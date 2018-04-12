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Швейцарская Sulzer выкупила свои акции у «Реновы» и вышла из-под санкций

Швейцарская Sulzer получила лицензию OFAC и закрыла сделку с «Реновой», в рамках которой подпавшая под санкции группа Виктора Вексельберга продала самой компании 5 млн ее акций. Об этом сообщают пресс-службы обеих компаний.

Доля «Реновы» в швейцарской компании по итогам сделки опустилась ниже контроля и составила 48,83%. До сделки она составляла 63,42%.

«Sulzer подтверждает, что компания больше не является объектом санкций по закону США. Компания может возобновить операции по всему миру в нормальном режиме», - указывается в заявлении Sulzer. Компания признала, что санкции отразились на ее деятельности, но не опасается их долгосрочного влияния на свои показатели.

Кроме того, компания примет меры для размораживания активов, которые были заблокированы в последние дни, отмечается в сообщении Sulzer.

Таким образом, Sulzer, выпускающая оборудование для нефтяной отрасли, успела выйти из-под санкционного удара до дедлайна от индексного провайдера MSCI. Ранее MSCI пообещала, что акции Sulzer будут удалены из индекса MSCI Global Small Cap, если по состоянию на 16 апреля неопределенность в вопросе действия санкций в отношении компании сохранится.

Группа подписала обязывающее соглашение о продаже 5 млн акций Sulzer самой компании (до сделки доля «Реновы» составляла 63,42%) 7 апреля. Согласно договоренностям, Sulzer выкупила у «Реновы» акции, торгующиеся на швейцарской бирже, по средневзвешенной цене за период с 9 апреля до 13 апреля.

Тогда Sulzer указывала, что произведет расчеты с российской группой только после того, как убедится в том, что эти операции не попадают под американские санкции. В новом сообщении не указывается, произвели ли компании эти расчеты.

Минфин США ввел новые антироссийские санкции 6 апреля. Под них попала «Ренова» Вексельберга и ее партнеры, в частности Sulzer. Швейцарская компания пообещала подробнее прокомментировать сделку одновременно с публикацией квартальных результатов 19 апреля.