Бизнес

Новости

Игорь Ротенберг снизил долю в Тульском патронном заводе более чем вдвое

Игорь Ротенберг снизил долю в уставном капитале Тульского патронного завода с 47,04% до 20,23% акций (с 97802 до 42054 акций). Об этом говорится в материалах предприятия.

По 13,40% в уставном капитале АО «Тульский патронный завод» приобрели столичные ООО «ДФА Капитал» и ООО «ВК Холдингс» (по 27874 акций каждая компания соответственно).

Менеджер оборонного предприятия пояснил «Ведомостям», эта сделка связана с наложенными на Ротенберга санкциями США - его выход из капитала завода позволит ему экспортировать патроны в третьи страны.

Согласно данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «ДФА Капитал» зарегистрировано 22 марта 2015 г. Компанию возглавляет Дмитрий Афанасенко, который также является гендиректором ООО «Стройпроектхолдинг». Бенефициаром этой компании является Аркадий Ротенберг, сообщает «Интерфакс».

ООО «ВК Холдингс» зарегистрировано 15 марта 2018 г. Бенефициаром компании является ее гендиректор Владимир Кокорин.

Игорь Ротенберг стал акционером завода в январе прошлого года, купив 46,17% его акций. На конец декабря 2017 г. доля бизнесмена была 47,03% акций, ЗАО «Столичная паевая компания» владела 46,17% акций завода.

Тульский патронный завод производит и поставляет патроны на внутренний и внешний рынки. В частности, продукция экспортируется в страны Северной, Центральной и Южной Америки, государства Евросоюза, Ближнего Востока, СНГ, а также в Австралию. Доля экспорта в общем объеме производства завода составляет более 50%.