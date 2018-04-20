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СМИ узнали схему вывода из кризиса «Тракторных заводов»

Концерн «Тракторные заводы» (КТЗ), долги которого превышают 100 млрд руб., за «символическую сумму» приобретет холдинг «Транскомпонент» под обязательство решить проблему оборотных средств. Об этом пишет РБК со ссылкой на источник в военно-промышленном комплексе. Решение по КТЗ было принято на заседании правления «Ростеха» 18 апреля. В пресс-службе госкорпорации эту информацию подтвердили.

Фактическим держателем акций КТЗ станет новая «дочка» «Транскомпонента», где 33% получат входящие в «Ростех» «Высокоточные комплексы», отмечает «Коммерсантъ». Затем КТЗ будет разделен на дивизионы. В итоге под полный контроль Ростеха» перейдут восемь военных предприятий – они станут субхолдингом «Высокоточных комплексов». «Гражданская» часть из 26 заводов останется у «Транскомпонента». Закрыть сделку планируется в первом полугодии 2018 г.

Новый собственник выкупит долги КТЗ и у его основного кредитора – «Вшенэкономбанка», на который приходится 84 млрд руб. «Ростеху» КТЗ должен около 4 млрд руб.

Из всех предприятий КТЗ наиболее тяжелая ситуация сложилась на «Курганмашзаводе». Его функции и оборонные контракты будут переданы тульскому «Конструкторскому бюро приборостроения». Эту схему одобрило Минобороны и коллегия ВПК.

«Тракторные заводы» более чем на 90% принадлежат «МИГ «КТЗ», аффилированой с голландской Machinery & Industrial Group N.V. Последняя связана с топ-менеджерами КТЗ Альбертом Баковым и Михаилом Болотиным.

По данным СПАРК, что «Транскомпонент» принадлежит кипрской «Тадорикс Консалтантс Лимитед». Она же является собственницей «Трансмашдизеля», партнера «Трансмашхолдинга» Андрея Бокарева и Искандара Махмудова.