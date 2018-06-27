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В поездах разрешат провозить домашних животных без сопровождения хозяев

С 16 июля в поездах дальнего следования можно будет перевозить домашних животных без сопровождения владельцев, сообщила Федеральная пассажирская компания («дочка» РЖД).

К перевозке допускаются собаки, кошки, птицы и другие маленькие теплокровные животные (хомяки, морские свинки, кролики), а также черепахи. Оформить перевозку можно в специализированных багажных кассах, стоимость билетов для животных начинается от 730 руб. и зависит от дальности поездки.

Питомцы будут путешествовать в багажных купе. Животные принимаются к перевозке в клетках или контейнерах. Вместе с питомцем можно отправить в конверте сопроводительные документы (ветеринарный паспорт, метрику, родословную, паспорт), а также поилку с водой, кормушку и корм, одну игрушку для животного, наполнитель.

За состоянием питомца во время поездки будут наблюдать проводники пассажирских вагонов. На станции назначения животное будет передано получателю при предъявлении паспорта.

Сначала услуга будет запущена в тестовом режиме в 13 поездах, в том числе по маршрутам Санкт-Петербург – Москва, Казань – Санкт-Петербург, Адлер – Москва, Омск – Новосибирск и других.

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