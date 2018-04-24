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Фонд Дерипаски отменил из-за санкций книжный фестиваль в Иркутске

Фонд Олега Дерипаски «Вольное дело» отменил второй международный книжный фестиваль в Иркутске, который должен был пройти в мае. На решение бизнесмена повлияли санкции США, введенные 6 апреля в отношении Дерипаски и его компаний. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на PR-директора фонда Елену Вишнякову.

«Проведение книжного фестиваля фонд отменил вынужденно, в силу не зависящих от него обстоятельств. Это связано с решением Управления по контролю за иностранными активами министерства финансов США, которое 6 апреля 2018 г. ввело санкции против компаний En+ Group, UC Rusal, "Евросибэнерго" и лично Олега Дерипаски», – сказала собеседница агентства.

Вишнякова пояснила, что программы фонда финансируются из личных средств бизнесмена и попавших под американские санкции компаний. Таким образом, продолжать финансирование благотворительных проектов в ближайшее время «оказалось невозможным», добавила собеседница «Интерфакса».

Сейчас обсуждается возможность переноса фестиваля на вторую половину года, добавила она. «Все расходы участникам фестиваля мы возместим, фонд "Вольное дело" обещает», – подчеркнула Вишнякова.

«Фестиваль должен был быть интересен и тем, что мы предполагали превратить его в открытую площадку для честного разговора, совершенно нехарактерного для обычных "культурных мероприятий", проходящих в России. Мы хотели инициировать разговор о месте, времени, Сибири, будущем и прошлом, о памяти и легенде», – написал в Facebook один из организаторов Иркутского фестиваля – Борис Куприянов.

По информации организаторов, Иркутск планировали посетить представители 127 издательств и такие известные российские писатели, как Дмитрий Глуховский и Рута Ванагайте.

Кто попал под санкции США