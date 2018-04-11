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«ВТБ капитал» прекратит анализ попавших под санкции UC Rusal и En+

«ВТБ капитал» прекратит анализ попавших под санкции UC Rusal и En+, основным акционером которых выступает Олег Дерипаска. Об этом говорится в обзоре инвестиционного банка.

«В связи с кадровыми перестановками в аналитическом отделе мы прекращает анализ En+ и UC Rusal», - говорится в обзоре.

В обзоре указывается, что последние прогнозные цены и рекомендации аналитиков «ВТБ капитала» для акций и глобальных депозитарных расписок (GDR) этих компаний больше не должны использоваться для принятия инвестиционных решений.

9 апреля инвестиционная компания «Атон» прекратила анализ En+ и UC Rusal в связи с новыми санкциями США, введенными 6 апреля. В тот же день аналогичное решение в отношении анализа UC Rusal принял «Ренессанс капитал».

11 апреля совет директоров UC Rusal покинули два независимых исполнительных директора – директор по стратегическим проектам ГК «Ренова» Максим Гольдман и исполнительный директор «Онэксима» Даниэль Вольф. До этого из совета директоров компании ушли также независимый директор Филип Лэйдер и гендиректор швейцарского трейдера Glencore Айван Глазенберг.

После введения санкций UC Rusal, оказавшаяся в «черном списке» минфина США, предупредила о возможности технического дефолта. Ее акции на Гонконгской бирже 9 апреля рухнули более чем на 50%. По итогам торгов 10 апреля они подешевели еще на 8,7%.