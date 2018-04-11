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Россия возобновила авиасообщение с Египтом

Россия возобновила прямое авиасообщение с Египтом. Из аэропорта «Шереметьево» вылетел в Каир самолет «Аэрофлота». Информация об этом размещена на онлайн-табло аэропорта.

Борт SU400 вылетел в 21.05 мск. В пресс-службе авиакомпании заявили РИА «Новости», что на борту самолета около 120 пассажиров.

В свою очередь египетская авиакомпания EgyptAir совершит первый рейс в Москву 12 апреля.

Россия приостановила авиасообщение с Египтом осенью 2015 г. после крушения в небе над Синаем самолета авиакомпании «Когалымавиа», следовавшего рейсом Шарм-эль-Шейх - Санкт-Петербург. На его борту были 217 пассажиров и семь членов экипажа. По информации следствия, на борту самолета сработало взрывное устройство.