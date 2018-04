Депозитарий Citi возобновил операции с бумагами En+

Политика

Песков прокомментировал возможный военный удар США по Сирии

Кремль призвал избегать шагов, которые могли бы дестабилизировать ситуацию в Сирии. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «В вопросе того, что будет, если будет нанесен такой или сякой удар [по Сирии], по-прежнему хочется надеяться, что все стороны будут избегать каких-то шагов, которые а) ничем в реальности не спровоцированы и б) которые могут существенно дестабилизировать и без того хрупкую ситуацию в регионе», – заявил Песков. Так он ответил на вопрос о возможном ответе Москвы в случае ракетного удара Вашингтона по Сирии.

Песков призвал не ориентироваться на публикации в СМИ о возможном применении химического оружия в сирийском городе Дума. «Давайте не будем ориентироваться на сообщения газет, тем более со ссылкой на какие-то эфемерные источники», - заявил пресс-секретарь президента, призвав стороны конфликта к «объективному и беспристрастному» расследованию. Похожим образом он ответил на просьбу прокомментировать сообщения о том, что британский премьер-министр Тереза Мэй отказалась от ударов по Сирии, попросив у руководства США более весомых доказательств причастности сирийских властей к химатакам. «Это слишком ответственная материя, чтобы делать такие ни на чем не зиждущиеся выводы», - подытожил пресс-секретарь российского лидера.

Президент США Дональд Трамп рассматривает несколько сценариев применения силы против Сирии, писала газета The New York Times со ссылкой на источники в Белом доме. Советники президента уверены, что новая операция должна быть масштабнее, чем удар по военному аэродрому в прошлом году, уточняла газета. Associated Press со ссылкой на источники в американском руководстве указывало, что американский лидер обсуждал военный удар по Сирии с представителями Великобритании и Франции. Однако, по данным агентства, пока ни один из лидеров трех государств не принял окончательного решения.