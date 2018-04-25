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Mail.ru купила контрольный пакет акций разработчика игры «Домовята»

Mail.ru Group купила 51% акций разработчика мобильных игр Bit.Games. Об этом сообщает пресс-служба Mail.ru. Сумма сделки не раскрывается.

«Команда (Bit.Games) разрабатывает мобильные и социальные игры, а стала известной благодаря игре “Домовята”, в которую играли более 10 млн пользователей социальных сетей России», - говорится в сообщении.

Сейчас студия работает над мобильной экшн-RPG «Гильдия героев». Игра «Гильдия героев» набрала уже около 7 млн установок по всему миру, а ее ежемесячная выручка увеличилась за год больше чем в 10 раз и превысила $1 млн, уточнили в пресс-службе. После сделки она продолжит развивать этот проект самостоятельно.

Команда игрового направления Mail.ru, в свою очередь, откроет студии доступ к своим ресурсам в области разработки, аналитики и маркетинга, а также поможет с масштабированием проектов, отмечается в сообщении.

Студия Bit.Games была создана в 2002 г. и занималась разработкой сайтов и веб-сервисов на заказ. Играми компания занялась в 2007 г. В штате компании работают более 70 человек. Среди созданных компанией игр - «Гильдия героев», «Домовята», Cinderella Story и др.

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