Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что решение по Сирии он примет в течение 48 часов. Ответственность за якобы совершенную химическую атаку он возложил на Сирию, а также поддерживающую Дамаск Россию и Иран. По информации агентства Reuters, Вашингтон рассматривал вариант международного возмездия. Эксперты указывали на возможную поддержку кампании со стороны Франции. Президент страны Эммануэль Макрон заявлял, что сирийский лидер Башар Асад пересек «красную линию».

Происшедшее в сирийской Гуте Мэй обсудила по телефону с Трампом и Макроном. Стороны осудили возможную химическую атаку и пришли к выводу о необходимости ответа со стороны международного сообщества, передавал Sky News.

В ходе заседаний СБ ООН, прошедших в ночь на 11 апреля по московскому времени, Россия заблокировала американский проект резолюции о замене группы экспертов Организации объединенных наций (ООН) и Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) по расследованию случаев применения химического оружия в Сирии. Из документа следовало, что расследованием случаев применения химического оружия в Сирии должна заниматься новая миссия ООН (UNIMI). Российский проект документа, указывающий на обязательный выезд экспертов ОЗХО на место предполагаемой химической атаки, не набрал большинства.  

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Политика
Новости

Следственный комитет подтвердил гибель шести человек при крушении Ми-8 в Хабаровске

Ведомости
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Шесть членов экипажа вертолета Ми-8 авиакомпании «Восток» разбились, по предварительным данным, в результате жесткой посадки машины в черте города. По факту крушения возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ - нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Об этом сообщается на сайте Дальневосточного следственного управления на транспорте Следственного комитета России.

Крушение произошло 11 апреля около 11 часов по местному времени в ходе учебно-тренировочного полета. Следствие рассматривает три основные версии крушения: погодные условия, техническая неисправность вертолета или ошибка пилотирования. На месте крушения работает следственно-оперативная группа.

Поисковые мероприятия завершены, сообщает ТАСС.

Глава Хабаровского края Вячеслав Шпорт поручил оказать помощь семьям погибших при крушении вертолета Ми-8 в Хабаровске, передает «РИА Новости» со ссылкой на представителя регионального правительства.

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Бизнес
Новости

Два топ-менеджера вышли из совета директоров UC Rusal

Ведомости
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Совет директоров UC Rusal, попавшей под санкции США, покинули два независимых исполнительных директора – директор по стратегическим проектам ГК «Ренова» Максим Гольдман и исполнительный директор «Онэксима» Даниэль Вольф. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Гонконгской биржи.

Теперь в совете директоров компании будет два исполнительных директора, семь неисполнительных директоров и пять независимых неисполнительных директоров.

10 апреля из совета директоров UC Rusal ушел независимый директор Филип Лэйдер. Днем раньше из него вышел гендиректор швейцарского трейдера Glencore Айван Глазенберг.

6 апреля UC Rusal оказалась в числе российских компаний, попавших под санкции США. 9 апреля компания предупредила о возможности технического дефолта. В понедельник акции компании на Гонконгской бирже рухнули более чем на 50%. По итогам торгов вторника они подешевели еще на 8,7%.

Политика
Новости

Шесть человек погибли при крушении Ми-8 в Хабаровске

Ведомости
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Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в Хабаровске, в районе улиц Антенная – Хирургическая на пустыре, сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по Хабаровскому краю. На борту находились шесть человек, есть пострадавшие.

Источник «Интерфакса» в оперативном штабе сообщил, что все шестеро находившихся на борту людей погибли.

По предварительным данным, вертолет мог упасть из-за совокупности факторов, «среди которых возможна ошибка экипажа в условиях отказа техники».

Политика
Новости

В Кремле рассказали о «почетной ссылке» Тулеева

Ведомости
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Возглавивший Совет народных депутатов Кемеровской области экс-губернатор Кузбасса Аман Тулеев «не будет принимать никакого участия в управлении регионом». Об этом пишет РБК со ссылкой на высокопоставленного федерального чиновника. Он пояснил, что из этого исходит как Кремль, так и сам экс-губернатор. Выдвижение Тулеева на позицию спикера он назвал «почетной ссылкой» бывшего регионального лидера. Такое же мнение высказал источник, близкий к администрации президента. Другой федеральный чиновник заявил, что Тулеев не будет принимать «активного участия» в руководстве областью.

Об исполняющем обязанности губернатора Сергее Цивилеве один из федеральных чиновников отозвался как об «эффективном и порядочном руководителе». Изначально предполагалось, что на позицию и. о. губернатора Цивилев будет назначен в мае, рассказал собеседник издания, но пожар в ТРЦ «Зимняя вишня», унесший 64 жизни, внес свои коррективы и в политику.

Тулеев объявил об отставке с поста губернатора 1 апреля. Решение об уходе он принял накануне. Президент его поддержал. Как пояснял ранее один из собеседников издания, в Кремле понимали, что Тулееву пришло время уходить. Понимал это и сам Тулеев, «а дальше совпали интересы».

Против выдвижения Тулеева на позицию спикера выступал руководитель фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергей Неверов. Он опасался, что избиратели «не поймут такого решения». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пообещал, что Кремль не будет вмешиваться в ситуацию.

Политика
Новости

Авиакомпаниям объявили новые правила полетов в Средиземноморье из-за Сирии

Ведомости
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Авиакомпании, выполняющие рейсы в Средиземноморском регионе, оповещены о готовности к новым правилам полетов из-за возможных пусков ракет по целям в Сирии в ближайшие часы, передает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

«Сетевой управляющий операционный центр (NMOC), расположенный в Брюсселе, предупредил авиакомпании о необходимости потенциального пересмотра маршрутов и воздушных коридоров рейсов... в связи с возможным обострением конфликта в Сирии и нанесением ударов по наземным целям», – сказал источник.

По его словам, авиаперевозчики предупреждены о том, что в ближайшие 72 часа возможно нанесение ракетных ударов по целям в Сирии.

Авиакомпаниям рекомендовано планировать полеты с учетом НОТАМов (оперативно распространяемой информации об изменениях в правилах проведения и обеспечения полетов и аэронавигационной информации. – «Ведомости»), отметил он.

По его словам, предупреждения получили ряд европейских, российских авиакомпаний, а также перевозчики стран СНГ.

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Политика
Новости

Мэй, Макрон и Трамп сочли необходимым ответить на химическую атаку в Сирии

Ведомости
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Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обсудила по телефону с американским президентом Дональдом Трампом и его французским коллегой Эмманюэлем Макроном возможное применение химического оружия в сирийском городе Дума, расположенном в Восточной Гуте (недалеко от Дамаска), передает телеканал Sky News. Мэй, Макрон и Трамп осудили возможную химическую атаку, а также пришли к выводу о необходимости ответа со стороны международного сообщества.

«Международному сообществу необходимо отреагировать на соблюдение всемирного запрета на использование химического оружия. Соединенное Королевство и США должны тесно сотрудничать, в том числе с международными партнерами для того, чтобы виновные были привлечены к ответственности», – сообщает телеканал.

По итогам встречи с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом Макрон заявил о том, что в ближайшие дни Франция объявит о своем решении.

Сирийская оппозиция ранее объявила том, что в Восточной Гуте было применено химическое оружие. По неофициальным данным, погибло около 70 человек. Власти Сирии опровергают данную информацию. Генштаб России назвал сведения о химатаке ложью.

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Бизнес
Новости

Потанин выразил уверенность в восстановлении цен на акции «Норникеля»

Ведомости
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Президент «Норникеля» Владимир Потанин заявил о том, что санкции США оказали давление на котировки акций возглавляемой им компании. По его словам, в долгосрочной перспективе они восстановятся до прежних уровней. Об этом он рассказал в эфире телеканала «Россия 24».

«Норильский никель», который я представляю, несмотря на то что он непосредственно не попадает под санкции, тем не менее, видите, тоже сталкивается с этим встречным ветром. Ну как минимум упали довольно значительно, так сказать, акции компании. Я уверен, что они в долгосрочной перспективе восстановятся, но тем не менее инвесторы не бывают довольны, когда эти акции падают», – передает слова бизнесмена ТАСС.

Потанин объяснил падение рыночной капитализации «Норникеля» проседанием всего российского рынка. Он считает, что давление на экономику России может усилиться.

«Некоторое время, я думаю, эта тенденция [введение санкций] будет продолжаться. Более того, я думаю, что мы не можем исключать и усиления давления», – сказал он.

По его мнению, российская экономика и каждая отдельно взятая компания должны наращивать «свой внутренний ресурс, думать о своей устойчивости и диверсификации своих рисков».

Потанин отметил, что, несмотря на падение котировок, продукция «Норникеля» востребована во всем мире. По его словам, около 50% меди, никеля и других продуктов, производимых «Норникелем», потребляется в Китае, «много потребляется в Юго-Восточной Азии», спрос на продукцию компании высокий.

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