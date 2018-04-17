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«Русал» приостановил экспорт алюминия через «Трансконтейнер»

«Русал» приостановил экспортные перевозки алюминия контейнерами «Трансконтейнера». Об этом в кулуарах форума TransRussia рассказал гендиректор оператора Петр Баскаков, передает ТАСС.

Стороны не расторгли контракт, он продолжает исполняться, заявки по перевозке алюминия на май «Русал» продолжает формировать, пояснил Баскаков.

По его словам, две трети от всего объема перевозимого алюминия по контракту с «Русалом» поставляется на экспорт. Оставшаяся треть приходится на внутренние перевозки. «Русал» на этой неделе приостановил отправку на заводы порожних контейнеров. «Тот металл, который был на колесах, временно "остановлен" до выяснения вопроса по оплате и назначению», - сказал Баскаков.

Он отметил, что в апреле были запланированы перевозки 3000 контейнеров. Однако перевезено только около 700 контейнеров, добавил он.

Минфин США 6 апреля ввел санкции в отношении основного владельца «Русала» Олега Дерипаски и восьми подконтрольных ему компаний. Теперь американские резиденты должны до 5 июня аннулировать все контракты с «Русалом». В свою очередь Лондонская биржа металлов с 17 апреля ввела временные ограничения на торговлю алюминием «Русала» из-за санкций США. До этого торговая площадка прекратила листинг первичного алюминия, производимого предприятиями «Русала».