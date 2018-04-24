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ВТБ закрыл сделку по покупке аэропорта Геленджика

ВТБ закрыл сделку по покупке аэропорта Геленджика. Об этом говорится в сообщении банка. «Владельцами в равных долях выступают банк ВТБ и Таймураз Боллоев. Сделка соответствует всем необходимым российским и международным требованиям», – отмечается в сообщении.

Продавцом ООО «Аэропорт "Геленджик» выступила компания «Вестюн», купившая в феврале этого года аэропорт у «Базэл аэро» и Сбербанка.

В начале апреля Федеральная антимонопольная служба (ФАС) одобрила ходатайство ВТБ и неназванного партнера о покупке 99% ООО «Аэропорт "Геленджик". Сделка предполагала покупку "двух одинаковых долей, каждая из которых равна 49,5% уставного капитала ООО "Аэропорт "Геленджик", что в совокупности составляет 99% долей».

Как пояснили в «Базэл аэро», продажа аэропорта не связана с санкциями США. Компания хочет сосредоточиться на развитии аэропортов в Сочи, Краснодаре и Анапе. «Базэл аэро» уже давно рассматривала варианты выхода из управления аэропортом «Геленджик», пояснил «Интерфаксу» представитель компании.