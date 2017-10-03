60 лет первому спутнику Земли

РКК «Энергия» / ТАСС

Первый искусственный спутник Земли был запущен в СССР 4 октября 1957 года. На орбиту его вывела ракета-носитель «Спутник», созданная на основе межконтинентальной баллистической ракеты «Р-7», предназначенной для нанесения удара по США

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