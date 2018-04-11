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Фридман подтвердил планы объединить LetterOne и BASF вопреки санкциям

LetterOne (L1) и немецкий концерн BASF придерживаются прежних планов и намерены объединить нефтяные активы, несмотря на новый виток санкций, заявил cовладелец и председатель наблюдательного совета «Альфа-групп» Михаил Фридман. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Насколько я знаю, вполне [идут переговоры]. Никаких изменений нет. Непосредственно на переговорах не отражается [санкции США]», - заявил он.

О возможном слиянии нефтегазового подразделения BASF - Wintershall с Dea Deutsche Erdoel (DEA), которая контролируется группой L1, 24 ноября сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники. Позже стороны подтвердили эту информацию. Агентство указывало, что новая компания может стоить 10 млрд евро. В перспективе компании рассматривают проведение IPO, отмечало агентство.

В конце 2017 г. BASF и L1 подписали протокол о намерении, предусматривающий слияние их нефтегазовых «дочек» Wintershall и DEA. На первоначальном этапе 67% акций WintershallDEA будут принадлежать BASF, 33% - LetterOne, уточнял германский концерн.

Минфин США ввел новые санкции в отношении российского бизнеса и чиновников 6 апреля. Всего в санкционном списке оказались 26 человек и 15 компаний. Сильнее других новые ограничения затронули Олега Дерипаску: в списке американского минфина оказались восемь связанных с ним компаний, включая En+ и UC Rusal. Под санкции попала и группа компаний «Ренова» Виктора Вексельберга.