На какие развлечения россияне не жалеют денег
Расходы пользователей на досуг выросли в шесть раз, подсчитал «Яндекс»
«Яндекс.Деньги» и «Яндекс.Касса» подсчитали, что российские пользователи сервисов этим летом потратили на развлечения в шесть раз больше, чем прошлым. Количество платежей увеличилось в 4,5 раза. Клиентов, потративших деньги на развлечения, стало в 3,5 раза больше. Самыми большими (2428 руб.) оказались траты на спортивные мероприятия. В отдельную категорию отнесли расходы на билеты на футбольные матчи, на которые в среднем тратится около 1800 руб.
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Не дешевы развлечения для детей. В среднем на них уходит по 2326 руб.
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В большинстве городов-миллионников самое популярное развлечение - кино. В Москве, Санкт-Петербурге, Уфе, Казани, Перми, Ростове-на-Дону, Новосибирске, Челябинске, Екатеринбурге, Воронеже, Омске, Самаре и Красноярске средний чек за поход в кинотеатр колеблется от 282 руб. (в Омске) до 720 руб. (в Москве). В среднем по стране затраты на билеты в кино - 575 руб.
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У жителей Волгограда самым любимым видом досуга оказалось посещение баров, на которое тратят около 546 руб. В среднем по стране чек чуть выше - 602 руб. Но все равно это одно из самых бюджетных развлечений
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Например, экскурсии в среднем обходятся в 1757 руб.
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А затраты на концерты составят около 1694 руб.
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Примерно столько же составят расходы на одно посещение театра - 1524 руб.
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Чтобы уложиться в сумму почти в два раза меньше, можно сходить в музей. Здесь за одно посещение можно оставить 853 руб.
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Средний чек в цирках и парках аттракционов колеблется в районе 1426 руб.
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За одно посещение зоопарка можно потратить 1051 руб.
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