Exxon и Катар начали переговоры о совместной добыче сланцевого газа в США

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Генштаб позвал экспертов ВОЗ в Сирию для проверки версии о химической атаке

Генштаб ВС России пригласил представителей Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Восточную Гуту для того, чтобы разобраться в ситуации с «500 пострадавшими от токсичных веществ в Думе». Об этом говорится в заявлении первого замначальника Главного оперативного управления Генштаба Виктора Познихира.

«За прошедшие несколько часов мы связались с представителями сирийского Красного Полумесяца и местного офиса координатора ООН в Сирии, активно на месте участвующими в проведении гуманитарной операции в Восточной Гуте, с целью установления местоположения этих пострадавших. Никакими данными, озвученными представителем ВОЗ, никто из них не обладает", - отмечается в заявлении.

Специалисты РХБ-защиты (Войска радиационной, химической и биологической защиты. - Ред.) взяли пробы грунта, собрали осколки с так называемого места «применения» химоружия. «Проведена их экспертиза, которая показала отсутствие нервно-паралитических и хлорсодержащих отравляющих веществ», - отмечается в заявлении.

Опрос персонала и пациентов медучреждения, показанного на съемках «Белых касок», не выявил доказательств применения отравляющих веществ. Врачи данного учреждения, представители местного населения, а также покидающие Думу боевики не располагают информацией о каких-либо пострадавших от химической атаки.

Военные врачи Центра по примирению враждующих сторон посетили единственную в Думе больницу. Обследовав пациентов, они установили, что пострадавшие с симптомами поражения веществами типа зарин и хлор не поступали. «Также не обнаружено и тел якобы погибших от воздействия отравляющих веществ», - говорится в заявлении.

В Генштабе отметили, что в 2015 г. представители ВОЗ в ходе гуманитарной операции в Алеппо неоднократно заявляли о катастрофической ситуации с лекарствами в подконтрольных боевикам районах города. «Однако после освобождения Алеппо были выявлены переполненные склады террористов с импортными лекарствами и медицинским оборудованием, в том числе поставляемым в Сирию по линии ВОЗ», - говорится в сообщении. Руководство ВОЗ до сих пор никак не прокомментировало данную информацию.

Сирийская оппозиция 7 апреля объявила о применении химического оружия правительственными войсками в Думе - городе, расположенном в Восточной Гуте, недалеко от Дамаска. По информации боевиков, в результате химической атаки погибли около 70 человек. Власти Сирии официально опровергают данную информацию.