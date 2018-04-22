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Reuters сообщил о замораживании активов «Реновы» Вексельберга на $1,5 млрд

Долларовые счета ряда компаний, входящих в группу «Ренова» Виктора Вексельберга, на общую сумму $1,5-2 млрд оказались заблокированы из-за санкций США, сообщает Reuters со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Например, с проблемами столкнулся машиностроительный концерн Sulzer, который ранее вынужден был выкупить у «Реновы» 5 млн своих акций, чтобы избежать попадания под санкции, пишет агентство. Кроме того, временно были заблокированы зарплатные счета ряда швейцарских сотрудников «Реновы». Руководство холдинга, по данным агентства, обратилось за помощью к швейцарским властям, которые ранее содействовали выкупу ценных бумаг Sulzer.

«Вторичные санкции могут принять фактически межнациональный характер, распространяя свое действие даже на страны, которые не собираются вводить меры, подобные американским, и даже не согласны с ними», - сказал один из собеседников агентства.

Минфин США 6 апреля объявил о введении санкций в отношении ряда российских предпринимателей и связанных с ними компаний. Под санкции попал и владелец «Реновы» Виктор Вексельберг. Группа компаний управляет активами в металлургической, горнодобывающей, химической, строительной и других отраслях.