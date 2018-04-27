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Россия и Белоруссия обсуждают создание единого трейдера для поставок молока

Россия и Белоруссия рассматривают возможность создания единого трейдера для поставок молока и молочной продукции на российский рынок. Об этом говорится в сообщении Минсельхоза России.

В ходе переговоров стороны пришли к единому мнению по вопросу большинства товарных позиций. «Вопрос по оставшимся станет темой последующих консультаций, как и вопрос о создании единой компании-трейдера, которая будет осуществлять все поставки из Республики Беларусь и контроль за качеством и ценой продукции», – уточняется в пресс-релизе.

«Мы признаем наличие определенных проблем и готовы обеспечить контроль за качеством и объемами поставок», – приводятся в сообщении слова начальника главного управления внешнеэкономической деятельности минсельхоза Белоруссии Алексея Богданова.

В конце марта президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о необходимости найти для белорусского молока альтернативные рынки. Нельзя на одном рынке все время сидеть, говорил белорусский лидер.

Россельхознадзор из-за постоянных нарушений ветеринарных требований собирался с 26 февраля запретить поставки молочного сырья из Белоруссии. После консультаций с белорусской стороной введение запрета перенесли на 6 марта. Позже российская сторона отказалась от ограничительных мер, введя усиленный контроль за белорусской продукцией.