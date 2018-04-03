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«Роскосмос» и Mail.ru запустили сайт для отправки писем на МКС

Госкорпорация «Роскосмос» и Mail.ru Group запустили проект «Письма в космос», в рамках которого все желающие могут написать письма космонавтам, сообщают пресс-службы «Роскосмоса» и Mail.ru Group. Лучшие произведения космическая корпорация отправит на Международную космическую станцию (МКС).

«Писать космонавтам можно о чем угодно – поздравить с профессиональным праздником, задать вопросы, отправить пожелания, рисунки или фотографии», – уточнили в Mail.ru Group.

Подготовить письмо и разместить его на сайте проекта cosmos.mail.ru нужно до 11 апреля включительно. Космонавты Антон Шкаплеров и Олег Артемьев, которые сейчас работают на космической станции, определят лучшие письма и подготовят видеоответ. Ролик опубликуют на сайте проекта в День космонавтики.

В «Роскосмосе» ожидают много писем от желающих. «Для Олега Артемьева и Антона Шкаплерова этот проект станет приятным подарком к самому космическому празднику, ведь, работая полгода вдали от семьи, друзей и коллег, космонавты вдвойне рады любой возможности общения и, конечно, «обратной связи» – вопросам, пожеланиям и просто добрым словам!» – пояснили в пресс-службе космической корпорации.

В Mail.ru Group добавили, что проект дает возможность задать любые вопросы космонавтам, больше узнать о космосе и о жизни на орбите, «что называется, из первых уст».

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