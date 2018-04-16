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Polymetal и Русская медная компания договорились об обмене активами

Polymetal заключил соглашение с Русской медной компанией (РМК) об обмене 100% месторождения Тарутинское в России на 85% в месторождении Восточно-Тарутинское в Казахстане. Об этом говорится в сообщении Polymetal.

Эта сделка не предусматривает дополнительных платежей или отложенного вознаграждения. Ее закрытие запланировано на II квартал при условии получения разрешений от регуляторов. «Восточно-Тарутинское намного больше подходит Polymetal с точки зрения логистики и потенциального размера запасов», – прокомментировал сделку главный исполнительный директор компании Виталий Несис.

Polymetal также завершил покупку 45% в серебряном месторождении Прогноз в Якутии, увеличив в нем долю до 50%, сообщила компания.

В сообщении уточняется, что вознаграждение за 45% доли в Прогнозе на момент закрытия сделки составило $72 млн, выплаченных в виде 6,307 млн обыкновенных акций компании. В то же время на 90% акций вознаграждения установлен мораторий на продажу сроком 180 дней.

Согласно плану развития проекта при условии положительного инвестиционного решения полная производительность месторождения будет достигнута в 2024 г.