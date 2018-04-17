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«Русал» приостановил экспорт алюминия через «Трансконтейнер»

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«Русал» приостановил экспортные перевозки алюминия контейнерами «Трансконтейнера». Об этом в кулуарах форума TransRussia рассказал гендиректор оператора Петр Баскаков, передает ТАСС.

Стороны не расторгли контракт, он продолжает исполняться, заявки по перевозке алюминия на май «Русал» продолжает формировать, пояснил Баскаков.

По его словам, две трети от всего объема перевозимого алюминия по контракту с «Русалом» поставляется на экспорт. Оставшаяся треть приходится на внутренние перевозки. «Русал» на этой неделе приостановил отправку на заводы порожних контейнеров. «Тот металл, который был на колесах, временно "остановлен" до выяснения вопроса по оплате и назначению», - сказал Баскаков.

Он отметил, что в апреле были запланированы перевозки 3000 контейнеров. Однако перевезено только около 700 контейнеров, добавил он.

Минфин США 6 апреля ввел санкции в отношении основного владельца «Русала» Олега Дерипаски и восьми подконтрольных ему компаний. Теперь американские резиденты должны до 5 июня аннулировать все контракты с «Русалом». В свою очередь Лондонская биржа металлов с 17 апреля ввела временные ограничения на торговлю алюминием «Русала» из-за санкций США. До этого торговая площадка прекратила листинг первичного алюминия, производимого предприятиями «Русала».

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Технологии
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Faceboок, Microsoft и еще 30 компаний подписали «конвенцию» о неучастии в кибератаках

Ведомости
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Более 30 технологических компаний, в том числе Facebook и Microsoft, подписали соглашение о публичном отказе от участия в кибератаках, которые могут быть организованы правительством какой-либо страны, сообщает Reuters.

Согласно документу компании обязуются обмениваться информацией об уязвимостях друг друга, угрозах безопасности. В число подписавших соглашение компаний вошли Cisco, Juniper Networks, Oracle, Nokia, SAP, Dell, Symantec, FireEye и Trend Micro. Крупные американские технологические компании Amazon, Apple, Alphabet и Twitter отказались от участия в соглашении. Как отмечает Reuters, в список подписавшихся также не вошла ни одна из российских, китайских, иранских и северокорейских компаний.

Президент Microsoft Брэд Смит на протяжении нескольких лет пытался донести до общественности мысль о необходимости создания так называемой «цифровую женевскую конвенцию», которая бы установит правила поведения в киберпространстве. В феврале 2017 г. на конференции по кибербезопасности в Сан-Франциско Смит предложил технологическим компаниям заключить подобное соглашение. 

«Прошлогодние разрушительные кибератаки повредили, уничтожили и разрушили системы по всему миру. Эти атаки становятся все более сложными... и обыденными», - говорится в заявлении Смита, опубликованном в блоге Microsoft. По его словам, технологические компании первыми несут ответственность за кибербезопасность. «Мы создаем продукты. Мы управляем платформой. Мы, к сожалению, сражаемся во многих отношениях. Мы является первыми ответчиками», - отметил он. Смит считает, что доверие - это основа отношений с клиентами.

10 главных кибератак в истории человечества

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Финансы
Новости

Moody's понизило кредитные рейтинги банка «Возрождение»

Ведомости
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Международное рейтинговое агентство Moody's понизило кредитные долгосрочные рейтинги банка «Возрождение» в иностранной и национальной валютах с В2 до В3. Об этом говорится в пресс-релизе агентства.

При этом агентство оставило рейтинги кредитной организации в статусе «на пересмотре».

Moody's объясняет пересмотр рейтингов «сохраняющейся неопределенностью в отношении будущей структуры акционеров и их видения дальнейшей стратегии развития банка». По мнению агентства, такое положение банка предполагает риски для клиентов. При этом Moody's отмечает, что сейчас «банк «Возрождение» не имеет неисполненных кредитных требований к Промсвязьбанку, с которым ранее банк связывали общие акционеры».

«Мы понимаем, что решение Moody's основано на стандартной методологии и опирается на формальные критерии, без учета сущностных изменений и событий в деятельности банка. Никаких новых аргументов, кроме отсылки к акционерам, мы не увидели», – так прокомментировал понижение рейтингов председатель правления «Возрождения» Марк Нахманович.

«Возрождение» и Промсвязьбанк ранее контролировались братьями Дмитрием и Алексеем Ананьевыми. После принятия решения Центробанком о санации Промсвязьбанка в декабре 2017 г. Ананьевы объявили о разделе бизнеса. Дмитрию Ананьеву достались финансовые активы.

На данный момент «Возрождение» находится в процессе смены владельцев. После санации Промсвязьбанка деловая репутация его основного собственника – «Промсвязькапитала» в лице братьев Ананьевых – перестала соответствовать требованиям ЦБ. Регулятор обязал компанию снизить долю в «Возрождении» до не более 10% в течение трех месяцев - до 18 марта. Это требование акционеры выполнили. 5 февраля стало известно, что банк оказался под контролем 10 иностранных компаний. Однако это не устроило ЦБ, и он направил новое предписание, где указал, что шесть из этих десяти компаний находятся под контролем Дмитрия Ананьева либо входят в одну группу лиц. ЦБ, как утверждалось в отчетности банка, в третий раз потребовал снизить долю контролирующих акционеров.

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Бизнес
Новости

ФАС заподозрила десять крымских компаний в перепродажах топлива

Ведомости
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Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) возбудила административное дело по ч. 4 ст. 11 «Закона о защите конкуренции» в отношении десяти крымских компаний, обеспечивающих полуостров нефтепродуктами. Об этом говорится в сообщении ведомства.

В нарушении антимонопольного законодательства подозреваются ООО «Руант», ООО «Консонанс», ООО «Фирма ТЭС», ООО «Кедр», ООО «Брокерский альянс независимых трейдеров», ООО «Дартс», ООО «Топливная компания Карат», ООО «Продукт-инвест», ООО «КД-ойл» и ООО «Синергия Ойл групп».

ФАС установила, что компании перепродают друг другу нефтепродукты несколько раз до того, как поставить их на АЗС. «Цепочка перепродажи товара содержит в себе признаки согласованных действий между хозяйствующими субъектами, приводящих к ограничению конкуренции на рынке нефтепродуктов Крыма, а также осведомленности каждого из участников о намерении каждого другого участника действовать определенным образом», - говорится в сообщении.

ФАС пришла к выводу, что компании при помощи перепродажи влияли на условия обращения нефтепродуктов на рынке, в частности, значительное влияние оказывалось на розничную цену продукции.

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Технологии
Новости

Греф отказался считать подконтрольный Сбербанку мессенджер заменой Telegram

Ведомости
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Мессенджер Dialog пока не может заменить Telegram, заявил президент Сбербанка Герман Греф. Об этом сообщает «РИА Новости».

По словам Грефа, Dialog надо доработать. «До конца 2019 г., точно знаю, что мы должны стать одним из самых многофункциональных мессенджеров», – отметил президент Сбербанка. Греф рассказал, что сам использует Dialog. У мессенджера устойчивая интернет-связь и видеосвязь, добавил он.

В конце марта Сбербанк приобрел мажоритарную долю в разработчике корпоративного мессенджера Dialog – компании «Диалог». Банк сообщал, что планирует этим сервисом заменить сторонние мессенджеры. Развитие Dialog не связано с закрытием Telegram, отмечает Греф.

Ранее Сбербанк удалил своего бота в Telegram, доступ к которому Роскомнадзор начал блокировать в понедельник. Представитель банка отказался от комментариев.

10 самых безопасных мессенджеров

Технологии
Новости

Пользователи рунета пожаловались на сбои в работе Twitter

Ведомости
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Социальная сеть Twitter работает с перебоями, пожаловались пользователи рунета. Сбои в работе Twitter начали в 16.50 мск. Корреспонденты «Ведомостей» убедились, что перестала работать версия социальной сети в десктопе. При заходе в Twitter на компьютере сайт сервиса выдает ошибку «Спасибо за сообщение о неисправности! В ближайшее время мы устраним проблему и приведем систему в рабочее состояние». Также в приложении перестали загружаться твиты, жалуются пользователи.

Роскомнадзор в понедельник, 16 апреля, начал блокировать доступ к мессенджеру Telegram. Но массированная блокировка коснулась и мессенджера Viber – некоторые пользователи из России могли испытывать трудности со звонками в Viber, говорила «Ведомостям» представитель мессенджера. Во вторник по состоянию на 15.00 мск Viber работает без перебоев, сообщил представитель Роскомнадзора.

Связаны ли перебои в работе Twitter с попытками Роскомнадзора заблокировать на территории России мессенджер Telegram, пока неизвестно.

Технологии
Новости

На французском острове нашли фрагмент ракеты SpaceX

Ведомости
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На французском острове Кеменес, расположенном в Атлантическом океане (регион Бретань), двое фермеров нашли часть космического корабля SpaceX, передает BFMTV.

Найденная деталь представляла собой белый металлический конус диаметром 2,5 м и высотой 1,3 м. Находку обнаружили 11 апреля на побережье острова. Судя по фотографиям, выложенным в сети, обнаруженный фрагмент обгорел.

Фермеры написали в Twitter сообщение основателю SpaceX Илону Маску. По их словам, пока он им не ответил. Найденный фрагмент они перевезли ближе к дому.

SpaceX 31 марта успешно запустила ракету-носитель Falcon 9 с 10 телекоммуникационными спутниками Iridium. Это был 51-й пуcк Falcon 9 по счету. Ракету запустили с авиабазы Вандерберг (Калифорния). При запуске была вторично использована первая ступень ракеты.

Технологии
Новости

Apple собралась запустить новый сервис платной подписки на статьи СМИ

Ведомости
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Apple собирается интегрировать недавно приобретенный сервис электронной подписки на журналы Texture в сервис Apple News и запустить премиум-подписку, передает Bloomberg со ссылкой на источники. Как отмечает агентство, компания хочет получать больший доход от онлайн-контента. Новый сервис позволит ей зарабатывать на подписке на СМИ так же, как сервис Apple Music, подписку на который компания продает в США за $9,99 в месяц, пишет Bloomberg.

Онлайн-сервис Texture позволяет за абонентскую плату в размере $10 читать с мобильных устройств статьи более чем 200 изданий, таких как People, New Yorker, National Geographic, Vogue. О том, что его новым владельцем стал производитель iPhone, было объявлено в марте. По словам одного из источников Bloomberg, после закрытия сделки Apple сократила не менее 20 сотрудников Texture (до этого в компании работали около 100 человек).

По информации источников, обновленное приложение Apple News станет доступно клиентам со следующего года, часть доходов от подписки будут получать издатели журналов. Официально Apple не комментирует эту информацию.

В октябре 2011 г. Apple выпустила Newsstand - мобильное приложение, встроенное в iOS на устройствах iPad, iPhone и iPod touch. Оно позволяет скачивать электронные версии газет и журналов. В 2015 г. компания запустила сервис Apple News. Это приложение позволяет узнавать новости на любом мобильном устройстве. Речь идет как о печатных изданиях, так и о цифровых медиа. Приложение отбирает и показывает пользователю информацию, основываясь на его интересах.

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Бизнес
Новости

«Ильюшин финанс» отказалась от иска на 3 млрд рублей к «Авиастар-СП»

Ведомости
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Арбитражный суд Воронежской области прекратил производство по иску ОАО «Ильюшин финанс ко.» (ИФК) к АО «Авиастар-СП». Сумма претензий составляла 3,26 млрд руб., передает «Интерфакс» со ссылкой на материалы суда.

Производство прекращено из-за отказа ИФК от заявленных требований.

Представитель пресс-службы ИФК пояснил, что в марте 2018 г. компания подала иск в суд с требованием взыскать с «Авиастар-СП» около 3,26 млрд руб. «На эту сумму компания требовала уменьшить цену за 7 приобретенных у "Авиастара" пассажирских и грузовых Ту-204», - уточнил он. По его словам, претензия касалась того, что производитель вместо заявленного в договоре ресурса самолетов в 25 000 посадок гарантировал только 8000. Решение об урегулировании конфликта теперь решается на внутрикорпоративном уровне, так как обе компании входят в ОАК, добавил он.

АО «Авиастар-СП» занимается производством транспортных самолетов Ил-76МД-90А, пассажирских и грузовых самолетов семейства Ту-204, а также предоставляет сервисное обслуживание транспортных самолетов Ан-124 «Руслан».

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Политика
Новости

Экс-президента Армении избрали на пост премьер-министра на фоне протестов

Ведомости
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Парламент Армении избрал бывшего президента страны Сержа Саргсяна премьер-министром республики, сообщает «Интерфакс». По данным агентства, за Саргсяна проголосовали 76 депутатов, против него выступили лишь 17.

Саргсян был единственным кандидатом, уточняет ТАСС. На этот пост бывшего президента выдвинули фракции правящей Республиканской партии и коалиционного партнера – партии «Дашнакцутюн».

Выдвижение Саргсяна на пост премьер-министра сопровождают акции протеста, за которыми стоит оппозиция. Лидер партии «Гражданский договор» Никол Пашинян и его сторонники блокировали движение в центре Еревана. Прокуратура Армении возбудила уголовное дело о незаконной организации и проведении митингов. В результате столкновений с полицейскими пострадали как минимум 46 человек.

Саргсян был президентом Армении 10 лет – с 2008 по 2018 г. В апреле этого года в Армении прошла инаугурация нового президента Армена Саркисяна.

Что происходит в Армении

Политика
Новости

Меркель заявила о солидарной ответственности России за химатаку в Сирии

Ведомости
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Российские власти разделяют ответственность с правительством Сирии за предполагаемую химическую атаку в пригороде Дамаска, считает канцлер Германии Ангела Меркель.

«Мы знаем, что относительно атаки ядовитым газом в Сирии Россия, как союзник [президента Башара] Асада, разделяет ответственность. В этом нет никаких сомнений, в то же время важно продолжать диалог с Россией», – сказала Меркель (цитата по Reuters) на пресс-конференции с премьер-министром Новой Зеландии Джасиндой Ардерн.

Меркель добавила, что рассчитывает на встречу с российским президентом Владимиром Путиным в обозримом будущем. Ранее лидеры государств в телефонном разговоре выразили готовность содействовать политико-дипломатическому урегулированию в Сирии, сообщила пресс-служба Кремля.

В ночь на 14 апреля США, Франция и Великобритания нанесли авиаудары по правительственным объектам в Сирии, которые связаны, по данным союзников, с программой химического оружия страны. Атака стала ответом на предполагаемое применение 7 апреля в городе Дума в Восточной Гуте химического оружия против оппозиционных Асаду сил. Сирия назвала сообщения о химатаке недостоверными. Российское Минобороны заявило об отсутствии следов химоружия в Думе. Москва также заверила, что сирийские власти уничтожили все запасы боевых отравляющих веществ. В то же время, по данным Всемирной организации здравоохранения, в пригороде Дамаска из 70 погибших от обстрела у 43 были обнаружены признаки химического отравления, а 500 человек с аналогичными симптомами были доставлены в больницы.

Меркель сочла военный удар союзников по Сирии соразмерным и необходимым для поддержания международного бойкота применению химического оружия и предостережения сирийских властей от дальнейшего применения боевого яда. Путин в телефонном разговоре с Меркель назвал атаку коалиции актом агрессии и нарушением международного права.

Президент США Дональд Трамп 8 апреля заявил об ответственности за гибель людей в результате химатаки в Думе России и Ирана, поскольку руководство стран поддерживает режим Асада. Позже Трамп подчеркнул, что России не следовало сотрудничать с «убивающим газом животным, которое убивает свой народ и наслаждается этим».

Технологии
Новости

Роскомнадзор проверит сообщения о блокировке добросовестных сайтов из-за Telegram

Ведомости
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Роскомнадзор открыл «горячую линию» для того, чтобы помешать распространению ложных сообщений в интернете в связи с блокировкой мессенджера Telegram в России. Об этом говорится в сообщении ведомства. Сайт ведомства на момент публикации был недоступен.

«Роскомнадзор создал "горячую линию" с целью противодействия распространению ложной информации в связи с ограничением доступа к мессенджеру Telegram», - говорится в пресс-релизе.

В нем указывается, что электронный адрес «горячей линии» - hotlinerkn@rkn.gov.ru. Ведомство отметило, что все присланные сообщения будут проверяться, при необходимости на них дадут ответ публично.

Роскомнадзор 16 апреля начал блокировать на территории России мессенджер Telegram по решению Таганского суда. В результате ведомство заблокировало собственные IP-адреса мессенджера и IP-адреса Amazon и Google, куда мигрировал Telegram. Число заблокированных ресурсов растет. Об этом говорил руководитель Роскомнадзора Александр Жаров.

Позже некоторые организации, работавшие с облачными серверами зарубежных технологических компаний, рассказали о проблемах в работе своих ресурсов. На сбои, в частности, пожаловались курьерская служба «Птичка», Viber и школа SkyEng. Пресс-служба ведомства сообщила »Ведомостям», что на 15:00 17 апреля сайты перечисленных компаний «работают в штатном режиме».

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