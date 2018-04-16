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«Трансконтейнер» оспорил через суд отказ ФАС в покупке терминала Global Ports

«Трансконтейнер» обратился с иском в суд о признании недействительным решения Федеральной антимонопольной службы (ФАС) об отказе в удовлетворении ходатайства о покупке терминала Global Ports, следует из картотеки арбитражных дел.

Заявление компании от 19 февраля поступило в Арбитражный суд Москвы 9 апреля. Суд согласно документам принял его и возбудил производство. Ответчиком выступает антимонопольная служба. Для выяснения обстоятельств требований на 17 мая назначено собеседование со сторонами и предварительное судебное заседание.

Заместитель гендиректора «Трансконтейнера» Виктор Марков пояснил «Коммерсанту», что компания 12 апреля получила отзыв ФАС на дополнительные материалы, но по существу «ничего нового в них не было – ФАС частично скопировала текст отказа в согласовании ходатайства». Он подчеркнул, что аргументацию компании служба не услышала и не оценила.

«Служба указала, что "Трансконтейнер" занимает доминирующее положение, потому что его доля на рынке предоставления платформ и контейнеров превышает 50%, однако фактически на сегодняшний день она порядка 43%», – добавил собеседник газеты. По словам Маркова, компания не понимает, откуда ведомство взяло данные о структуре и объемах рынка.

О том, что ФАС отказала «Трансконтейнеру» в покупке 100% акций петербургского логистического комплекса Global Ports – ЗАО «Логистика-терминал», стало известно в декабре 2017 г. Global Ports подписала с «Трансконтейнером» договор о продаже 100% терминала за 1,9 млрд руб. летом 2017 г.

В ведомстве указывали, что сделка создаст вертикальную цепочку ключевых транспортных активов (фитинговых платформ, контейнеров и сухого порта – железнодорожного контейнерного терминала), что даст возможность компании влиять на условия контейнерных перевозок в сторону Большого порта Санкт-Петербург. Это, в свою очередь, может привести к ограничению конкуренции и усилению доминирующего положения «Трансконтейнера» на рынке, указывала служба.