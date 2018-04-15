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На шахте в Ростовской области произошло обрушение

В Красносулинском районе Ростовской области произошло обрушение на шахте «Дальняя», сообщает Южный региональный центр МЧС России. Инцидент произошел на глубине 800 м.

При обрушении погиб один человек, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник. По его словам, в момент происшествия под землей находились 87 шахтеров, 86 из них смогли выбраться на поверхность самостоятельно.

«Один остался в шахте. Позднее его тело было поднято на поверхность специалистами военизированного горноспасательного отряда», – сказал собеседник агентства.

Официального подтверждения информации о погибшем нет. О причинах произошедшего пока не сообщается.