На какие развлечения россияне не жалеют денег

Евгений Разумный / Ведомости

«Яндекс.Деньги» и «Яндекс.Касса» подсчитали, что российские пользователи сервисов этим летом потратили на развлечения в шесть раз больше, чем прошлым. Количество платежей увеличилось в 4,5 раза. Клиентов, потративших деньги на развлечения, стало в 3,5 раза больше. Самыми большими (2428 руб.) оказались траты на спортивные мероприятия. В отдельную категорию отнесли расходы на билеты на футбольные матчи, на которые в среднем тратится около 1800 руб.

1/10