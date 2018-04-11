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«Лужники» подали иск к «Астеросу» почти на 1 млрд рублей

IT-холдинг «Астерос», недавно подавший заявление о собственном банкротстве, во вторник получил иск на 937,9 млн руб. от одного из своих крупнейших заказчиков – «Олимпийского комплекса «Лужники», следует из картотеки Арбитражного суда. Что послужило поводом для иска, не уточняется.

В 2016 г. «Лужники» заключили с «Астеросом» контракт на организацию строительства инфраструктуры грядущего чемпионата мира по футболу - 2018. Как следует из конкурсной документации, речь шла о реконструкции двух кассовых павильонов «Лужников». IT-компоненты для оборудования кассовых павильонов обошлись в 82 млн руб., этот контракт был заключен в декабре 2017 г.

Еще «Лужникам» для чемпионата был нужен удаленный пункт досмотра грузов и транспорта, и в 2017 г. «Астерос» заключил контракт на их строительство на сумму 372 млн руб. Контракт на компоненты IT-инфраструктуры кассовых павильонов на 205 млн руб. «Лужники» и «Астерос» заключили совсем недавно – в январе 2018 г.

«Астерос» – крупная IT-компания. В рейтинге IT-компаний России CNews Analytics за 2016 г. он занимал 16-е место с выручкой 21,4 млрд руб. В 2014 г. интегратор участвовал в олимпийской стройке и работал над проектом по созданию систем безопасности Олимпийской деревни.

«Ведомости» ожидают комментарии «Лужников» и «Астероса»