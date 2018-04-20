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Между Химками и Москвой хотят запустить речные трамваи

Согласно проекту водный транспорт должен связать район старых Химок и московский район Левобережный. Предполагается, что маршрутов будет два: «Маяк — Северный речной вокзал» и «Парк «Экоберег» — Парк имени Льва Толстого». Возле причалов будут оборудованы перехватывающие парковки, говорится в сообщении строительной компании ОАО «Маяк», специалисты которой принимают участие в разработке проекта по запуску речного маршрута.

Помимо представителей стройкомпании в экспертную группу вошли представители администрации Химок, профильных министерств региона.

Авторы проекта уверены, что запуск водного транспорта существенно сократит путь от Москвы до Химок. К тому же такой способ решения транспортной проблемы Химок оказывается намного дешевле, нежели строительство станции метро, которую пришло бы соединять с общей системой метрополитена с помощью метромоста через канал им. Москвы.

Озвученные ранее планы по строительству легкого метро до м. «Планерная» также пока не нашли своего продолжения в реальности.

Предполагается, что на водном маршруте будут работать пассажирские суда отечественного производства.

Общественный водный транспорт существовал в Москве с 1923 до 2006 г., а затем пассажирские перевозки были прекращены.