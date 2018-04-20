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Михельсон рассказал о предметном обсуждении IPO «Сибура»

Акционеры «Сибура» предметно изучают возможность проведения IPO. Об этом сообщил совладелец компании Леонид Михельсон.

«Мы постоянно думаем и в последнее время чаще думаем и более предметно», — сказал он на годовом собрании акционеров.

В июне 2017 г. Михельсон в кулуарах Петербургского экономического форума говорил, что «Сибур» может провести размещение после запуска комплекса «ЗапСибНефтехим». Завершение строительства комплекса планируется в 2019 г.

Михельсону принадлежат 48,5% акций «Сибура», из них 14,4% акций переданы в доверительное управление Газпромбанку, а 34,08% акций бизнесмен владеет через ООО «Траст». В числе акционеров ПАО «Сибур Холдинга» входит Тимченко (17%), менеджмент компании (около 14,5%), китайская Sinopec (10%), а также Фонд Шелкового пути (10%).