Бывший гендиректор «Почты России» возглавил «Еврохим»

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Стало известно имя третьего ребенка принца Уильяма и герцогини Кейт

Герцог и герцогиня Кембриджские Уильям и Кейт определились с именем новорожденного сына. Мальчика, родившегося 23 апреля, назвали Луиc Артур Чарльз. Об этом говорится в сообщении Кенсингтонского дворца.

Мальчик получит титул Его Королевское Высочество Принц Луиc Кембриджский, следует из сообщения.

Третий ребенок принца Уильяма и герцогини Кейт родился в понедельник. Он появился на свет в 11.01 по лондонскому времени (-2 часа по Москве). Кенсингтонский дворец также раскрыл вес ребенка – 8 фунтов 7 унций (примерно 3,83 кг). Родственники уже знают о событии и очень рады этой новости, говорилось в сообщении.

Кенсингтонский дворец

Уильям и Кейт с новорожденным ребенком

Мальчик, как и предыдущие дети Уильяма и Кейт, родился в больнице Святой Марии в Лондоне. Герцогиня Кембриджская и новорожденный чувствуют себя хорошо, уточнял Кенсингтонский дворец: «Их Королевские Высочества хотели бы поблагодарить сотрудников больницы за уход и лечение, которое они получили. Они также хотели бы выразить благодарность всем за теплые пожелания».

Королевская семья не раскрывала заранее пол ребенка. А имя было названо через четыре дня после его рождения. По данным BBC, британские букмекеры больше всего приняли ставок на Артур, Альберт и Филипп среди мужских имен. Незадолго до рождения мальчика Уильям пошутил на футбольном матче, что хотел бы назвать своего третьего ребенка в честь полузащитника Aston Villa Джека Грейлиша, который забил победный гол. «Я буду настаивать на том, чтобы ребенка назвали Джеком ... или Джеки», – передавала газета Mirror его слова. Больше никаких сообщений о предполагаемом имени не было.

В конце апреля браку Уильяма и Кейт исполняется семь лет. У них уже есть двое детей – четырехлетний сын Джордж и двухлетняя дочь Шарлотта. Новорожденный мальчик стал пятым в очереди на британский престол после принца Чарльза, своего отца, брата и сестры.

У принца Уильяма и герцогини Кембриджской Кейт родился сын