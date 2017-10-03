60 лет первому спутнику Земли
В 1957 году началась космическая эра
Первый искусственный спутник Земли был запущен в СССР 4 октября 1957 года. На орбиту его вывела ракета-носитель «Спутник», созданная на основе межконтинентальной баллистической ракеты «Р-7», предназначенной для нанесения удара по США
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Над созданием аппарата работала команда ученых во главе с Сергеем Королёвым под индексом ПС-1 («простейший спутник»). Спутник представлял из себя шар диаметром 58 см и массой 83,6 кг
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Радиопередатчики спутника работали в течение двух недель после старта, посылая «бипы» длительностью около 0,3 секунды. Вместе со спутником на орбиту вышел центральный блок ракеты массой свыше 7 т. На фото: научный сотрудник принимает сигналы спутника
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Космический аппарат летал до 4 января 1958 г. и совершил 1440 витков вокруг Земли
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Сигналы спутника были слышны по всему миру. Британские инженеры принимают сигнал советского аппарата
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Первый американский искусственный спутник Земли Explorer-I был запущен 1 февраля 1958 г. Для запуска был создан носитель Jupiter-C на основе баллистической ракеты Redstone, предназначавшейся для испытания уменьшенных макетов боеголовок
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Американский спутник весил 21,5 кг против 83,6 кг советского
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Explorer-I прекратил радиопередачи 28 февраля 1958 г. и сгорел в атмосфере в марте 1970 г.
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Копия «Спутника-1» под крышей советского павильона на Всемирной выставке в Брюсселе в 1958 г. На первом плане макет «Спутника-2»
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В 1964 г. в честь открытия космической эры человечества был воздвигнут монумент «Покорителям космоса» на ВДНХ
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